يُعد Sonatype Nexus Repository Manager مستودع البيانات الاصطناعية القياسي في الصناعة لتخزين وتنظيم وتوزيع البيانات الاصطناعية للبناء عبر كل تنسيق حزمة رئيسي. يعمل كذاكرة تخزين مؤقتة عالمية بالوكالة (بروكسي) لـ Maven Central و npm و PyPI و Docker Hub وعشرات من السجلات الأخرى، مما يقلل بشكل كبير من التنزيلات الخارجية ويسرع عمليات البناء.

تمنحك استضافة Nexus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تخزين البيانات الاصطناعية وسياسات الوصول وفحص الأمان. تحصل الفرق على مصدر واحد موثوق به لجميع التبعيات — عامة وخاصة — دون تسعير لكل مقعد أو قيود على التخزين السحابي.