نشر pgBackWeb بنقرة واحدة.
واجهة ويب مفتوحة المصدر لجدولة ومراقبة النسخ الاحتياطية لـ PostgreSQL عبر قواعد بيانات ووجهات تخزين متعددة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام pgBackWeb؟
pgBackWeb هو مدير نسخ احتياطي مفتوح المصدر لـ PostgreSQL بواجهة ويب لجدولة وتشغيل ومراقبة مهام النسخ الاحتياطي عبر قواعد بيانات متعددة ووجهات تخزين. على عكس أدوات سطر الأوامر التي تتطلب معرفة ببرمجة shell، يتيح لك pgBackWeb تكوين الجداول الزمنية وسياسات الاستبقاء ووجهات التخزين بالكامل من خلال المتصفح.
استضافة pgBackWeb ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي تكوين النسخ الاحتياطي وبيانات اعتماد قاعدة البيانات تحت سيطرتك الكاملة. يتم تشفير جميع بيانات الاعتماد المخزنة باستخدام مفتاح توفره، وتهبط النسخ الاحتياطية في مساحة التخزين التي تملكها — سواء كان ذلك قرصًا محليًا أو تخزين كائنات متوافقًا مع S3 تقوم بتكوينه.
الميزات الأساسية في pgBackWeb
دعم قواعد البيانات المتعددة
الاتصال وجدولة النسخ الاحتياطية لقواعد بيانات PostgreSQL متعددة من لوحة تحكم واحدة بدون ملفات تكوين منفصلة لكل قاعدة بيانات.
تخزين متوافق مع S3
أرسل أرشيفات النسخ الاحتياطي إلى AWS S3، Backblaze B2، Cloudflare R2، MinIO، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع S3 جنبًا إلى جنب مع التخزين المحلي.
مهام النسخ الاحتياطي المجدولة
تحديد جداول النسخ الاحتياطي المتكررة مع سياسات استبقاء قابلة للتكوين لإزالة الأرشيفات القديمة تلقائيًا والتحكم في تكاليف التخزين.
بيانات الاعتماد المشفرة
جميع كلمات مرور قاعدة البيانات ومفاتيح الوصول إلى التخزين مشفرة في وضع السكون باستخدام مفتاح خاص تتحكم فيه — لا يتم تخزينها أبدًا كنص عادي.
تتبع سجل النسخ الاحتياطي
يتم تسجيل كل عملية نسخ احتياطي مع حالتها ومدتها وحجم الملف، لتتمكن من معرفة فشل المهمة فورًا.
لماذا تشغّل pgBackWeb على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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