فيكونا هو تطبيق ذاتي الاستضافة لإدارة المهام والمشاريع يدعم أوضاع عرض متعددة بما في ذلك القائمة ولوحة كانبان ومخطط جانت والجدول. يوفر تداخلًا هرميًا للمشاريع، وتعيينات المهام، وتواريخ الاستحقاق، والتذكيرات، والتصنيفات، والمرفقات لإدارة المهام بشكل كامل في أداة واحدة.

تضمن استضافة فيكونا ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) خصوصية جميع مهامك وبيانات مشروعك بدون رسوم اشتراك لكل مستخدم. يقوم مزامنة CalDAV بجلب المهام إلى تطبيقات التقويم، وتعمل واجهة مستخدم متجاوبة مع الجوال على أي جهاز، وتدعم مشاركة الفريق مع الأذونات المستندة إلى الأدوار الاستخدام الشخصي والتعاوني على حد سواء.