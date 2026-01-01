نشر WAHA بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات واتساب HTTP ذاتية الاستضافة تتيح لك إرسال واستقبال الرسائل من خلال واجهة REST بسيطة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WAHA؟
WAHA (واجهة برمجة تطبيقات واتساب HTTP) هو خادم واجهة برمجة تطبيقات REST مفتوح المصدر يغلف واتساب ويب في واجهة HTTP نظيفة، بحيث يمكن لأي تطبيق أو خدمة إرسال الرسائل واستقبال الأحداث وإدارة الجلسات دون الحاجة إلى تبعيات المتصفح أو تكاليف السحابة من طرف ثالث. وهو يدعم العديد من الواجهات الخلفية للمحركات — يستخدم هذا القالب محرك NOWEB، الذي يتواصل مباشرة عبر WebSocket دون تشغيل متصفح، مما يجعله خفيف الوزن وفعالاً على موارد خادم VPS.
استضافة WAHA ذاتيًا تبقي بيانات جلسة واتساب الخاصة بك، ومحتوى الرسائل، وتكاملات الويب هوك تحت سيطرتك الكاملة. قم بتوصيل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، أو روبوت الدردشة، أو مكتب المساعدة، أو الأداة الداخلية بواتساب في دقائق باستخدام مكالمات HTTP القياسية، مع لوحة تحكم ويب مدمجة وواجهة مستخدم Swagger تفاعلية متضمنة جاهزة للاستخدام.
الميزات الأساسية في WAHA
REST API لـ واتساب
أرسل واستقبل رسائل واتساب والوسائط والأحداث عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة يمكن الوصول إليها من أي لغة أو إطار عمل.
لوحة تحكم ويب مُدمجة
إدارة الجلسات، ومسح رموز QR، ومراقبة النشاط عبر واجهة مستخدم ويب دون كتابة أي تعليمات برمجية.
تدفق أحداث Webhook
ادفع الرسائل الواردة وتحديثات الحالة إلى نقاط النهاية الخاصة بك باستخدام عوامل تصفية الأحداث القابلة للتكوين والرؤوس المخصصة.
استمرارية الجلسة
تستمر الجلسات تلقائيًا بعد إعادة تشغيل الحاويات — لا يلزم إعادة مسح رمز الاستجابة السريعة بعد إعادة التشغيل أو التحديث.
معالجة ملفات الميديا
إرسال واستقبال الصور والمستندات والملاحظات الصوتية وملفات الفيديو مع تخزين محلي مدمج للوسائط المستلمة.
لماذا تشغّل WAHA على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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