Paymenter هو منصة فواتير مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لشركات الاستضافة ومقدمي الخدمات الذين يحتاجون إلى إدارة اشتراكات احترافية بدون رسوم لكل معاملة أو تكاليف ترخيص احتكارية. يتعامل مع دورة حياة العميل بأكملها — من توفير الخدمة إلى إنشاء الفواتير وتحصيل المدفوعات — مع تكاملات أصلية لـ Stripe و PayPal و Pterodactyl و cPanel و Plesk و DirectAdmin. مبني على Laravel مع لوحة تحكم إدارية نظيفة، يمنح Paymenter شركات الاستضافة المرونة لتخصيص كل جانب من جوانب تجربة الفوترة الخاصة بهم.

استضافة Paymenter ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود رسوم إضافية على المعاملات، ولا حدود للعملاء، وتحكم كامل في المنصة. تعمل MariaDB و Redis محليًا لتجارب دفع سريعة وعمليات إدارية سريعة الاستجابة، بينما يتيح لك ترخيص MIT تعديل وتوسيع المنصة لتناسب نموذج عملك الدقيق.