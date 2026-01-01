نشر Sure بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق تمويل شخصي ذاتي الاستضافة لتتبع صافي القيمة والحسابات والمعاملات والاستثمارات مع ملكية كاملة للبيانات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Sure؟
Sure هو تطبيق مفتوح المصدر لإدارة التمويل الشخصي وإدارة الثروات، يتم صيانته بواسطة المجتمع، ومصمم للأشخاص الذين يرغبون في التحكم الكامل في بياناتهم المالية. يتتبع الحسابات عبر الخدمات المصرفية والاستثمارات والقروض، ويسجل المعاملات ويصنفها، ويراقب صافي الثروة بمرور الوقت، ويدعم الأسر متعددة المستخدمين — وكل ذلك يتم تخزينه في قاعدة بيانات PostgreSQL على البنية التحتية الخاصة بك.
على عكس أدوات التمويل المستضافة، يعمل Sure بالكامل على الخادم الخاص بك بدون اشتراك SaaS، ولا مشاركة بيانات مع طرف ثالث، ولا خطر توقف الخدمة. يضيف التكامل الاختياري مع OpenAI تصنيف المعاملات المدعوم بالذكاء الاصطناعي واستعلامات التمويل باللغة الطبيعية. يتعامل عامل Sidekiq في الخلفية مع عمليات الاستيراد والإشعارات المجدولة بينما يقدم التطبيق الرئيسي لوحة المعلومات التفاعلية.
الميزات الأساسية في Sure
لوحة التحكم لصافي الثروة
تجميع جميع أرصدة الحسابات في عرض واحد لصافي الثروة يتم تحديثه مع تسجيل المعاملات، مما يوفر صورة واضحة للصحة المالية الإجمالية.
إدارة الحسابات
تتبع حسابات التوفير، والادخار، وبطاقات الائتمان، والقروض، والاستثمار من واجهة واحدة مع سجل معاملات كامل لكل منها.
تصنيف المعاملات
استيراد المعاملات وتنظيمها وتصنيفها باستخدام الأتمتة القائمة على القواعد والتجاوزات اليدوية لإنشاء تقارير إنفاق دقيقة.
تتبع محفظة الاستثمار
مراقبة حيازات الأسهم وأداء المحفظة مع بيانات الأسعار المباشرة المستمدة من Yahoo Finance أو Twelve Data وفق جدول زمني قابل للتكوين.
مساعد الذكاء الاصطناعي المالي
يتيح تكامل OpenAI الاختياري استعلامات اللغة الطبيعية حول أنماط الإنفاق والتصنيف التلقائي للمعاملات المستوردة.
الأسر متعددة المستخدمين
ادعُ أفراد الأسرة بحساباتهم الخاصة، مع مشاركة الميزانيات والأهداف المالية عبر نفس النسخة المستضافة ذاتيًا.
لماذا تشغّل Sure على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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