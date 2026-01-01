NocoBase هي منصة مفتوحة المصدر بدون/قليلة التعليمات البرمجية تركز على قابلية التوسع، وتجمع بين واجهة مرئية وهندسة معمارية قائمة على المكونات الإضافية بحيث يمكن للمطورين المواطنين والمهندسين التعاون بفعالية. يغطي محرك نمذجة البيانات الخاص بها، ومنشئ واجهة المستخدم بالسحب والإفلات، وأدوات أتمتة سير العمل كل شيء بدءًا من تطبيقات CRUD البسيطة وصولاً إلى تطبيقات الأعمال المعقدة متعددة المستأجرين.

تزيل استضافة NocoBase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) التسعير لكل مستخدم، وتحافظ على بيانات الأعمال الحساسة على البنية التحتية الخاصة بك، وتمنح فرق التطوير حرية تثبيت المكونات الإضافية المخصصة والتكامل مع الأنظمة الداخلية دون أي قيود من البائعين.