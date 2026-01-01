KitchenOwl هو تطبيق مفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا لقوائم البقالة والوصفات وتخطيط الوجبات للأسر. يتكامل الواجهة الخلفية Flask مع واجهة مستخدم Flutter للويب والجوال للحفاظ على قوائم التسوق ومخزون المؤن والوصفات المحفوظة متزامنة في الوقت الفعلي عبر أجهزة كل فرد من أفراد الأسرة — الهواتف في المتجر، والأجهزة اللوحية في المطبخ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في أي مكان آخر.

استضافة KitchenOwl ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على عادات التسوق ومجموعات الوصفات والروتين المنزلي ضمن البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدلاً من خدمة SaaS مجانية تستغل بيانات مشتريات المستهلكين لتحقيق الربح. يأتي النشر ذو الحاوية الواحدة مع SQLite لاستخدام منخفض للموارد، ويدعم عددًا غير محدود من الأسر والوصفات، ويتكامل مع تطبيقات الهاتف المحمول على iOS و Android لتحرير القوائم داخل المتجر.