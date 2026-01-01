نشر Inkscape بنقرة واحدة.
محرر رسومات متجهية مجاني ومفتوح المصدر يمكن الوصول إليه من أي متصفح عبر بيئة سطح مكتب مستضافة على السحابة.
اختر خطة VPS لـ Inkscape
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Inkscape؟
Inkscape هو محرر رسومات المتجهات مفتوح المصدر الرائد لإنشاء الشعارات والأيقونات والرسوم التوضيحية والرسوم البيانية التقنية بتنسيق SVG. يقوم هذا القالب بتشغيل تطبيق سطح المكتب الكامل Inkscape عبر KasmVNC، مما يجعله متاحًا من أي متصفح حديث دون الحاجة إلى تثبيت أي شيء محليًا.
تمنحك استضافة Inkscape على VPS مساحة عمل تصميم دائمة تتبعك عبر الأجهزة. تكون إضافاتك المخصصة ولوحات الألوان والقوالب وملفات المشروع متاحة دائمًا، والبيئة مؤمنة عبر HTTPS مع مصادقة بكلمة مرور — لا يلزم وجود VPN أو مزامنة سطح المكتب.
الميزات الأساسية في Inkscape
سطح المكتب المتاح عبر المتصفح
يعمل تطبيق Inkscape الكامل في متصفحك عبر KasmVNC، مما يتيح لك الوصول إلى مساحة عمل التصميم الخاصة بك من أي جهاز.
تحرير SVG الأصلي
يعمل إنكسكيب مباشرة مع هندسة SVG بحيث تتوسع الأعمال الفنية إلى أي دقة دون فقدان الجودة — مثالي للويب والطباعة.
تحرير العقد المتقدم
أدوات دقيقة لمعالجة منحنيات بيزيه والعقد تمنحك تحكمًا كاملاً في المسارات لإنشاء رسوم توضيحية وأيقونات مفصلة.
الإضافات والبرمجة النصية
مئات من الإضافات المدمجة والمجتمعية تمكّن الأتمتة والتأثيرات المخصصة وتكاملات سير العمل مباشرة داخل Inkscape.
مساحة عمل دائمة
تستمر ملفات المشروع والخطوط ولوحات الألوان والتفضيلات عبر الجلسات في وحدة تخزين Docker مسماة، لتصمد أمام عمليات إعادة تشغيل الحاويات وتحديثاتها.
لماذا تشغّل Inkscape على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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