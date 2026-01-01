Filestash هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة الملفات، ومستقل عن التخزين، يوفر لك واجهة متصفح نظيفة للوصول إلى الملفات عبر أكثر من 20 بروتوكولاً — FTP، SFTP، S3، WebDAV، Git، SMB، Google Drive، Dropbox، والمزيد. بدلاً من الاحتفاظ بعملاء منفصلين لكل نظام تخزين، يوحد Filestash هذه الأنظمة تحت واجهة ويب واحدة سهلة الاستخدام.

استضافة Filestash ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد التخزين ونقل الملفات تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك وبدون تبعيات لجهات خارجية. اتصل بأي تخزين تستخدمه بالفعل، وقم بتكوين المصادقة، وشارك الوصول مع فريقك.