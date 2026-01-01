خصم يصل إلى 68% على LLDAP

نشر LLDAP بنقرة واحدة.

خادم مصادقة خفيف الوزن يوفر واجهة خلفية LDAP مبسطة ومحددة الرأي للتطبيقات المستضافة ذاتيًا.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر LLDAP بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
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1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LLDAP؟

LLDAP هو خادم مصادقة خفيف الوزن ومحدد الرأي يعرض واجهة LDAP قياسية مدعومة بواجهة مستخدم إدارية ويب سهلة الاستخدام. بينما تتطلب إعدادات LDAP التقليدية مئات الصفحات من المخططات وقوائم التحكم بالوصول (ACLs) وتكوين slapd، يأتي LLDAP بإعدادات افتراضية معقولة جاهزة للاستخدام: مخططات مستخدم/مجموعة/بريد إلكتروني محددة مسبقًا، ومدير مستخدم رسومي، وملف ثنائي واحد يبدأ في غضون أجزاء من الثانية.

تمنحك استضافة LLDAP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مصدرًا واحدًا للحقيقة لحسابات المستخدمين عبر كل تطبيق مستضاف ذاتيًا يدعم LDAP — مثل Nextcloud، Vaultwarden، Authelia، Jellyfin، Gitea، Grafana، وعشرات غيرها — دون التكاليف التشغيلية الإضافية لـ OpenLDAP. يعيش المستخدمون في مكان واحد، وتنتشر تغييرات كلمات المرور في كل مكان، وتتحكم المجموعات في الوصول مركزيًا.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في LLDAP

LDAP للبقية منا

خادم LDAP متوافق مع المعايير مع إعدادات افتراضية معقولة بحيث تعمل التطبيقات التي تتوقع OpenLDAP بشكل مباشر، دون عبء صيانة المخطط وقوائم التحكم بالوصول.

واجهة مستخدم إدارة الويب

إدارة المستخدمين والمجموعات والعضويات من خلال واجهة رسومية — لا توجد ملفات ldif، لا يوجد ldapadd سطر الأوامر، لا يوجد تحرير للمخطط.

المصدر الوحيد للحقيقة

كل تطبيق مستضاف ذاتيًا يقرأ من قاعدة بيانات مستخدم واحدة، لذا فإن تغييرات كلمة المرور، وإلغاء التفعيل، وتحديثات عضوية المجموعة تنطبق في كل مكان مرة واحدة.

GraphQL API الإدارة

أتمتة توفير الموارد وإدارة المجموعات عبر واجهة برمجة تطبيقات GraphQL محددة النوع، بالإضافة إلى واجهة ربط/بحث LDAP القياسية.

سير عمل إعادة تعيين كلمة المرور

سير عمل مدمج لإعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني للمستخدمين النهائيين، حتى لا يصبح المسؤولون مكتب مساعدة لكلمات المرور المنسية.

بصمة صغيرة

ثنائي Rust واحد مع استمرارية SQLite يستخدم الحد الأدنى من وحدة المعالجة المركزية والذاكرة العشوائية، مما يترك مساحة على الخادم الافتراضي الخاص (VPS) للتطبيقات التي تحتاجها بالفعل.

لماذا تشغّل LLDAP على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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