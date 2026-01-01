نشر نظام نقاط البيع مفتوح المصدر بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام نقاط بيع قائم على الويب لمتاجر التجزئة مع إدارة المخزون وإدارة العملاء وتقارير المبيعات.
اختر خطة VPS لـ Open Source POS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Open Source POS؟
نظام نقاط البيع مفتوح المصدر هو نظام نقاط بيع قائم على الويب باستخدام PHP، مصمم للمتاجر الصغيرة والمقاهي وشركات الخدمات التي تحتاج إلى نظام تسجيل نقدي كامل الميزات بدون رسوم SaaS لكل محطة. تعمل الواجهة المستندة إلى المتصفح على أي جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي، لذا فإن نفس الواجهة الخلفية تدعم عمليات الدفع وتحديثات المخزون وإعداد التقارير من أي جهاز على الشبكة المحلية.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على سجلات العملاء وسجل المبيعات وبيانات التسعير على بنية تحتية تتحكم فيها — بدون اشتراك شهري، وبدون نسبة مئوية على المعاملات، وبدون احتكار من البائع. يتم توفير قاعدة بيانات MariaDB المضمنة تلقائيًا ويتم الاحتفاظ بها في وحدات تخزين مسماة لترقيات آمنة.
الميزات الأساسية في Open Source POS
الدفع بالتجزئة
معالجة المبيعات والمرتجعات والحجوزات بالتقسيط باستخدام مسح الباركود والبحث عن الأصناف وإيصالات قابلة للتخصيص مطبوعة على طابعات حرارية قياسية.
تتبع المخزون
تتبع مستويات المخزون، وحدد عتبات إعادة الطلب، وقم بإدارة الموردين عبر فئات متعددة من الأصناف مع تعديلات تلقائية على كل عملية بيع.
إدارة العملاء
الحفاظ على قاعدة بيانات للعملاء تتضمن سجل المشتريات ونقاط الولاء وأرصدة رصيد المتجر ومستويات التسعير لكل عميل.
تقارير المبيعات
إنشاء تقارير مفصلة عن المبيعات والضرائب والمدفوعات والأرباح والخصومات عبر نطاقات تواريخ قابلة للتكوين وفلاتر الموظفين.
حسابات الموظفين
أنشئ تسجيلات دخول فردية للموظفين بأذونات قائمة على الأدوار لفصل وصول أمين الصندوق والمدير والتقارير على محطة طرفية مشتركة.
ضرائب متعددة العملات
قم بتكوين أسعار ضرائب وعملات وطرق دفع متعددة لتتوافق مع قواعد البيع بالتجزئة المحلية وتفضيلات الدفع للعملاء.
لماذا تشغّل Open Source POS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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