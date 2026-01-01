Whishper هو مجموعة برامج مفتوحة المصدر للنسخ وإنشاء الترجمات، تعمل على تشغيل OpenAI Whisper محليًا لتحويل الكلام إلى نص بدقة عالية دون إرسال الصوت إلى أي خدمة خارجية. قم بتحميل ملفات الوسائط، والصق أي عنوان URL مدعوم بواسطة yt-dlp، ويتولى Whishper مهمة النسخ والترجمة وتحرير الترجمات في مكان واحد — كل ذلك من خلال واجهة مستخدم ويب مصقولة.

يُبقي استضافة Whishper ذاتيًا التسجيلات الحساسة — المقابلات، الاجتماعات، المحاضرات، مكالمات العملاء — بالكامل على بنيتك التحتية. يضيف محرك LibreTranslate المرفق ترجمة آلية دون اتصال بالإنترنت عبر عشرات اللغات، ويتيح لك محرر الترجمة المدمج ضبط التوقيت وتقسيم المقاطع والتصدير إلى SRT أو VTT أو TXT أو JSON دون مغادرة المتصفح.