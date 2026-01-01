نشر NocoBase بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر قابلة للتوسيع بدون ترميز لبناء الأدوات الداخلية وتطبيقات الأعمال بمعمارية قائمة على الإضافات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام NocoBase؟
NocoBase هي منصة مفتوحة المصدر بدون/قليلة التعليمات البرمجية تركز على قابلية التوسع، وتجمع بين واجهة مرئية وهندسة معمارية قائمة على المكونات الإضافية بحيث يمكن للمطورين المواطنين والمهندسين التعاون بفعالية. يغطي محرك نمذجة البيانات الخاص بها، ومنشئ واجهة المستخدم بالسحب والإفلات، وأدوات أتمتة سير العمل كل شيء بدءًا من تطبيقات CRUD البسيطة وصولاً إلى تطبيقات الأعمال المعقدة متعددة المستأجرين.
تزيل استضافة NocoBase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) التسعير لكل مستخدم، وتحافظ على بيانات الأعمال الحساسة على البنية التحتية الخاصة بك، وتمنح فرق التطوير حرية تثبيت المكونات الإضافية المخصصة والتكامل مع الأنظمة الداخلية دون أي قيود من البائعين.
الميزات الأساسية في NocoBase
نمذجة البيانات المرئية
حدد الجداول والحقول والعلاقات المعقدة من خلال واجهة مرئية، مع دعم لجميع أنواع الحقول الشائعة بما في ذلك المرفقات والصيغ وعمليات البحث.
منشئ واجهة المستخدم بخاصية السحب والإفلات
صمم واجهات تطبيقات متجاوبة عن طريق ترتيب الكتل والمكونات على لوحة، دون الحاجة إلى أي كود واجهة أمامية للتخطيطات القياسية.
معمارية المكونات الإضافية
قم بتوسيع المنصة باستخدام إضافات مجتمعية أو مخصصة لأنواع حقول جديدة، وإجراءات، وتكاملات دون تعديل التطبيق الأساسي.
أتمتة سير العمل
بناء عمليات عمل شرطية وتدفقات موافقة بصريًا، وتشغيل الإجراءات عند تغيير البيانات دون كتابة منطق الواجهة الخلفية من الصفر.
أذونات قائمة على الدور
التحكم في الوصول إلى البيانات وعناصر واجهة المستخدم على مستوى الدور، مع دعم تعدد المستأجرين والعزل على مستوى الأقسام ضمن تثبيت واحد.
APIs المولدة تلقائيًا
يكشف كل نموذج بيانات تلقائيًا عن نقاط نهاية واجهة برمجة تطبيقات REST، مما يتيح التكامل مع الأنظمة الخارجية والواجهات الأمامية المخصصة دون الحاجة إلى تطوير إضافي.
لماذا تشغّل NocoBase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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