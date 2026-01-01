نشر Corteza بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية لبناء تطبيقات الأعمال المخصصة، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، وسير العمل الآلي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Corteza؟
Corteza هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء تطبيقات أعمال مخصصة، ومسارات عمل إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأتمتة العمليات دون الحاجة إلى معرفة برمجية عميقة. تتيح أداة إنشاء التطبيقات بالسحب والإفلات الخاصة بها، وإدارة السجلات المرنة، ومحرك سير العمل المدمج للمؤسسات نمذجة أي عملية عمل — بدءًا من تتبع العملاء المحتملين وصولاً إلى مسارات عمل الامتثال — ونشرها دون كتابة خدمة خلفية واحدة من الصفر.
تضع استضافة Corteza ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات عملك بالكامل تحت سيطرتك. تدعم المنصة LDAP وSAML وOAuth2 للمصادقة على مستوى المؤسسات، والتحكم الدقيق في الوصول المستند إلى الأدوار، وواجهة برمجة تطبيقات REST/gRPC التي تتكامل مع الأدوات الموجودة. يوفر PostgreSQL تخزينًا موثوقًا وقابلاً للتوسع لجميع السجلات وسجلات الأتمتة.
الميزات الأساسية في Corteza
منشئ التطبيقات المرئي
تصميم نماذج البيانات، والنماذج، وعروض السجلات من خلال واجهة سحب وإفلات قائمة على المتصفح دون كتابة كود الواجهة الخلفية.
CRM مدمجة
تقدم Corteza وحدة CRM جاهزة للاستخدام لإدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين والحسابات ومسارات المبيعات.
أتمتة سير العمل
أنشئ سير عمل مؤتمت متعدد الخطوات يتم تشغيله بواسطة تغييرات السجلات أو الجداول الزمنية أو خطافات الويب الخارجية للتخلص من المهام اليدوية.
مصادقة المؤسسة
يتكامل مع موفري LDAP و SAML و OAuth2 حتى تتمكن الفرق من تسجيل الدخول باستخدام أنظمة الهوية المؤسسية الحالية.
التحكم الدقيق في الوصول
حدد أذونات لكل مورد ولكل عملية لكل دور بحيث تظل البيانات الحساسة والإجراءات الإدارية مقيدة بشكل صحيح.
بوابة التكامل
إتاحة نقاط نهاية API مخصصة والاتصال بالخدمات الخارجية عبر بوابة التكامل المدمجة دون الحاجة إلى برمجيات وسيطة من طرف ثالث.
لماذا تشغّل Corteza على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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