نشر Budibase بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء تطبيقات الأعمال الداخلية ولوحات الإدارة وسير العمل الآلية بدون الحاجة إلى برمجة مكثفة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Budibase؟
Budibase هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء أدوات داخلية ولوحات معلومات وسير عمل مؤتمتة من خلال منشئ مرئي بالسحب والإفلات. تتصل بـ PostgreSQL وMySQL وMongoDB وواجهات برمجة تطبيقات REST وقاعدة بياناتها المدمجة الخاصة بها، مما يحول مصادر البيانات إلى تطبيقات وظيفية في ساعات بدلاً من أسابيع.
استضافة Budibase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على البيانات الحيوية للأعمال ومنطق التطبيق داخل البنية التحتية الخاصة بك، مما يلبي متطلبات سيادة البيانات والامتثال التي لا يمكن لأدوات التعليمات البرمجية المنخفضة المستضافة على السحابة تلبيتها. يعمل المكدس الكامل — خدمة التطبيق، العامل، CouchDB، Redis، وMinIO — في نشر واحد بدون تبعيات خارجية.
الميزات الأساسية في Budibase
منشئ التطبيقات المرئي
مكونات السحب والإفلات — الجداول والنماذج والمخططات والأزرار — على لوحة لتكوين تطبيقات أعمال وظيفية دون كتابة كود الواجهة الأمامية.
اتصالات بيانات متعددة المصادر
اتصل بـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB و REST APIs وقاعدة بيانات CouchDB المدمجة حتى تتمكن التطبيقات من القراءة والكتابة من مصادر البيانات الموجودة لديك.
أتمتة سير العمل
حدد العمليات الآلية باستخدام المشغلات والشروط والإجراءات لاستبدال الخطوات اليدوية في سير عمل الموافقات والإشعارات وعمليات البيانات.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
تعيين الأدوار للمستخدمين على مستوى التطبيق بحيث يرى كل عضو في الفريق فقط البيانات والإجراءات المناسبة لمسؤولياته.
منطق جافاسكريبت مخصص
انتقل إلى JavaScript عندما لا تكون الروابط المرئية كافية، مما يمنح المطورين تحكمًا دقيقًا في تحويلات البيانات والسلوك الشرطي.
لماذا تشغّل Budibase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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