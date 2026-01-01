ZincSearch هو محرك بحث مفتوح المصدر مكتوب بلغة Go يعمل كبديل خفيف الوزن لـ Elasticsearch، مصمم للفرق التي تحتاج إلى بحث نصي كامل وسريع دون تشغيل مجموعة تعتمد على JVM. يأتي كملف ثنائي واحد، ويعمل بشكل مريح بأقل من 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ويوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع Elasticsearch للإدخال، ويتضمن واجهة مستخدم ويب (UI) مدمجة مبنية على Vue لفهرسة البيانات وتشغيل الاستعلامات.

استضافة ZincSearch ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات السجلات وفهارس المستندات وتحليلات البحث تحت سيطرتك مع تجنب التكلفة والأعباء التشغيلية لـ Elasticsearch المُدار أو منصات البحث المستضافة — ويعني التصميم الخالي من المخطط (schema-less) أنه يمكنك البدء في فهرسة مستندات JSON في غضون دقائق من النشر.