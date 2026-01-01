خصم يصل إلى 68% على Budibase

نشر Budibase بنقرة واحدة.

منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء تطبيقات الأعمال الداخلية ولوحات الإدارة وسير العمل الآلية بدون الحاجة إلى برمجة مكثفة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Budibase بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Budibase

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Budibase؟

Budibase هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء أدوات داخلية ولوحات معلومات وسير عمل مؤتمتة من خلال منشئ مرئي بالسحب والإفلات. تتصل بـ PostgreSQL وMySQL وMongoDB وواجهات برمجة تطبيقات REST وقاعدة بياناتها المدمجة الخاصة بها، مما يحول مصادر البيانات إلى تطبيقات وظيفية في ساعات بدلاً من أسابيع.

استضافة Budibase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على البيانات الحيوية للأعمال ومنطق التطبيق داخل البنية التحتية الخاصة بك، مما يلبي متطلبات سيادة البيانات والامتثال التي لا يمكن لأدوات التعليمات البرمجية المنخفضة المستضافة على السحابة تلبيتها. يعمل المكدس الكامل — خدمة التطبيق، العامل، CouchDB، Redis، وMinIO — في نشر واحد بدون تبعيات خارجية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Budibase

منشئ التطبيقات المرئي

مكونات السحب والإفلات — الجداول والنماذج والمخططات والأزرار — على لوحة لتكوين تطبيقات أعمال وظيفية دون كتابة كود الواجهة الأمامية.

اتصالات بيانات متعددة المصادر

اتصل بـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB و REST APIs وقاعدة بيانات CouchDB المدمجة حتى تتمكن التطبيقات من القراءة والكتابة من مصادر البيانات الموجودة لديك.

أتمتة سير العمل

حدد العمليات الآلية باستخدام المشغلات والشروط والإجراءات لاستبدال الخطوات اليدوية في سير عمل الموافقات والإشعارات وعمليات البيانات.

التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار

تعيين الأدوار للمستخدمين على مستوى التطبيق بحيث يرى كل عضو في الفريق فقط البيانات والإجراءات المناسبة لمسؤولياته.

منطق جافاسكريبت مخصص

انتقل إلى JavaScript عندما لا تكون الروابط المرئية كافية، مما يمنح المطورين تحكمًا دقيقًا في تحويلات البيانات والسلوك الشرطي.

لماذا تشغّل Budibase على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

Sylvain
Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

Herriman
Herriman

استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.

Martin K
Martin K

الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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