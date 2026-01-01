نشر MicroRealEstate بنقرة واحدة.
إدارة ممتلكات الإيجار مفتوحة المصدر للملاك: عقود الإيجار، الإيجارات، المستأجرين، وتخزين المستندات في منصة واحدة مستضافة ذاتيًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MicroRealEstate؟
MicroRealEstate هو تطبيق مفتوح المصدر لإدارة العقارات، مصمم خصيصًا للملاك المستقلين وفرق العقارات الصغيرة. يدمج سجلات المستأجرين وعقود الإيجار وتتبع الإيجارات وتوليد المستندات في مساحة عمل واحدة مستضافة ذاتيًا، مما يلغي الرسوم لكل وحدة ومقايضات مشاركة البيانات لبرامج إدارة العقارات التجارية كخدمة (SaaS).
تضمن استضافة MicroRealEstate ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء معلومات المستأجرين الحساسة واتفاقيات الإيجار وسجل الدفع تحت سيطرتك الكاملة. تفصل بنية الخدمات المصغرة بوضوح بوابة المالك وبوابة المستأجر ومولد المستندات وخدمة البريد الإلكتروني، مما يجعل إدارة الإيجارات بأي حجم أمرًا مباشرًا دون تكاليف برمجيات متكررة.
الميزات الأساسية في MicroRealEstate
إدارة الإيجارات
إنشاء عقود إيجار من قوالب قابلة للتخصيص وتخزين كل عقد وتعديل ومستند مرتبط بكل فترة إيجار في مكان واحد.
تتبع دفع الإيجار
سجل المدفوعات الواردة وراقب الأرصدة المتأخرة عبر كل وحدة، مع إشعارات آلية وتوليد إيصالات للمستأجرين.
بوابة المستأجر
واجهة مخصصة للمستأجرين تتيح لهم مراجعة عقد الإيجار الخاص بهم، وعرض سجل الدفع، وتنزيل الإيصالات دون الحاجة إلى الاتصال بالمالك.
مستندات مخصصة
صياغة الإشعارات والرسائل والإعلانات من قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لتبقى المراسلات مع المستأجرين متسقة واحترافية.
تعاون الفريق
ادعُ المتعاونين لمشاركة أعباء إدارة الممتلكات، مما يجعل المنصة مناسبة لكل من الملاك المستقلين وشركات العقارات.
إشعارات البريد الإلكتروني
قم بتوصيل SMTP أو Mailgun أو Gmail لإرسال الإيصالات والإشعارات الجماعية ودعوات المستأجرين مباشرة من التطبيق.
لماذا تشغّل MicroRealEstate على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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