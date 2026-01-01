نشر Paymenter بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة الفواتير والاشتراكات، مصممة لشركات الاستضافة، مع تكاملات Stripe و PayPal والتزويد التلقائي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Paymenter؟
Paymenter هو منصة فواتير مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لشركات الاستضافة ومقدمي الخدمات الذين يحتاجون إلى إدارة اشتراكات احترافية بدون رسوم لكل معاملة أو تكاليف ترخيص احتكارية. يتعامل مع دورة حياة العميل بأكملها — من توفير الخدمة إلى إنشاء الفواتير وتحصيل المدفوعات — مع تكاملات أصلية لـ Stripe و PayPal و Pterodactyl و cPanel و Plesk و DirectAdmin. مبني على Laravel مع لوحة تحكم إدارية نظيفة، يمنح Paymenter شركات الاستضافة المرونة لتخصيص كل جانب من جوانب تجربة الفوترة الخاصة بهم.
استضافة Paymenter ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود رسوم إضافية على المعاملات، ولا حدود للعملاء، وتحكم كامل في المنصة. تعمل MariaDB و Redis محليًا لتجارب دفع سريعة وعمليات إدارية سريعة الاستجابة، بينما يتيح لك ترخيص MIT تعديل وتوسيع المنصة لتناسب نموذج عملك الدقيق.
الميزات الأساسية في Paymenter
إدارة الاشتراكات
التعامل مع الفواتير المتكررة بدورات مرنة، وتذكيرات التجديد التلقائية، والتناسب بحيث يتم دائمًا محاسبة العملاء بدقة مقابل الخدمات التي يستخدمونها.
التوفير التلقائي
توفر طلبات الخدمة الجديدة الموارد تلقائيًا عبر عمليات دمج Pterodactyl أو cPanel أو Plesk أو DirectAdmin، مما يلغي الإعداد اليدوي بين الدفع والتسليم.
بوابات دفع متعددة
يمكنك قبول المدفوعات عبر Stripe و PayPal و Mollie جاهزًا للاستخدام، مما يمنح العملاء خيارات الدفع التي يفضلونها دون الحاجة إلى أعمال تكامل مخصصة.
بوابة خدمة العملاء الذاتية
يدير العملاء خدماتهم وفواتيرهم وتفاصيل حساباتهم الخاصة عبر بوابة ذات علامة تجارية، مما يقلل من حجم تذاكر الدعم لأسئلة الفواتير الروتينية.
نظام مكونات إضافية قابل للتوسيع
أضف عمليات تكامل مخصصة، وبوابات دفع، ووحدات تزويد من خلال بنية المكونات الإضافية دون تعديل رمز النظام الأساسي الأساسي.
لماذا تشغّل Paymenter على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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