Sure هو تطبيق مفتوح المصدر لإدارة التمويل الشخصي وإدارة الثروات، يتم صيانته بواسطة المجتمع، ومصمم للأشخاص الذين يرغبون في التحكم الكامل في بياناتهم المالية. يتتبع الحسابات عبر الخدمات المصرفية والاستثمارات والقروض، ويسجل المعاملات ويصنفها، ويراقب صافي الثروة بمرور الوقت، ويدعم الأسر متعددة المستخدمين — وكل ذلك يتم تخزينه في قاعدة بيانات PostgreSQL على البنية التحتية الخاصة بك.

على عكس أدوات التمويل المستضافة، يعمل Sure بالكامل على الخادم الخاص بك بدون اشتراك SaaS، ولا مشاركة بيانات مع طرف ثالث، ولا خطر توقف الخدمة. يضيف التكامل الاختياري مع OpenAI تصنيف المعاملات المدعوم بالذكاء الاصطناعي واستعلامات التمويل باللغة الطبيعية. يتعامل عامل Sidekiq في الخلفية مع عمليات الاستيراد والإشعارات المجدولة بينما يقدم التطبيق الرئيسي لوحة المعلومات التفاعلية.