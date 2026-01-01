خصم يصل إلى 68% على Nexus Repository Manager

تثبيت مدير مستودع Nexus بنقرة واحدة.

مدير مستودع القطع الأثرية الشامل يدعم Maven و npm و Docker و PyPI والمزيد.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
419/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
تثبيت مدير مستودع Nexus بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Nexus Repository Manager

الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Nexus Repository Manager؟

يُعد Sonatype Nexus Repository Manager مستودع البيانات الاصطناعية القياسي في الصناعة لتخزين وتنظيم وتوزيع البيانات الاصطناعية للبناء عبر كل تنسيق حزمة رئيسي. يعمل كذاكرة تخزين مؤقتة عالمية بالوكالة (بروكسي) لـ Maven Central و npm و PyPI و Docker Hub وعشرات من السجلات الأخرى، مما يقلل بشكل كبير من التنزيلات الخارجية ويسرع عمليات البناء.

تمنحك استضافة Nexus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تخزين البيانات الاصطناعية وسياسات الوصول وفحص الأمان. تحصل الفرق على مصدر واحد موثوق به لجميع التبعيات — عامة وخاصة — دون تسعير لكل مقعد أو قيود على التخزين السحابي.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Nexus Repository Manager

دعم التنسيق الشامل

استضف ووكّل Maven و npm و NuGet و PyPI و Docker و Helm و Go والعديد من التنسيقات الأخرى من خلال مثيل واحد.

الوكيل وذاكرة التخزين المؤقت

تخزين العناصر البعيدة مؤقتًا محليًا حتى لا تفشل عمليات الإنشاء أبدًا بسبب بطء أو عدم توفر سجل المصدر.

مستودعات خاصة

انشر المكتبات المملوكة وصور Docker إلى مستودعات مستضافة خاصة مع تحكم دقيق في الوصول.

البحث عن المكونات

يتيح البحث بالنص الكامل عبر جميع المستودعات للمطورين العثور بسرعة على إصدارات محددة من القطع الأثرية وبياناتها الوصفية.

الوصول المستند إلى الأدوار

حدد امتيازات دقيقة لكل مستودع حتى تتمكن الفرق من رؤية المستودعات التي تملكها والنشر فيها فقط.

لماذا تشغّل Nexus Repository Manager على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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