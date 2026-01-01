نشر OneTimeSecret بتثبيت بنقرة واحدة.
شارك كلمات المرور والبيانات الحساسة عبر روابط ذاتية التدمير لا يمكن عرضها إلا مرة واحدة.
اختر خطة VPS لـ OneTimeSecret
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OneTimeSecret؟
يتيح لك OneTimeSecret مشاركة المعلومات الحساسة — كلمات المرور، مفاتيح API، الرسائل الخاصة — عبر روابط تدمر نفسها ذاتيًا بعد مشاهدة واحدة. بمجرد أن يفتح المستلم الرابط، يتم حذف السر نهائيًا من الخادم، دون ترك أي أثر.
استضافة OneTimeSecret ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن الأسرار المشتركة لا تلامس أبدًا بنية تحتية تابعة لجهة خارجية. أنت تتحكم في التشفير، وسياسات الاحتفاظ، وسجلات الوصول، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تتعامل مع بيانات الاعتماد، وبيانات العملاء، أو أي معلومات حساسة جدًا بحيث لا يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة.
الميزات الأساسية في OneTimeSecret
روابط ذاتية التدمير
يتم حذف كل سر فورًا بعد المشاهدة الأولى، مما يضمن عدم إمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة مرة أخرى.
حماية عبارة المرور
أضف عبارة مرور اختيارية بحيث يتمكن المستلم المقصود فقط من فك تشفير وقراءة السر.
انتهاء صلاحية قابل للتكوين
عيّن الأسرار لتنتهي صلاحيتها تلقائيًا بعد دقائق أو ساعات أو أيام حتى لو لم يتم فتحها أبدًا.
لا حاجة للتسجيل
يمكن لأي شخص إنشاء واستقبال الأسرار دون الحاجة إلى إنشاء حساب، مما يقلل من الاحتكاك للمشاركة السريعة.
دعم حساب المسؤول
سجل حساب مسؤول عند الزيارة الأولى لمراقبة الاستخدام وإدارة المثيل من واجهة المستخدم الويب.
لماذا تشغّل OneTimeSecret على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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