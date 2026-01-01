MicroRealEstate هو تطبيق مفتوح المصدر لإدارة العقارات، مصمم خصيصًا للملاك المستقلين وفرق العقارات الصغيرة. يدمج سجلات المستأجرين وعقود الإيجار وتتبع الإيجارات وتوليد المستندات في مساحة عمل واحدة مستضافة ذاتيًا، مما يلغي الرسوم لكل وحدة ومقايضات مشاركة البيانات لبرامج إدارة العقارات التجارية كخدمة (SaaS).

تضمن استضافة MicroRealEstate ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء معلومات المستأجرين الحساسة واتفاقيات الإيجار وسجل الدفع تحت سيطرتك الكاملة. تفصل بنية الخدمات المصغرة بوضوح بوابة المالك وبوابة المستأجر ومولد المستندات وخدمة البريد الإلكتروني، مما يجعل إدارة الإيجارات بأي حجم أمرًا مباشرًا دون تكاليف برمجيات متكررة.