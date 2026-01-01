نشر InvoiceShelf بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة فواتير مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة للمستقلين والشركات الصغيرة، المعروفة سابقًا باسم Crater.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام InvoiceShelf؟
InvoiceShelf هي منصة فواتير وفوترة ذاتية الاستضافة للمستقلين والاستشاريين والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى حل فواتير احترافي بدون رسوم SaaS شهرية. تغطي سير عمل الفوترة الكامل: العملاء، الأصناف، الفواتير، التقديرات، المصروفات، والمدفوعات — مع دعم لعملات متعددة، ومعدلات ضرائب، وقوالب PDF قابلة للتخصيص.
استضافة InvoiceShelf على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية بياناتك المالية وسجلات عملائك على بنية تحتية تتحكم بها. مع تكامل بوابة دفع Stripe المدمجة وبوابة عملاء حيث يمكن للعملاء عرض الفواتير ودفعها عبر الإنترنت، تحصل على تجربة فوترة احترافية بدون رسوم لكل فاتورة أو الارتباط بمورد معين.
الميزات الأساسية في InvoiceShelf
الفواتير وعروض الأسعار
أنشئ فواتير وعروض أسعار احترافية باستخدام قوالب قابلة للتخصيص وإنشاء تلقائي لملفات PDF لكل مستند.
بوابة الدفع عبر الإنترنت
يمكن للعملاء عرض الفواتير وتنزيلها ودفعها عبر الإنترنت من خلال بوابة الخدمة الذاتية مع تكامل بوابة دفع Stripe.
تتبع النفقات
سجل وصنف نفقات العمل جنبًا إلى جنب مع الفواتير للحفاظ على صورة مالية كاملة في مكان واحد.
دعم العملات المتعددة
إصدار فواتير للعملاء بعملتهم المحلية، مع أسعار صرف قابلة للتكوين واختيار العملة لكل فاتورة.
إدارة الضرائب
حدد معدلات ضرائب متعددة وطبقها لكل صنف أو لكل فاتورة للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة السلع والخدمات (GST) وهياكل الضرائب الأخرى.
لماذا تشغّل InvoiceShelf على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
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