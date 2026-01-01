خصم يصل إلى 68% على NocoBase

نشر NocoBase بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة مفتوحة المصدر قابلة للتوسيع بدون ترميز لبناء الأدوات الداخلية وتطبيقات الأعمال بمعمارية قائمة على الإضافات.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر NocoBase بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ NocoBase

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام NocoBase؟

NocoBase هي منصة مفتوحة المصدر بدون/قليلة التعليمات البرمجية تركز على قابلية التوسع، وتجمع بين واجهة مرئية وهندسة معمارية قائمة على المكونات الإضافية بحيث يمكن للمطورين المواطنين والمهندسين التعاون بفعالية. يغطي محرك نمذجة البيانات الخاص بها، ومنشئ واجهة المستخدم بالسحب والإفلات، وأدوات أتمتة سير العمل كل شيء بدءًا من تطبيقات CRUD البسيطة وصولاً إلى تطبيقات الأعمال المعقدة متعددة المستأجرين.

تزيل استضافة NocoBase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) التسعير لكل مستخدم، وتحافظ على بيانات الأعمال الحساسة على البنية التحتية الخاصة بك، وتمنح فرق التطوير حرية تثبيت المكونات الإضافية المخصصة والتكامل مع الأنظمة الداخلية دون أي قيود من البائعين.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في NocoBase

نمذجة البيانات المرئية

حدد الجداول والحقول والعلاقات المعقدة من خلال واجهة مرئية، مع دعم لجميع أنواع الحقول الشائعة بما في ذلك المرفقات والصيغ وعمليات البحث.

منشئ واجهة المستخدم بخاصية السحب والإفلات

صمم واجهات تطبيقات متجاوبة عن طريق ترتيب الكتل والمكونات على لوحة، دون الحاجة إلى أي كود واجهة أمامية للتخطيطات القياسية.

معمارية المكونات الإضافية

قم بتوسيع المنصة باستخدام إضافات مجتمعية أو مخصصة لأنواع حقول جديدة، وإجراءات، وتكاملات دون تعديل التطبيق الأساسي.

أتمتة سير العمل

بناء عمليات عمل شرطية وتدفقات موافقة بصريًا، وتشغيل الإجراءات عند تغيير البيانات دون كتابة منطق الواجهة الخلفية من الصفر.

أذونات قائمة على الدور

التحكم في الوصول إلى البيانات وعناصر واجهة المستخدم على مستوى الدور، مع دعم تعدد المستأجرين والعزل على مستوى الأقسام ضمن تثبيت واحد.

APIs المولدة تلقائيًا

يكشف كل نموذج بيانات تلقائيًا عن نقاط نهاية واجهة برمجة تطبيقات REST، مما يتيح التكامل مع الأنظمة الخارجية والواجهات الأمامية المخصصة دون الحاجة إلى تطوير إضافي.

لماذا تشغّل NocoBase على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Noel

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Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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