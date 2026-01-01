نشر Pydio Cells بنقرة واحدة.
منصة لمشاركة الملفات والتعاون في المستندات مستضافة ذاتيًا، مع مساحات عمل للفريق وروابط عامة وواجهة مستخدم ويب حديثة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pydio Cells؟
Pydio Cells هو منصة تعاون محتوى ذاتية الاستضافة — الخلف الحديث لـ PydioShare. يجمع بين مشاركة الملفات الآمنة، ومساحات عمل الفريق، وإنشاء الروابط العامة، ومعاينة المستندات داخل المتصفح، والتحكم الدقيق في الوصول، كل ذلك مدعوم بواجهة خلفية سريعة مبنية على Go وواجهة ويب مصقولة تنافس وجهاً لوجه مع العروض التجارية مثل Box و Dropbox Business و SharePoint.
إن استضافة Pydio Cells ذاتياً على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على مستنداتك الحساسة، ومساحات عمل فريقك، وروابط المشاركة الخارجية بالكامل تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل مستخدم، وبدون حدود للتخزين، وبدون أي منصة طرف ثالث يمكنها تغيير الشروط أو الأسعار في أي لحظة.
الميزات الأساسية في Pydio Cells
مساحات عمل الفريق والأدوار
أنشئ مساحات عمل لكل فريق مع تحكم دقيق في الوصول يستند إلى الأدوار، بحيث يرى الأشخاص المناسبون المجلدات الصحيحة دون الحاجة إلى التوفيق اليدوي بين الأذونات.
روابط المشاركة العامة
أنشئ روابط قابلة للمشاركة للتنزيل أو الرفع مع كلمات مرور اختيارية وتواريخ انتهاء صلاحية وقيود تنزيل — مثالية لإرسال الملفات إلى العملاء الخارجيين.
معاينة الملف داخل المتصفح
معاينة ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية ومستندات Office مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى التنزيل أولاً أو تثبيت برامج عرض أصلية.
وصول WebDAV و S3
الاتصال من عملاء المزامنة لسطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول والأدوات المتوافقة مع S3 بحيث يكون نفس المحتوى متاحًا عبر كل سير عمل.
موجزات النشاط والبحث
تدفقات الأنشطة لكل مساحة عمل بالإضافة إلى البحث بالنص الكامل عبر المستندات تساعد الفرق على البقاء على اطلاع دائم بما تغير والعثور على المحتوى بسرعة.
لماذا تشغّل Pydio Cells على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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