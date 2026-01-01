Wingfit هو تطبيق بسيط ذاتي الاستضافة لتتبع اللياقة البدنية يركز على البساطة والخصوصية. يوفر واجهة نظيفة لتسجيل التمارين، وتتبع مجموعات التمارين والتكرارات، ومراقبة تقدم اللياقة البدنية الشخصي بمرور الوقت بدون إعلانات أو اشتراكات أو مشاركة بيانات مع خدمات طرف ثالث.

استضافة Wingfit ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع بيانات لياقتك البدنية بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. لا يتطلب النشر خفيف الوزن ذو الخدمة الواحدة قاعدة بيانات خارجية، مما يجعل الإعداد سريعًا والصيانة ضئيلة مع توفير سجل لياقة بدنية دائم يمكن الوصول إليه من أي متصفح.