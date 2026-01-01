نشر OpenEMR بنقرة واحدة.
نظام مفتوح المصدر للسجلات الصحية الإلكترونية وإدارة الممارسات الطبية، يُستخدم بواسطة العيادات ومقدمي الرعاية الصحية حول العالم.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenEMR؟
OpenEMR هو نظام السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) وإدارة الممارسات الطبية مفتوح المصدر الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع في العالم. تم تصميمه للعيادات الصغيرة وصولاً إلى مؤسسات الرعاية الصحية الكبيرة، ويوفر مجموعة كاملة من الأدوات لتسجيل المرضى، والتوثيق السريري، والجدولة، والفواتير، وإعداد التقارير - كل ذلك ضمن منصة واحدة مستضافة ذاتيًا.
تمنحك استضافة OpenEMR ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات المرضى الحساسة، مما يضمن الامتثال للوائح الخصوصية والاحتفاظ بالسجلات الطبية على بنية تحتية تملكها. مع عدم وجود رسوم ترخيص لكل مستخدم ومجتمع عالمي نشط، يعد OpenEMR بديلاً مثبتًا لأنظمة السجلات الصحية الإلكترونية الاحتكارية باهظة الثمن.
الميزات الأساسية في OpenEMR
إدارة سجلات المرضى
تخزين واسترجاع سجلات المرضى الكاملة بما في ذلك البيانات الديموغرافية، التاريخ الطبي، نتائج المختبر، الوصفات الطبية، والملاحظات السريرية في سجل منظم.
جدولة المواعيد
إدارة تقاويم مقدمي الخدمة ومواعيد المرضى والزيارات المتكررة باستخدام جدولة متعددة الموارد تتعامل مع العديد من الممارسين والمواقع.
الفوترة والترميز
إنشاء مطالبات التأمين بدعم ترميز ICD-10 و CPT، وتتبع المدفوعات، وإدارة التحويلات لتقليل الأعباء الإدارية للفواتير.
دعم القرار السريري
إظهار تحذيرات تفاعلات الأدوية، وتنبيهات الحساسية، وتذكيرات الرعاية الوقائية في نقطة الرعاية لدعم قرارات سريرية أكثر أمانًا.
الوصفات الإلكترونية والمختبرات
إرسال الوصفات الطبية إلكترونيًا إلى الصيدليات واستلام نتائج المختبرات المنظمة مباشرة في سجلات المرضى دون الحاجة لإعادة الإدخال يدويًا.
لماذا تشغّل OpenEMR على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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