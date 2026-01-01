pgBackWeb هو مدير نسخ احتياطي مفتوح المصدر لـ PostgreSQL بواجهة ويب لجدولة وتشغيل ومراقبة مهام النسخ الاحتياطي عبر قواعد بيانات متعددة ووجهات تخزين. على عكس أدوات سطر الأوامر التي تتطلب معرفة ببرمجة shell، يتيح لك pgBackWeb تكوين الجداول الزمنية وسياسات الاستبقاء ووجهات التخزين بالكامل من خلال المتصفح.

استضافة pgBackWeb ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي تكوين النسخ الاحتياطي وبيانات اعتماد قاعدة البيانات تحت سيطرتك الكاملة. يتم تشفير جميع بيانات الاعتماد المخزنة باستخدام مفتاح توفره، وتهبط النسخ الاحتياطية في مساحة التخزين التي تملكها — سواء كان ذلك قرصًا محليًا أو تخزين كائنات متوافقًا مع S3 تقوم بتكوينه.