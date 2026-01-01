نشر Vikunja بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير مهام مفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا مع عروض القائمة، وكانبان، وجانت، والجدول، بالإضافة إلى التعاون الجماعي ومزامنة CalDAV.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Vikunja؟
فيكونا هو تطبيق ذاتي الاستضافة لإدارة المهام والمشاريع يدعم أوضاع عرض متعددة بما في ذلك القائمة ولوحة كانبان ومخطط جانت والجدول. يوفر تداخلًا هرميًا للمشاريع، وتعيينات المهام، وتواريخ الاستحقاق، والتذكيرات، والتصنيفات، والمرفقات لإدارة المهام بشكل كامل في أداة واحدة.
تضمن استضافة فيكونا ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) خصوصية جميع مهامك وبيانات مشروعك بدون رسوم اشتراك لكل مستخدم. يقوم مزامنة CalDAV بجلب المهام إلى تطبيقات التقويم، وتعمل واجهة مستخدم متجاوبة مع الجوال على أي جهاز، وتدعم مشاركة الفريق مع الأذونات المستندة إلى الأدوار الاستخدام الشخصي والتعاوني على حد سواء.
الميزات الأساسية في Vikunja
أوضاع عرض متعددة
التبديل بين طرق عرض القائمة، ولوحة كانبان، والجدول الزمني لجانْت، والجدول للعمل مع المهام بالتنسيق الذي تفضله.
تعاون الفريق
مشاركة المشاريع مع أعضاء الفريق باستخدام أذونات قائمة على الأدوار للعرض والتحرير وتعيين المهام.
مزامنة CalDAV
مزامنة المهام وتواريخ الاستحقاق مع أي تطبيق تقويم يدعم CalDAV، بما في ذلك Apple Calendar و Thunderbird.
تذكيرات وإشعارات
عيّن تذكيرات للمهام عبر البريد الإلكتروني أو إشعارات الدفع للبقاء على اطلاع بالمواعيد النهائية دون التحقق من التطبيق يدويًا.
مشاريع هرمية
نظم العمل في مشاريع متداخلة ومشاريع فرعية لتعكس هياكل الفريق أو المؤسسة المعقدة.
لماذا تشغّل Vikunja على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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