Corteza هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء تطبيقات أعمال مخصصة، ومسارات عمل إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأتمتة العمليات دون الحاجة إلى معرفة برمجية عميقة. تتيح أداة إنشاء التطبيقات بالسحب والإفلات الخاصة بها، وإدارة السجلات المرنة، ومحرك سير العمل المدمج للمؤسسات نمذجة أي عملية عمل — بدءًا من تتبع العملاء المحتملين وصولاً إلى مسارات عمل الامتثال — ونشرها دون كتابة خدمة خلفية واحدة من الصفر.

تضع استضافة Corteza ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات عملك بالكامل تحت سيطرتك. تدعم المنصة LDAP وSAML وOAuth2 للمصادقة على مستوى المؤسسات، والتحكم الدقيق في الوصول المستند إلى الأدوار، وواجهة برمجة تطبيقات REST/gRPC التي تتكامل مع الأدوات الموجودة. يوفر PostgreSQL تخزينًا موثوقًا وقابلاً للتوسع لجميع السجلات وسجلات الأتمتة.