M3DB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر موزعة للسلاسل الزمنية تم إنشاؤها في الأصل في أوبر لاستيعاب وتخزين والاستعلام عن مليارات المقاييس في الثانية عبر آلاف المضيفين. يقترن بمنسق مدمج مدعوم من etcd مع محرك TSDB عالي الضغط مصمم خصيصًا لأعباء عمل المراقبة، ويكشف عن واجهة برمجة تطبيقات للقراءة والكتابة عن بُعد متوافقة مع Prometheus بالإضافة إلى استعلامات PromQL من خلال m3coordinator على المنفذ 7201.

تمنحك استضافة M3DB ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك احتفاظًا طويل الأمد وفعالاً من حيث التكلفة لمقاييس Prometheus و Graphite، وتحكمًا كاملاً في مساحات الأسماء والنسخ المتماثل، وثنائيًا واحدًا يمكنه التوسع من عقدة واحدة إلى مجموعة عالمية متعددة المناطق مع نمو بياناتك.