نشر ChiefOnboarding بنقرة واحدة.
منصة تأهيل موظفين مفتوحة المصدر تعمل على أتمتة سير عمل الموارد البشرية وتكاملات Slack للموظفين الجدد.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ChiefOnboarding؟
ChiefOnboarding هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر لاستقبال الموظفين الجدد، تساعد فرق الموارد البشرية والمديرين على أتمتة رحلة الموظف الجديد بأكملها — بدءًا من قوائم التحقق قبل الالتحاق بالعمل وصولاً إلى توفير الحسابات وتعيين المهام. يمكن للموظفين الجدد إكمال عملية الاستقبال الخاصة بهم عبر بوابة ويب أو مباشرة عبر روبوت Slack، مما يجعل العملية تبدو طبيعية بغض النظر عن مكان عملهم.
استضافة ChiefOnboarding ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الموظفين الحساسة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مقعد وبدون قيود على البائع. وهو يدعم لغات ومناطق زمنية متعددة، مما يجعله عمليًا للفرق الموزعة والدولية.
الميزات الأساسية في ChiefOnboarding
سير العمل الآلي
تشغيل المهام والتذكيرات وتوفير الحسابات تلقائيًا بناءً على مراحل الإعداد والجداول الزمنية القابلة للتكوين.
تكامل بوت سلاك
يمكن للموظفين الجدد إكمال المهام والوصول إلى الموارد مباشرة داخل Slack دون الحاجة إلى التبديل إلى بوابة ويب منفصلة.
تسلسلات ما قبل الصعود
ابدأ عملية الإعداد قبل اليوم الأول باستخدام قوائم التحقق الآلية للإعداد المسبق ورسائل الترحيب.
دعم متعدد اللغات
خدمة الفرق الموزعة والدولية بدعم مدمج للغات متعددة وجدولة تراعي المناطق الزمنية.
تتبع المهام والموارد
قم بتعيين المهام، ومشاركة المستندات، ومراقبة الإنجاز عبر رحلة الإعداد الكاملة من لوحة تحكم واحدة.
لماذا تشغّل ChiefOnboarding على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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