نشر API جديد بنقرة واحدة.
بوابة LLM موحدة لإدارة مزودي الذكاء الاصطناعي المتعددين مع تتبع الاستخدام والتحكم في الوصول وموازنة التحميل.
اختر خطة VPS لـ New API
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام New API؟
New API هي بوابة LLM مفتوحة المصدر توفر نقطة وصول واحدة لـ OpenAI وAnthropic Claude وGoogle Gemini وعشرات من مزودي الذكاء الاصطناعي الآخرين. تقوم بمركزة إدارة مفاتيح API، وتفرض حصص الاستخدام، وتتتبع التكاليف لكل مستخدم أو فريق، وتتيح تجاوز الفشل وموازنة التحميل عبر المزودين — كل ذلك من خلال لوحة تحكم ويب.
استضافة New API ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد الذكاء الاصطناعي الحساسة وبيانات الاستخدام تحت سيطرتك، ويزيل رسوم البوابة لكل طلب، ويمنحك المرونة لإضافة أو تبديل المزودين دون تغيير رمز تطبيقك.
الميزات الأساسية في New API
بوابة المزود الموحدة
وجّه الطلبات إلى OpenAI، وClaude، وGemini، ونماذج اللغة الكبيرة الأخرى (LLMs) عبر نقطة نهاية واحدة، مع تبديل المزودين دون تغيير رمز تطبيقك.
تتبع الاستخدام والحصص
راقب استهلاك الرموز والتكاليف لكل مستخدم أو فريق أو مشروع، وقم بتعيين حدود قصوى صارمة لمنع الإنفاق غير المتوقع على الذكاء الاصطناعي عبر مؤسستك.
موازنة التحميل وتجاوز الفشل
وزع الطلبات عبر قنوات مزود متعددة وارجع تلقائيًا إلى بدائل عندما يكون المزود غير متاح، مما يزيد من وقت التشغيل إلى أقصى حد.
التحكم في الوصول المستند إلى الرمز المميز
إصدار رموز API المميزة للفرق والتطبيقات دون الكشف عن بيانات اعتماد المزود الفعلية الخاصة بك، مع الحفاظ على سرية المعلومات مركزية وقابلة للإلغاء في أي وقت.
لوحة تحكم الويب
إدارة القنوات والمستخدمين والحصص عبر واجهة ويب مدمجة مع سجلات الاستخدام في الوقت الفعلي وتحليلات الاستهلاك.
لماذا تشغّل New API على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.