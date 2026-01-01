نشر M3DB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات موزعة للسلاسل الزمنية وواجهة خلفية للتخزين عن بعد لـ Prometheus، تم بناؤها في Uber لمقاييس على نطاق كوكبي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام M3DB؟
M3DB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر موزعة للسلاسل الزمنية تم إنشاؤها في الأصل في أوبر لاستيعاب وتخزين والاستعلام عن مليارات المقاييس في الثانية عبر آلاف المضيفين. يقترن بمنسق مدمج مدعوم من etcd مع محرك TSDB عالي الضغط مصمم خصيصًا لأعباء عمل المراقبة، ويكشف عن واجهة برمجة تطبيقات للقراءة والكتابة عن بُعد متوافقة مع Prometheus بالإضافة إلى استعلامات PromQL من خلال m3coordinator على المنفذ 7201.
تمنحك استضافة M3DB ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك احتفاظًا طويل الأمد وفعالاً من حيث التكلفة لمقاييس Prometheus و Graphite، وتحكمًا كاملاً في مساحات الأسماء والنسخ المتماثل، وثنائيًا واحدًا يمكنه التوسع من عقدة واحدة إلى مجموعة عالمية متعددة المناطق مع نمو بياناتك.
الميزات الأساسية في M3DB
Prometheus التخزين عن بعد
استخدم M3DB كواجهة خلفية جاهزة وطويلة الأجل لـ Prometheus عبر القراءة عن بعد والكتابة عن بعد، مع الاحتفاظ بسنوات من المقاييس دون أخذ عينات.
PromQL محرك الاستعلام
استعلام المقاييس المخزنة باستخدام PromQL الأصلي عبر m3coordinator، مما يجعل M3DB متوافقًا مع Grafana ولوحات معلومات Prometheus الموجودة.
TSDB عالي الضغط
يحافظ محرك التخزين العمودي المصمم خصيصًا، والمزود بضغط على غرار Gorilla، على انخفاض استخدام القرص حتى مع ملايين السلاسل الزمنية النشطة.
مساحات الأسماء القابلة للتكوين
تحديد مساحات أسماء متعددة مع استبقاء مستقل، وأحجام كتل، ودقة لموازنة الاستعلامات السريعة مقابل تكاليف التخزين طويلة الأجل.
etcd المضمن
تأتي صورة العقدة الفردية مزودة بـ etcd مدمج لتحديد هيكل الكتلة وتوزيعها، مما يزيل الحاجة إلى خدمة تنسيق خارجية.
استيعاب Graphite
يتيح استيعاب Graphite Carbon المدمج للفرق دمج مقاييس Graphite و Prometheus في طبقة تخزين واحدة مع واجهة برمجة تطبيقات استعلام موحدة.
لماذا تشغّل M3DB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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