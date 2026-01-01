نشر KitchenOwl بنقرة واحدة.
قائمة تسوق مشتركة مستضافة ذاتيًا، ومدير وصفات، ومخطط وجبات يحافظ على تزامن جميع أفراد المنزل من أي جهاز.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام KitchenOwl؟
KitchenOwl هو تطبيق مفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا لقوائم البقالة والوصفات وتخطيط الوجبات للأسر. يتكامل الواجهة الخلفية Flask مع واجهة مستخدم Flutter للويب والجوال للحفاظ على قوائم التسوق ومخزون المؤن والوصفات المحفوظة متزامنة في الوقت الفعلي عبر أجهزة كل فرد من أفراد الأسرة — الهواتف في المتجر، والأجهزة اللوحية في المطبخ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في أي مكان آخر.
استضافة KitchenOwl ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على عادات التسوق ومجموعات الوصفات والروتين المنزلي ضمن البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدلاً من خدمة SaaS مجانية تستغل بيانات مشتريات المستهلكين لتحقيق الربح. يأتي النشر ذو الحاوية الواحدة مع SQLite لاستخدام منخفض للموارد، ويدعم عددًا غير محدود من الأسر والوصفات، ويتكامل مع تطبيقات الهاتف المحمول على iOS و Android لتحرير القوائم داخل المتجر.
الميزات الأساسية في KitchenOwl
قوائم تسوق مشتركة
قوائم تسوق متزامنة في الوقت الفعلي عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بحيث يرى الجميع نفس القائمة أثناء التسوق أو التخطيط.
وصفات وتخطيط الوجبات
حفظ الوصفات (أو استيرادها من عناوين URL)، وتخطيط الوجبات على تقويم، وتوليد قائمة تسوق تلقائيًا من الوصفات المختارة.
تتبع مخزن الطعام
تتبع العناصر الموجودة بالفعل حتى يتمكن تخطيط الوجبات من خصمها من قائمة التسوق التي تم إنشاؤها وتجنب عمليات الشراء المكررة.
أسر متعددة
إدارة أسر منفصلة على مثيل واحد، لكل منها قوائم ووصفات وأعضاء معزولون للمنازل المشتركة أو العائلة الممتدة.
تطبيقات iOS وأندرويد
تتصل تطبيقات الجوال التابعة للطرف الأول بمثيلك المستضاف ذاتيًا لتحديثات القائمة السريعة والتسوق دون اتصال بالإنترنت وإدخال العناصر بنمط الباركود.
اقتراحات ذكية
تسرع اقتراحات العناصر والفرز حسب الممرات عملية إنشاء القوائم من خلال تعلم العناصر التي تميل أسرتك إلى شرائها معًا.
لماذا تشغّل KitchenOwl على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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