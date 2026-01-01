نشر Downtify بنقرة واحدة.
أداة لتنزيل الموسيقى تجلب الصوت من يوتيوب باستخدام روابط سبوتيفاي، وتضيف تلقائيًا للملفات البيانات الوصفية وصورة الألبوم وكلمات الأغاني.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Downtify؟
Downtify هو تطبيق ذاتي الاستضافة لتنزيل الموسيقى يربط البيانات الوصفية الغنية لسبوتيفاي بمكتبة يوتيوب الصوتية. الصق أي رابط سبوتيفاي — سواء كان أغنية واحدة، ألبومًا، أو قائمة تشغيل كاملة — وسيقوم Downtify بجلب الصوت وإثراء الملف الناتج بغلاف الألبوم، معلومات الفنان، أرقام المسارات، كلمات الأغاني، وعلامات النوع الموسيقي تلقائيًا.
الواجهة الويب بسيطة عمدًا: أرسل رابطًا، واستقبل ملفًا صوتيًا موسومًا بالكامل. يتم تخزين الملفات التي تم تنزيلها في وحدة تخزين دائمة، مما يسهل دمج المجموعة مع أي مدير لمكتبة الوسائط. تنبيهات سطح المكتب تُعلمك عند انتهاء التنزيلات الكبيرة. الاستضافة الذاتية تمنحك تحكمًا كاملاً في مكتبة الموسيقى الخاصة بك دون الاعتماد على توفر البث أو رسوم لكل بث.
الميزات الأساسية في Downtify
تنزيلات روابط سبوتيفاي
يقبل روابط Spotify للمسارات الفردية والألبومات وقوائم التشغيل، ثم يجلب الصوت المطابق من يوتيوب تلقائيًا.
الوسم الأوتوماتيكي للبيانات الوصفية
يضمّن غلاف الألبوم وكلمات الأغاني وتفاصيل الفنان وأرقام المسارات وعلامات النوع في كل ملف يتم تنزيله لتنظيم المكتبة بشكل أنيق.
دعم قوائم التشغيل الدفعية
يقوم بتنزيل ألبومات وقوائم تشغيل كاملة في عملية واحدة، مع معالجة إدارة قائمة الانتظار وتتبع التقدم في الخلفية.
إشعارات سطح المكتب
ينبهك عند اكتمال التنزيلات حتى تتمكن من متابعة عمل آخر بينما تتم معالجة الدفعات الكبيرة.
التخزين المستمر
يحفظ جميع التنزيلات إلى وحدة تخزين مخصصة تبقى بعد إعادة تشغيل الحاويات وتتكامل مع أدوات مكتبة الوسائط الخارجية.
لماذا تشغّل Downtify على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
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