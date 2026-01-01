OpenEMR هو نظام السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) وإدارة الممارسات الطبية مفتوح المصدر الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع في العالم. تم تصميمه للعيادات الصغيرة وصولاً إلى مؤسسات الرعاية الصحية الكبيرة، ويوفر مجموعة كاملة من الأدوات لتسجيل المرضى، والتوثيق السريري، والجدولة، والفواتير، وإعداد التقارير - كل ذلك ضمن منصة واحدة مستضافة ذاتيًا.

تمنحك استضافة OpenEMR ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات المرضى الحساسة، مما يضمن الامتثال للوائح الخصوصية والاحتفاظ بالسجلات الطبية على بنية تحتية تملكها. مع عدم وجود رسوم ترخيص لكل مستخدم ومجتمع عالمي نشط، يعد OpenEMR بديلاً مثبتًا لأنظمة السجلات الصحية الإلكترونية الاحتكارية باهظة الثمن.