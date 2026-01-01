نشر Wingfit بنقرة واحدة.
تطبيق لياقة بدنية بسيط ومفتوح المصدر لتسجيل التدريبات وتتبع التمارين ومراقبة التقدم الشخصي بخصوصية.
اختر خطة VPS لـ Wingfit
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Wingfit؟
Wingfit هو تطبيق بسيط ذاتي الاستضافة لتتبع اللياقة البدنية يركز على البساطة والخصوصية. يوفر واجهة نظيفة لتسجيل التمارين، وتتبع مجموعات التمارين والتكرارات، ومراقبة تقدم اللياقة البدنية الشخصي بمرور الوقت بدون إعلانات أو اشتراكات أو مشاركة بيانات مع خدمات طرف ثالث.
استضافة Wingfit ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع بيانات لياقتك البدنية بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. لا يتطلب النشر خفيف الوزن ذو الخدمة الواحدة قاعدة بيانات خارجية، مما يجعل الإعداد سريعًا والصيانة ضئيلة مع توفير سجل لياقة بدنية دائم يمكن الوصول إليه من أي متصفح.
الميزات الأساسية في Wingfit
تسجيل التمارين
سجل التمارين الفردية مع المجموعات والتكرارات والأوزان لبناء سجل كامل لكل جلسة تدريب.
تتبع التقدم
راقب اتجاهات القوة والحجم بمرور الوقت لقياس تقدم اللياقة البدنية وتحديد مجالات التحسين.
تصميم يضع الخصوصية في المقام الأول
تبقى جميع بيانات اللياقة البدنية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون مزامنة سحابية من طرف ثالث أو تحليلات أو إعلانات.
نشر خفيف الوزن
حاوية الخدمة الواحدة ذات المتطلبات الدنيا للموارد تجعل Wingfit سهل التشغيل جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى.
لماذا تشغّل Wingfit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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