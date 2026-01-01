phpBB هي منصة المنتديات مفتوحة المصدر الأكثر استخدامًا على الويب، والتي تدعم مئات الآلاف من المجتمعات لأكثر من عقدين. تم بناؤه بلغة PHP مع التركيز على هياكل الفئات والمنتديات الفرعية التقليدية، ويمنح المشرفين تحكمًا دقيقًا في الأذونات ومجموعات المستخدمين وتدفق المناقشات دون الاعتماد على الخدمات السحابية أو ترخيص لكل مقعد.

تضمن استضافة phpBB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل منشور وحساب مستخدم ومرفق تحت سيطرتك الكاملة، مع وصول كامل إلى قاعدة البيانات ونظام الملفات والآلاف من الإضافات والأنماط المجانية التي يديرها مجتمع phpBB.