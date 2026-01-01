Vane هو محرك إجابة مفتوح المصدر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. يقوم بإقران واجهة خلفية للبحث الوصفي تعتمد على SearXNG مع اختيارك لنموذج لغوي كبير — نماذج Ollama المحلية أو موفري الخدمات السحابية مثل OpenAI و Anthropic Claude و Google Gemini و Groq — لتوليف إجابات دقيقة مدعومة بمصادر ويب موثقة.

تضمن استضافة Vane ذاتيًا بقاء كل استعلام بحث وتحميل مستند على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). لا يوجد تسجيل استعلامات من طرف ثالث، ولا اشتراك لكل مقعد، ولا ترتيب غامض — أنت تختار مصادر البحث، والنموذج، ومستوى الخصوصية الذي يناسب طريقة بحثك.