نشر phpBB بنقرة واحدة.
لوحة إعلانات PHP كلاسيكية مفتوحة المصدر لبناء منتديات نقاش منظمة ومجتمعات عبر الإنترنت.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام phpBB؟
phpBB هي منصة المنتديات مفتوحة المصدر الأكثر استخدامًا على الويب، والتي تدعم مئات الآلاف من المجتمعات لأكثر من عقدين. تم بناؤه بلغة PHP مع التركيز على هياكل الفئات والمنتديات الفرعية التقليدية، ويمنح المشرفين تحكمًا دقيقًا في الأذونات ومجموعات المستخدمين وتدفق المناقشات دون الاعتماد على الخدمات السحابية أو ترخيص لكل مقعد.
تضمن استضافة phpBB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل منشور وحساب مستخدم ومرفق تحت سيطرتك الكاملة، مع وصول كامل إلى قاعدة البيانات ونظام الملفات والآلاف من الإضافات والأنماط المجانية التي يديرها مجتمع phpBB.
الميزات الأساسية في phpBB
أذونات دقيقة
قم بتكوين حقوق القراءة والنشر والإشراف لكل منتدى أو مجموعة مستخدمين أو حساب فردي لتحكم دقيق في المجتمع.
النظام البيئي للإضافات
تضيف آلاف من إضافات المجتمع المجانية أدوات تحسين محركات البحث (SEO)، ومكافحة البريد العشوائي، وتسجيل الدخول الاجتماعي، والمزيد دون الحاجة لتعديل الكود الأساسي.
أنماط وسمات مخصصة
استبدل نمط prosilver الافتراضي بسمات المجتمع أو أنشئ مظهرًا مخصصًا باستخدام نظام قوالب phpBB المعتمد على Twig.
أدوات الإشراف المدمجة
تحذير، حظر، قفل، تقسيم، ودمج المواضيع باستخدام لوحة تحكم مخصصة للمشرفين وسجل تدقيق مفصل.
دعم متعدد اللغات
تتيح لك أكثر من 60 حزمة لغة رسمية تشغيل المنتديات بلغتك الأم أو استضافة مجتمعات متعددة اللغات.
BBCode والمرفقات
تنسيق BBCode الكلاسيكي بالإضافة إلى مرفقات الملفات والصور يحافظ على أن تكون المشاركات مألوفة لمستخدمي المنتدى القدامى.
لماذا تشغّل phpBB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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