LavinMQ هو وسيط رسائل خفيف الوزن وعالي الأداء مبني حول بروتوكول AMQP 0-9-1. صُمم مع مراعاة الإنتاجية، حيث يصل أداؤه إلى مليون رسالة في الثانية مع الحفاظ على استهلاك منخفض للذاكرة ووحدة المعالجة المركزية — مما يجعله خيارًا مثاليًا للفرق التي تحتاج إلى مراسلة موثوقة دون تكاليف بنية تحتية باهظة.

استضافة LavinMQ ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك تحكمًا كاملاً في بنية المراسلة التحتية الخاصة بك. وهو يدعم أنواع التبادل المباشر، والموضوعي، والتوزيعي (fanout)، وأنواع التبادل المتقدمة، بالإضافة إلى التجميع (clustering)، والاتحاد (federation)، وقوائم انتظار التدفق (stream queues)، و MQTT، ومراقبة Prometheus — كل ما يلزم لخطوط أنابيب المراسلة على مستوى الإنتاج.