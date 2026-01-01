Downtify هو تطبيق ذاتي الاستضافة لتنزيل الموسيقى يربط البيانات الوصفية الغنية لسبوتيفاي بمكتبة يوتيوب الصوتية. الصق أي رابط سبوتيفاي — سواء كان أغنية واحدة، ألبومًا، أو قائمة تشغيل كاملة — وسيقوم Downtify بجلب الصوت وإثراء الملف الناتج بغلاف الألبوم، معلومات الفنان، أرقام المسارات، كلمات الأغاني، وعلامات النوع الموسيقي تلقائيًا.

الواجهة الويب بسيطة عمدًا: أرسل رابطًا، واستقبل ملفًا صوتيًا موسومًا بالكامل. يتم تخزين الملفات التي تم تنزيلها في وحدة تخزين دائمة، مما يسهل دمج المجموعة مع أي مدير لمكتبة الوسائط. تنبيهات سطح المكتب تُعلمك عند انتهاء التنزيلات الكبيرة. الاستضافة الذاتية تمنحك تحكمًا كاملاً في مكتبة الموسيقى الخاصة بك دون الاعتماد على توفر البث أو رسوم لكل بث.