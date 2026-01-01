Pydio Cells هو منصة تعاون محتوى ذاتية الاستضافة — الخلف الحديث لـ PydioShare. يجمع بين مشاركة الملفات الآمنة، ومساحات عمل الفريق، وإنشاء الروابط العامة، ومعاينة المستندات داخل المتصفح، والتحكم الدقيق في الوصول، كل ذلك مدعوم بواجهة خلفية سريعة مبنية على Go وواجهة ويب مصقولة تنافس وجهاً لوجه مع العروض التجارية مثل Box و Dropbox Business و SharePoint.

إن استضافة Pydio Cells ذاتياً على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على مستنداتك الحساسة، ومساحات عمل فريقك، وروابط المشاركة الخارجية بالكامل تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل مستخدم، وبدون حدود للتخزين، وبدون أي منصة طرف ثالث يمكنها تغيير الشروط أو الأسعار في أي لحظة.