يتيح لك OneTimeSecret مشاركة المعلومات الحساسة — كلمات المرور، مفاتيح API، الرسائل الخاصة — عبر روابط تدمر نفسها ذاتيًا بعد مشاهدة واحدة. بمجرد أن يفتح المستلم الرابط، يتم حذف السر نهائيًا من الخادم، دون ترك أي أثر.

استضافة OneTimeSecret ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن الأسرار المشتركة لا تلامس أبدًا بنية تحتية تابعة لجهة خارجية. أنت تتحكم في التشفير، وسياسات الاحتفاظ، وسجلات الوصول، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تتعامل مع بيانات الاعتماد، وبيانات العملاء، أو أي معلومات حساسة جدًا بحيث لا يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة.