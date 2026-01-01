نشر متصفح الملفات بنقرة واحدة.
مدير ملفات خفيف الوزن قائم على الويب لتصفح وتحميل وإدارة ملفات الخادم مباشرة من متصفحك.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام File Browser؟
File Browser هو مدير ملفات ويب خفيف الوزن ومفتوح المصدر يحول أي دليل على الخادم الخاص بك إلى واجهة إدارة ملفات كاملة الميزات يمكن الوصول إليها من أي متصفح. وهو يدعم عدة مستخدمين بأذونات قابلة للتكوين، ومشاركة الملفات عبر الروابط العامة، وتحميلات بالسحب والإفلات، ومحرر أكواد مدمج — كل ذلك دون الحاجة إلى عملاء SSH أو FTP.
استضافة File Browser ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية الملفات وتحت سيطرتك، ويتيح لك منح أعضاء الفريق أو العملاء بأمان الوصول إلى أدلة محددة دون الكشف عن بيانات اعتماد الخادم، ويتطلب موارد قليلة بحيث يعمل بسلاسة جنبًا إلى جنب مع تطبيقاتك الأخرى.
الميزات الأساسية في File Browser
أذونات متعددة المستخدمين
إنشاء حسابات مستخدمين مع إمكانية وصول دقيقة إلى الدليل وأذونات مستندة إلى الأدوار، بحيث يرى كل شخص ويعدل فقط الملفات التي يحتاجها.
تحميلات السحب والإفلات
تحميل ملفات فردية، ملفات متعددة، أو مجلدات كاملة مباشرة من المتصفح مع تتبع التقدم في الوقت الفعلي — لا يلزم عميل FTP.
محرر أكواد مدمج
تحرير ملفات التكوين والبرامج النصية وملفات النصوص مباشرة في المتصفح دون الحاجة للتبديل إلى جلسة SSH منفصلة أو محرر نصوص.
روابط مشاركة عامة
إنشاء روابط تنزيل قابلة للمشاركة للملفات أو المجلدات، مما يتيح لك إرسال المحتوى إلى مستلمين خارجيين دون منحهم صلاحية الوصول إلى الخادم.
إدارة الأرشيف
إنشاء واستخراج أرشيفات ZIP و TAR مباشرة عبر واجهة الويب، مما يبسط عمليات النقل الدفعية والنسخ الاحتياطي للملفات.
لماذا تشغّل File Browser على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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