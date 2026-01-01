نشر LLDAP بنقرة واحدة.
خادم مصادقة خفيف الوزن يوفر واجهة خلفية LDAP مبسطة ومحددة الرأي للتطبيقات المستضافة ذاتيًا.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LLDAP؟
LLDAP هو خادم مصادقة خفيف الوزن ومحدد الرأي يعرض واجهة LDAP قياسية مدعومة بواجهة مستخدم إدارية ويب سهلة الاستخدام. بينما تتطلب إعدادات LDAP التقليدية مئات الصفحات من المخططات وقوائم التحكم بالوصول (ACLs) وتكوين slapd، يأتي LLDAP بإعدادات افتراضية معقولة جاهزة للاستخدام: مخططات مستخدم/مجموعة/بريد إلكتروني محددة مسبقًا، ومدير مستخدم رسومي، وملف ثنائي واحد يبدأ في غضون أجزاء من الثانية.
تمنحك استضافة LLDAP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مصدرًا واحدًا للحقيقة لحسابات المستخدمين عبر كل تطبيق مستضاف ذاتيًا يدعم LDAP — مثل Nextcloud، Vaultwarden، Authelia، Jellyfin، Gitea، Grafana، وعشرات غيرها — دون التكاليف التشغيلية الإضافية لـ OpenLDAP. يعيش المستخدمون في مكان واحد، وتنتشر تغييرات كلمات المرور في كل مكان، وتتحكم المجموعات في الوصول مركزيًا.
الميزات الأساسية في LLDAP
LDAP للبقية منا
خادم LDAP متوافق مع المعايير مع إعدادات افتراضية معقولة بحيث تعمل التطبيقات التي تتوقع OpenLDAP بشكل مباشر، دون عبء صيانة المخطط وقوائم التحكم بالوصول.
واجهة مستخدم إدارة الويب
إدارة المستخدمين والمجموعات والعضويات من خلال واجهة رسومية — لا توجد ملفات ldif، لا يوجد ldapadd سطر الأوامر، لا يوجد تحرير للمخطط.
المصدر الوحيد للحقيقة
كل تطبيق مستضاف ذاتيًا يقرأ من قاعدة بيانات مستخدم واحدة، لذا فإن تغييرات كلمة المرور، وإلغاء التفعيل، وتحديثات عضوية المجموعة تنطبق في كل مكان مرة واحدة.
GraphQL API الإدارة
أتمتة توفير الموارد وإدارة المجموعات عبر واجهة برمجة تطبيقات GraphQL محددة النوع، بالإضافة إلى واجهة ربط/بحث LDAP القياسية.
سير عمل إعادة تعيين كلمة المرور
سير عمل مدمج لإعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني للمستخدمين النهائيين، حتى لا يصبح المسؤولون مكتب مساعدة لكلمات المرور المنسية.
بصمة صغيرة
ثنائي Rust واحد مع استمرارية SQLite يستخدم الحد الأدنى من وحدة المعالجة المركزية والذاكرة العشوائية، مما يترك مساحة على الخادم الافتراضي الخاص (VPS) للتطبيقات التي تحتاجها بالفعل.
لماذا تشغّل LLDAP على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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