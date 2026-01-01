نشر LibreDesk بنقرة واحدة.
منصة دعم عملاء متعددة القنوات مفتوحة المصدر، تتضمن نظام التذاكر والدردشة المباشرة وصناديق البريد الإلكتروني وإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LibreDesk؟
LibreDesk هو نظام أساسي مفتوح المصدر لدعم العملاء يجمع المحادثات من البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والقنوات الأخرى في مساحة عمل فريق واحدة. مصمم لفرق الدعم من أي حجم، ويغطي دورة حياة الدعم الكاملة — من الاتصال الأول حتى الحل — مع أدوات للتخصيص، وتحديد الأولويات، وتتبع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، والردود الجاهزة، واستبيانات رضا العملاء.
تمنح استضافة LibreDesk ذاتيًا فريقك ملكية كاملة لسجل المحادثات وبيانات العملاء، بدون رسوم لكل وكيل أو لكل تذكرة. أنت تتحكم في البنية التحتية، وعمليات التكامل، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات، وتربط صناديق البريد الإلكتروني وعناصر واجهة المستخدم للدردشة مباشرة دون توجيه البيانات عبر منصة SaaS تابعة لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في LibreDesk
صناديق الوارد متعددة القنوات
إدارة البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والمحادثات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) من صندوق وارد موحد حتى لا يضطر الوكلاء إلى التبديل بين علامات التبويب للرد.
إدارة اتفاقية مستوى الخدمة
تحديد أهداف وقت الاستجابة والحل لكل صندوق وارد والحصول على تنبيهات آلية قبل تجاوز المواعيد النهائية.
قواعد الأتمتة
تفعيل التعيين التلقائي ووضع العلامات وتغييرات الأولوية والردود بناءً على شروط المحادثة وتوفر الوكيل.
ردود جاهزة
احفظ وابحث عن قوالب الردود القابلة لإعادة الاستخدام ليتمكن الوكلاء من الرد باستمرار على الأسئلة الشائعة في ثوانٍ.
استبيانات CSAT
أرسل استبيانات رضا ما بعد الحل تلقائيًا وتتبع النتائج لكل وكيل وفريق وصندوق وارد بمرور الوقت.
لماذا تشغّل LibreDesk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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