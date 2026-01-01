WAHA (واجهة برمجة تطبيقات واتساب HTTP) هو خادم واجهة برمجة تطبيقات REST مفتوح المصدر يغلف واتساب ويب في واجهة HTTP نظيفة، بحيث يمكن لأي تطبيق أو خدمة إرسال الرسائل واستقبال الأحداث وإدارة الجلسات دون الحاجة إلى تبعيات المتصفح أو تكاليف السحابة من طرف ثالث. وهو يدعم العديد من الواجهات الخلفية للمحركات — يستخدم هذا القالب محرك NOWEB، الذي يتواصل مباشرة عبر WebSocket دون تشغيل متصفح، مما يجعله خفيف الوزن وفعالاً على موارد خادم VPS.

استضافة WAHA ذاتيًا تبقي بيانات جلسة واتساب الخاصة بك، ومحتوى الرسائل، وتكاملات الويب هوك تحت سيطرتك الكاملة. قم بتوصيل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، أو روبوت الدردشة، أو مكتب المساعدة، أو الأداة الداخلية بواتساب في دقائق باستخدام مكالمات HTTP القياسية، مع لوحة تحكم ويب مدمجة وواجهة مستخدم Swagger تفاعلية متضمنة جاهزة للاستخدام.