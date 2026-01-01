نشر LavinMQ بتثبيت بنقرة واحدة.
وسيط رسائل AMQP عالي الأداء يقدم ما يصل إلى مليون رسالة في الثانية مع واجهة مستخدم لإدارة الويب مدمجة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LavinMQ؟
LavinMQ هو وسيط رسائل خفيف الوزن وعالي الأداء مبني حول بروتوكول AMQP 0-9-1. صُمم مع مراعاة الإنتاجية، حيث يصل أداؤه إلى مليون رسالة في الثانية مع الحفاظ على استهلاك منخفض للذاكرة ووحدة المعالجة المركزية — مما يجعله خيارًا مثاليًا للفرق التي تحتاج إلى مراسلة موثوقة دون تكاليف بنية تحتية باهظة.
استضافة LavinMQ ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك تحكمًا كاملاً في بنية المراسلة التحتية الخاصة بك. وهو يدعم أنواع التبادل المباشر، والموضوعي، والتوزيعي (fanout)، وأنواع التبادل المتقدمة، بالإضافة إلى التجميع (clustering)، والاتحاد (federation)، وقوائم انتظار التدفق (stream queues)، و MQTT، ومراقبة Prometheus — كل ما يلزم لخطوط أنابيب المراسلة على مستوى الإنتاج.
الميزات الأساسية في LavinMQ
إنتاجية عالية
تم اختباره بمعيار يصل إلى مليون رسالة في الثانية، يقدم LavinMQ أداءً استثنائيًا لأعباء عمل المراسلة المتطلبة.
دعم AMQP و MQTT
يدعم أصلاً بروتوكولات AMQP 0-9-1 و MQTT، مما يجعله متوافقًا مع مجموعة واسعة من عملاء ومكتبات المراسلة.
واجهة مستخدم إدارة الويب
واجهة إدارة مدمجة تتيح لك مراقبة قوائم الانتظار والتبادلات والاتصالات ومعدلات الرسائل من أي متصفح.
أنواع التبادل المتقدمة
يدعم تبادلات الرسائل المباشرة، والموضوعية، والتوزيعية، والتجزئة المتسقة، والرسائل المعلقة، والمؤجلة لمنطق توجيه مرن.
التجميع والاتحاد
توسيع النطاق أفقيًا مع دعم التجميع والاتحاد المدمج للنشر الموزع وعالي التوفر.
تكامل Prometheus
يعرض مقاييس لكشط بروميثيوس، مما يتيح التكامل السلس مع لوحات معلومات جرافانا وخطوط أنابيب التنبيه.
لماذا تشغّل LavinMQ على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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