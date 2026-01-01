Spree هي منصة تجارة إلكترونية لا مركزية مفتوحة المصدر بالكامل مبنية على Ruby on Rails، تدعم كل شيء بدءًا من المتاجر ذات المنتج الواحد وصولاً إلى أسواق B2B للمؤسسات ومنصات البائعين المتعددين. تأتي مع واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة، ومجموعة تطوير برامج TypeScript (SDK)، وواجهة متجر Next.js جاهزة للإنتاج حتى تتمكن من إطلاق متجر إلكتروني مخصص بالكامل دون الحاجة إلى بناء الواجهة الخلفية من الصفر.

تمنحك استضافة Spree ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات العملاء، وتدفقات الدفع، وكتالوج المنتجات — بدون مشاركة في الإيرادات، وبدون رسوم معاملات، وبدون قيود من البائع على بوابات الدفع أو خدمات التنفيذ التي يمكنك ربطها.