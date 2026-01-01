نشر flatnotes بنقرة واحدة.
تطبيق لتدوين الملاحظات مستضاف ذاتيًا وبدون قاعدة بيانات، يخزن جميع ملاحظاتك كملفات Markdown عادية.
اختر خطة VPS لـ flatnotes
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام flatnotes؟
flatnotes هو تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات ذاتي الاستضافة، مبني على مبدأ واحد: ملاحظاتك هي مجرد ملفات Markdown عادية، لا أكثر. لا توجد قاعدة بيانات، ولا احتكار من البائع، ولا هياكل بيانات معقدة — فقط ملفات نصية على الخادم الخاص بك يمكنك قراءتها وتعديلها ونسخها احتياطيًا بأي أداة. تزيل الواجهة النظيفة عوامل التشتيت حتى تتمكن من التركيز على الكتابة والتنظيم وربط الأفكار من خلال الروابط الويكية (wikilinks) والبحث بالنص الكامل.
استضافة flatnotes ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن أفكارك الشخصية وملاحظاتك البحثية ومذكراتك تبقى بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا يتم مسحها أبدًا، ولا يتم استخراجها أبدًا، ولا تخضع أبدًا لتغيير شروط خدمة طرف ثالث. النسخ الاحتياطي بسيط مثل نسخ مجلد، وتبقى ملاحظاتك محمولة إلى الأبد.
الميزات الأساسية في flatnotes
تخزين بدون قاعدة بيانات
كل ملاحظة هي ملف Markdown عادي على القرص — لا توجد قاعدة بيانات مطلوبة، مما يجعل النسخ الاحتياطي والترحيل بسيطين للغاية.
روابط ويكي
اربط الأفكار عبر الملاحظات باستخدام الروابط الويكي، وحوّل مجموعتك إلى شبكة معرفية شخصية.
البحث بالنص الكامل
ابحث فورًا في جميع ملاحظاتك للعثور على أي فكرة أو مقتطف أو مرجع، دون الحاجة إلى وسم يدوي.
أوضاع التحرير المزدوجة
التبديل بين Markdown الخام ومحرر مرئي WYSIWYG حسب تفضيلك أو مهمة الكتابة.
شركة الوسوم
صنّف الملاحظات وقم بتصفيتها باستخدام العلامات للتنقل السريع عبر قواعد المعرفة الشخصية الكبيرة.
لماذا تشغّل flatnotes على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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