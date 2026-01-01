InvoiceShelf هي منصة فواتير وفوترة ذاتية الاستضافة للمستقلين والاستشاريين والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى حل فواتير احترافي بدون رسوم SaaS شهرية. تغطي سير عمل الفوترة الكامل: العملاء، الأصناف، الفواتير، التقديرات، المصروفات، والمدفوعات — مع دعم لعملات متعددة، ومعدلات ضرائب، وقوالب PDF قابلة للتخصيص.

استضافة InvoiceShelf على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية بياناتك المالية وسجلات عملائك على بنية تحتية تتحكم بها. مع تكامل بوابة دفع Stripe المدمجة وبوابة عملاء حيث يمكن للعملاء عرض الفواتير ودفعها عبر الإنترنت، تحصل على تجربة فوترة احترافية بدون رسوم لكل فاتورة أو الارتباط بمورد معين.