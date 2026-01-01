flatnotes هو تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات ذاتي الاستضافة، مبني على مبدأ واحد: ملاحظاتك هي مجرد ملفات Markdown عادية، لا أكثر. لا توجد قاعدة بيانات، ولا احتكار من البائع، ولا هياكل بيانات معقدة — فقط ملفات نصية على الخادم الخاص بك يمكنك قراءتها وتعديلها ونسخها احتياطيًا بأي أداة. تزيل الواجهة النظيفة عوامل التشتيت حتى تتمكن من التركيز على الكتابة والتنظيم وربط الأفكار من خلال الروابط الويكية (wikilinks) والبحث بالنص الكامل.

استضافة flatnotes ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن أفكارك الشخصية وملاحظاتك البحثية ومذكراتك تبقى بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا يتم مسحها أبدًا، ولا يتم استخراجها أبدًا، ولا تخضع أبدًا لتغيير شروط خدمة طرف ثالث. النسخ الاحتياطي بسيط مثل نسخ مجلد، وتبقى ملاحظاتك محمولة إلى الأبد.