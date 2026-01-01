Budibase هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء أدوات داخلية ولوحات معلومات وسير عمل مؤتمتة من خلال منشئ مرئي بالسحب والإفلات. تتصل بـ PostgreSQL وMySQL وMongoDB وواجهات برمجة تطبيقات REST وقاعدة بياناتها المدمجة الخاصة بها، مما يحول مصادر البيانات إلى تطبيقات وظيفية في ساعات بدلاً من أسابيع.

استضافة Budibase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على البيانات الحيوية للأعمال ومنطق التطبيق داخل البنية التحتية الخاصة بك، مما يلبي متطلبات سيادة البيانات والامتثال التي لا يمكن لأدوات التعليمات البرمجية المنخفضة المستضافة على السحابة تلبيتها. يعمل المكدس الكامل — خدمة التطبيق، العامل، CouchDB، Redis، وMinIO — في نشر واحد بدون تبعيات خارجية.