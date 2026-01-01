نشر Filestash بنقرة واحدة.
مدير ملفات ويب مستضاف ذاتيًا يوفر وصولاً مستندًا إلى المتصفح إلى FTP و S3 و SFTP و WebDAV و Git وأكثر من 20 واجهة تخزين خلفية.
اختر خطة VPS لـ Filestash
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Filestash؟
Filestash هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة الملفات، ومستقل عن التخزين، يوفر لك واجهة متصفح نظيفة للوصول إلى الملفات عبر أكثر من 20 بروتوكولاً — FTP، SFTP، S3، WebDAV، Git، SMB، Google Drive، Dropbox، والمزيد. بدلاً من الاحتفاظ بعملاء منفصلين لكل نظام تخزين، يوحد Filestash هذه الأنظمة تحت واجهة ويب واحدة سهلة الاستخدام.
استضافة Filestash ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد التخزين ونقل الملفات تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك وبدون تبعيات لجهات خارجية. اتصل بأي تخزين تستخدمه بالفعل، وقم بتكوين المصادقة، وشارك الوصول مع فريقك.
الميزات الأساسية في Filestash
أكثر من 20 نظام تخزين خلفي
اتصل بـ FTP و SFTP و S3 و WebDAV و Git و SMB و Google Drive و Dropbox والمزيد من واجهة موحدة واحدة دون تبديل العملاء.
بروتوكولات الوصول المتعدد
يمكنك الوصول إلى ملفاتك عبر واجهة المستخدم للويب، أو بوابة SFTP، أو WebDAV، أو واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع S3 — مما يجعل Filestash يعمل مع أدواتك وسير عملك الحاليين.
تحرير المستندات في المتصفح
عدّل مستندات Office مباشرة في المتصفح مع تكامل Collabora Online الاختياري — لا يلزم وجود تطبيقات سطح مكتب أو تنزيلات ملفات.
عمارة المكون الإضافي
وسع Filestash بواسطة المكونات الإضافية لبرامج عرض الملفات المتخصصة، وأنظمة المصادقة الخلفية، وموصلات التخزين، وأتمتة سير العمل.
بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي
يساعدك البحث الذكي والمجلدات الذكية في تحديد موقع الملفات بسرعة عبر جميع الواجهات الخلفية للتخزين المتصلة.
لماذا تشغّل Filestash على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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