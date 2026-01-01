نشر Spree بنقرة واحدة.
منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر بلا واجهة أمامية لبناء متاجر إلكترونية متعددة البائعين، ومتاجر B2B، ومتاجر عابرة للحدود.
اختر خطة VPS لـ Spree
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Spree؟
Spree هي منصة تجارة إلكترونية لا مركزية مفتوحة المصدر بالكامل مبنية على Ruby on Rails، تدعم كل شيء بدءًا من المتاجر ذات المنتج الواحد وصولاً إلى أسواق B2B للمؤسسات ومنصات البائعين المتعددين. تأتي مع واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة، ومجموعة تطوير برامج TypeScript (SDK)، وواجهة متجر Next.js جاهزة للإنتاج حتى تتمكن من إطلاق متجر إلكتروني مخصص بالكامل دون الحاجة إلى بناء الواجهة الخلفية من الصفر.
تمنحك استضافة Spree ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات العملاء، وتدفقات الدفع، وكتالوج المنتجات — بدون مشاركة في الإيرادات، وبدون رسوم معاملات، وبدون قيود من البائع على بوابات الدفع أو خدمات التنفيذ التي يمكنك ربطها.
الميزات الأساسية في Spree
عمارة بلا رأس
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات (REST API) كاملة ومجموعة تطوير برامج (TypeScript SDK) بناء أي واجهة متجر — سواء كانت Next.js، أو للهاتف المحمول، أو مخصصة — بينما تتولى Spree جميع منطق التجارة خلف الكواليس.
سوق متعدد البائعين
تتيح لك إدارة البائعين المدمجة تشغيل سوق يضم بائعين متعددين، وكتالوجات منفصلة، وتلبية طلبات مستقلة من تثبيت واحد.
تجارة الجملة B2B
أنشئ مجموعات عملاء بتسعير مخصص، وحدود دنيا للطلبات، وشروط ائتمان لتشغيل تجارة الجملة بين الشركات (B2B) جنبًا إلى جنب مع واجهة متجرك الموجهة للمستهلكين (B2C) دون الحاجة إلى منصة ثانية.
التجارة عبر الحدود
يتيح لك الدعم الأصلي للعملات المتعددة واللغات المتعددة البيع عالميًا بدون إضافات خارجية أو حلول بديلة خاصة بكل بلد.
البحث عن المنتجات بالنص الكامل
يوفر تكامل Meilisearch بحثًا عن المنتجات متسامحًا مع الأخطاء الإملائية، ويتم في أجزاء من الثانية، مع تصفية متعددة الأوجه مدمجة وجاهزة للاستخدام.
لماذا تشغّل Spree على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
استكشف المزيد من التطبيقات الجاهزة للنشر
AureusERP
منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوحة المصدر تغطي المالية والموارد البشرية والمخزون والمبيعات وإدارة علاقات العملاء (CRM)