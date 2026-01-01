ChiefOnboarding هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر لاستقبال الموظفين الجدد، تساعد فرق الموارد البشرية والمديرين على أتمتة رحلة الموظف الجديد بأكملها — بدءًا من قوائم التحقق قبل الالتحاق بالعمل وصولاً إلى توفير الحسابات وتعيين المهام. يمكن للموظفين الجدد إكمال عملية الاستقبال الخاصة بهم عبر بوابة ويب أو مباشرة عبر روبوت Slack، مما يجعل العملية تبدو طبيعية بغض النظر عن مكان عملهم.

استضافة ChiefOnboarding ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الموظفين الحساسة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مقعد وبدون قيود على البائع. وهو يدعم لغات ومناطق زمنية متعددة، مما يجعله عمليًا للفرق الموزعة والدولية.