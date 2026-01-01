خصم يصل إلى 68% على Whishper

نشر Whishper بنقرة واحدة.

مجموعة تفريغ صوتي وترجمة شاشة ذاتية الاستضافة تشغل Whisper والترجمة والتحرير بالكامل على خادمك الخاص.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
429/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Whishper بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Whishper

الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Whishper؟

Whishper هو مجموعة برامج مفتوحة المصدر للنسخ وإنشاء الترجمات، تعمل على تشغيل OpenAI Whisper محليًا لتحويل الكلام إلى نص بدقة عالية دون إرسال الصوت إلى أي خدمة خارجية. قم بتحميل ملفات الوسائط، والصق أي عنوان URL مدعوم بواسطة yt-dlp، ويتولى Whishper مهمة النسخ والترجمة وتحرير الترجمات في مكان واحد — كل ذلك من خلال واجهة مستخدم ويب مصقولة.

يُبقي استضافة Whishper ذاتيًا التسجيلات الحساسة — المقابلات، الاجتماعات، المحاضرات، مكالمات العملاء — بالكامل على بنيتك التحتية. يضيف محرك LibreTranslate المرفق ترجمة آلية دون اتصال بالإنترنت عبر عشرات اللغات، ويتيح لك محرر الترجمة المدمج ضبط التوقيت وتقسيم المقاطع والتصدير إلى SRT أو VTT أو TXT أو JSON دون مغادرة المتصفح.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Whishper

نسخ Whisper محلي

مدعوم بواسطة FasterWhisper، قم بنسخ الصوت والفيديو على جهازك الخاص بدون مكالمات API خارجية أو رسوم لكل دقيقة.

URL واستيعاب الملفات

أسقط ملفًا مباشرةً أو الصق أي رابط URL مدعوم بواسطة yt-dlp — يوتيوب، بودكاست، روابط مباشرة — ويقوم Whishper بجلبها ونسخها.

الترجمة دون اتصال

يترجم محرك LibreTranslate المدمج النصوص المكتوبة إلى عشرات اللغات دون إرسال النص إلى واجهة برمجة تطبيقات ترجمة تجارية.

محرر ترجمة مُدمج

تعديل التوقيت، أو تقسيم المقاطع أو إدراجها، ومشاهدة تحذيرات CPS مباشرة بينما يقوم المشغل بتمييز السطر النشط أثناء تشغيل الصوت.

صيغ تصدير متعددة

قم بتنزيل النصوص المكتملة بتنسيق SRT أو VTT أو TXT أو JSON، أو انسخ النص الخام مباشرة إلى الحافظة الخاصة بك.

ملفات تعريف وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات

يعمل على مثيلات وحدة المعالجة المركزية القياسية فورًا ويدعم تسريع وحدة معالجة الرسوميات (GPU) من NVIDIA لنسخ أسرع بكثير على الأجهزة القادرة.

لماذا تشغّل Whishper على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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