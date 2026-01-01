نشر Vane بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك إجابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويركز على الخصوصية، يقدم إجابات موثقة باستخدام نماذج اللغات الكبيرة المحلية أو موفري الخدمات السحابية على أجهزتك الخاصة.
اختر خطة VPS لـ Vane
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Vane؟
Vane هو محرك إجابة مفتوح المصدر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. يقوم بإقران واجهة خلفية للبحث الوصفي تعتمد على SearXNG مع اختيارك لنموذج لغوي كبير — نماذج Ollama المحلية أو موفري الخدمات السحابية مثل OpenAI و Anthropic Claude و Google Gemini و Groq — لتوليف إجابات دقيقة مدعومة بمصادر ويب موثقة.
تضمن استضافة Vane ذاتيًا بقاء كل استعلام بحث وتحميل مستند على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). لا يوجد تسجيل استعلامات من طرف ثالث، ولا اشتراك لكل مقعد، ولا ترتيب غامض — أنت تختار مصادر البحث، والنموذج، ومستوى الخصوصية الذي يناسب طريقة بحثك.
الميزات الأساسية في Vane
إجابات الذكاء الاصطناعي المقتبسة
كل رد يعود إلى المصادر الأساسية، مما يتيح لك التحقق من الادعاءات والتعمق أكثر دون الثقة عمياءً بالمحتوى المُنشأ.
LLMs المحلية والسحابية
قم بتشغيل نماذج مفتوحة المصدر محليًا عبر Ollama، أو قم بتوصيل OpenAI وAnthropic وGoogle Gemini وGroq من نفس واجهة الويب.
SearXNG مضمّن
يأتي مع نسخة من محرك البحث الوصفي SearXNG بحيث يتم تجميع الاستعلامات عبر العديد من المحركات دون تعريضها للمتتبعات التجارية.
أوضاع السرعة والجودة
التبديل بين أوضاع السرعة، والمتوازن، والجودة لمقايضة وقت الاستجابة ببحث أعمق ومتعدد الخطوات حول الأسئلة الأكثر صعوبة.
رفع الملفات والاستكشاف
قم بتحميل ملفات PDF وملفات نصية وصور لطرح أسئلة حول مستنداتك الخاصة، أو تصفح موجز الاكتشاف للمحتوى الشائع.
سجل البحث على VPS الخاص بك
جميع الاستعلامات والملفات المحملة وسجل الدردشة تبقى على الخادم الخاص بك في وحدة تخزين دائمة — لا تتم مزامنتها أبدًا مع سحابة طرف ثالث.
لماذا تشغّل Vane على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.