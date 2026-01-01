نشر Whishper بنقرة واحدة.
مجموعة تفريغ صوتي وترجمة شاشة ذاتية الاستضافة تشغل Whisper والترجمة والتحرير بالكامل على خادمك الخاص.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Whishper؟
Whishper هو مجموعة برامج مفتوحة المصدر للنسخ وإنشاء الترجمات، تعمل على تشغيل OpenAI Whisper محليًا لتحويل الكلام إلى نص بدقة عالية دون إرسال الصوت إلى أي خدمة خارجية. قم بتحميل ملفات الوسائط، والصق أي عنوان URL مدعوم بواسطة yt-dlp، ويتولى Whishper مهمة النسخ والترجمة وتحرير الترجمات في مكان واحد — كل ذلك من خلال واجهة مستخدم ويب مصقولة.
يُبقي استضافة Whishper ذاتيًا التسجيلات الحساسة — المقابلات، الاجتماعات، المحاضرات، مكالمات العملاء — بالكامل على بنيتك التحتية. يضيف محرك LibreTranslate المرفق ترجمة آلية دون اتصال بالإنترنت عبر عشرات اللغات، ويتيح لك محرر الترجمة المدمج ضبط التوقيت وتقسيم المقاطع والتصدير إلى SRT أو VTT أو TXT أو JSON دون مغادرة المتصفح.
الميزات الأساسية في Whishper
نسخ Whisper محلي
مدعوم بواسطة FasterWhisper، قم بنسخ الصوت والفيديو على جهازك الخاص بدون مكالمات API خارجية أو رسوم لكل دقيقة.
URL واستيعاب الملفات
أسقط ملفًا مباشرةً أو الصق أي رابط URL مدعوم بواسطة yt-dlp — يوتيوب، بودكاست، روابط مباشرة — ويقوم Whishper بجلبها ونسخها.
الترجمة دون اتصال
يترجم محرك LibreTranslate المدمج النصوص المكتوبة إلى عشرات اللغات دون إرسال النص إلى واجهة برمجة تطبيقات ترجمة تجارية.
محرر ترجمة مُدمج
تعديل التوقيت، أو تقسيم المقاطع أو إدراجها، ومشاهدة تحذيرات CPS مباشرة بينما يقوم المشغل بتمييز السطر النشط أثناء تشغيل الصوت.
صيغ تصدير متعددة
قم بتنزيل النصوص المكتملة بتنسيق SRT أو VTT أو TXT أو JSON، أو انسخ النص الخام مباشرة إلى الحافظة الخاصة بك.
ملفات تعريف وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات
يعمل على مثيلات وحدة المعالجة المركزية القياسية فورًا ويدعم تسريع وحدة معالجة الرسوميات (GPU) من NVIDIA لنسخ أسرع بكثير على الأجهزة القادرة.
لماذا تشغّل Whishper على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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