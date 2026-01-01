نظام نقاط البيع مفتوح المصدر هو نظام نقاط بيع قائم على الويب باستخدام PHP، مصمم للمتاجر الصغيرة والمقاهي وشركات الخدمات التي تحتاج إلى نظام تسجيل نقدي كامل الميزات بدون رسوم SaaS لكل محطة. تعمل الواجهة المستندة إلى المتصفح على أي جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي، لذا فإن نفس الواجهة الخلفية تدعم عمليات الدفع وتحديثات المخزون وإعداد التقارير من أي جهاز على الشبكة المحلية.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على سجلات العملاء وسجل المبيعات وبيانات التسعير على بنية تحتية تتحكم فيها — بدون اشتراك شهري، وبدون نسبة مئوية على المعاملات، وبدون احتكار من البائع. يتم توفير قاعدة بيانات MariaDB المضمنة تلقائيًا ويتم الاحتفاظ بها في وحدات تخزين مسماة لترقيات آمنة.