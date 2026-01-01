خصم يصل إلى 68% على WAHA

نشر WAHA بنقرة واحدة.

واجهة برمجة تطبيقات واتساب HTTP ذاتية الاستضافة تتيح لك إرسال واستقبال الرسائل من خلال واجهة REST بسيطة.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر WAHA بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
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KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WAHA؟

WAHA (واجهة برمجة تطبيقات واتساب HTTP) هو خادم واجهة برمجة تطبيقات REST مفتوح المصدر يغلف واتساب ويب في واجهة HTTP نظيفة، بحيث يمكن لأي تطبيق أو خدمة إرسال الرسائل واستقبال الأحداث وإدارة الجلسات دون الحاجة إلى تبعيات المتصفح أو تكاليف السحابة من طرف ثالث. وهو يدعم العديد من الواجهات الخلفية للمحركات — يستخدم هذا القالب محرك NOWEB، الذي يتواصل مباشرة عبر WebSocket دون تشغيل متصفح، مما يجعله خفيف الوزن وفعالاً على موارد خادم VPS.

استضافة WAHA ذاتيًا تبقي بيانات جلسة واتساب الخاصة بك، ومحتوى الرسائل، وتكاملات الويب هوك تحت سيطرتك الكاملة. قم بتوصيل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، أو روبوت الدردشة، أو مكتب المساعدة، أو الأداة الداخلية بواتساب في دقائق باستخدام مكالمات HTTP القياسية، مع لوحة تحكم ويب مدمجة وواجهة مستخدم Swagger تفاعلية متضمنة جاهزة للاستخدام.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في WAHA

REST API لـ واتساب

أرسل واستقبل رسائل واتساب والوسائط والأحداث عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة يمكن الوصول إليها من أي لغة أو إطار عمل.

لوحة تحكم ويب مُدمجة

إدارة الجلسات، ومسح رموز QR، ومراقبة النشاط عبر واجهة مستخدم ويب دون كتابة أي تعليمات برمجية.

تدفق أحداث Webhook

ادفع الرسائل الواردة وتحديثات الحالة إلى نقاط النهاية الخاصة بك باستخدام عوامل تصفية الأحداث القابلة للتكوين والرؤوس المخصصة.

استمرارية الجلسة

تستمر الجلسات تلقائيًا بعد إعادة تشغيل الحاويات — لا يلزم إعادة مسح رمز الاستجابة السريعة بعد إعادة التشغيل أو التحديث.

معالجة ملفات الميديا

إرسال واستقبال الصور والمستندات والملاحظات الصوتية وملفات الفيديو مع تخزين محلي مدمج للوسائط المستلمة.

لماذا تشغّل WAHA على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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