نشر ZincSearch بنقرة واحدة.
محرك بحث خفيف الوزن ومفتوح المصدر مبني بلغة Go يوفر بحثًا نصيًا كاملاً بجزء صغير من استهلاك موارد Elasticsearch.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ZincSearch؟
ZincSearch هو محرك بحث مفتوح المصدر مكتوب بلغة Go يعمل كبديل خفيف الوزن لـ Elasticsearch، مصمم للفرق التي تحتاج إلى بحث نصي كامل وسريع دون تشغيل مجموعة تعتمد على JVM. يأتي كملف ثنائي واحد، ويعمل بشكل مريح بأقل من 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ويوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع Elasticsearch للإدخال، ويتضمن واجهة مستخدم ويب (UI) مدمجة مبنية على Vue لفهرسة البيانات وتشغيل الاستعلامات.
استضافة ZincSearch ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات السجلات وفهارس المستندات وتحليلات البحث تحت سيطرتك مع تجنب التكلفة والأعباء التشغيلية لـ Elasticsearch المُدار أو منصات البحث المستضافة — ويعني التصميم الخالي من المخطط (schema-less) أنه يمكنك البدء في فهرسة مستندات JSON في غضون دقائق من النشر.
الميزات الأساسية في ZincSearch
بصمة ثنائية واحدة
يعمل بأقل من 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بدون JVM، وبدون ضبط Lucene، وبدون تهيئة تجميعة — مثالي لخطط VPS الأصغر.
API متوافق مع Elasticsearch
يتيح الدعم الفوري لواجهة برمجة تطبيقات استيعاب Elasticsearch لبرامج شحن السجلات والعملاء الحاليين إرسال المستندات دون تغييرات في التعليمات البرمجية.
واجهة مستخدم الويب المدمجة
واجهة مبنية على Vue لإدارة الفهارس وتشغيل استعلامات البحث واستكشاف المستندات، تأتي جاهزة للاستخدام.
الفهرسة بدون مخطط
فهرسة مستندات JSON مباشرةً مع الكشف التلقائي عن الحقول — لا تتطلب تعريفات تخطيط مسبقة.
مصادقة مدمجة
يتم تضمين المصادقة المستندة إلى الرمز المميز وتمكينها افتراضيًا، دون الحاجة إلى مكون إضافي أمني منفصل للتكوين.
تجميعات وأوجه
تشغل استعلامات التجميع القياسية لوحات المعلومات، وتحليلات السجلات، وتجارب البحث المصفاة عبر ملايين المستندات.
لماذا تشغّل ZincSearch على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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