تثبيت مدير مستودع Nexus بنقرة واحدة.
مدير مستودع القطع الأثرية الشامل يدعم Maven و npm و Docker و PyPI والمزيد.
اختر خطة VPS لـ Nexus Repository Manager
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Nexus Repository Manager؟
يُعد Sonatype Nexus Repository Manager مستودع البيانات الاصطناعية القياسي في الصناعة لتخزين وتنظيم وتوزيع البيانات الاصطناعية للبناء عبر كل تنسيق حزمة رئيسي. يعمل كذاكرة تخزين مؤقتة عالمية بالوكالة (بروكسي) لـ Maven Central و npm و PyPI و Docker Hub وعشرات من السجلات الأخرى، مما يقلل بشكل كبير من التنزيلات الخارجية ويسرع عمليات البناء.
تمنحك استضافة Nexus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تخزين البيانات الاصطناعية وسياسات الوصول وفحص الأمان. تحصل الفرق على مصدر واحد موثوق به لجميع التبعيات — عامة وخاصة — دون تسعير لكل مقعد أو قيود على التخزين السحابي.
الميزات الأساسية في Nexus Repository Manager
دعم التنسيق الشامل
استضف ووكّل Maven و npm و NuGet و PyPI و Docker و Helm و Go والعديد من التنسيقات الأخرى من خلال مثيل واحد.
الوكيل وذاكرة التخزين المؤقت
تخزين العناصر البعيدة مؤقتًا محليًا حتى لا تفشل عمليات الإنشاء أبدًا بسبب بطء أو عدم توفر سجل المصدر.
مستودعات خاصة
انشر المكتبات المملوكة وصور Docker إلى مستودعات مستضافة خاصة مع تحكم دقيق في الوصول.
البحث عن المكونات
يتيح البحث بالنص الكامل عبر جميع المستودعات للمطورين العثور بسرعة على إصدارات محددة من القطع الأثرية وبياناتها الوصفية.
الوصول المستند إلى الأدوار
حدد امتيازات دقيقة لكل مستودع حتى تتمكن الفرق من رؤية المستودعات التي تملكها والنشر فيها فقط.
لماذا تشغّل Nexus Repository Manager على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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