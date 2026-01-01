Universal Media Server هو خادم وسائط مفتوح المصدر ومتوافق مع DLNA يقوم ببث الفيديو والموسيقى والصور إلى أي جهاز تشغيل متوافق — بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية، وأجهزة الألعاب، ومشغلات Blu-ray، وتطبيقات الهاتف المحمول. يتعامل مع تحويل الترميز الفوري للتنسيقات غير المدعومة من قبل الجهاز المستهدف، باستخدام FFmpeg و MEncoder و tsMuxeR و AviSynth و VLC كواجهات خلفية للمعالجة.

تتيح لك واجهة الويب المدمجة تهيئة مجلدات الوسائط، وملفات تعريف تحويل الترميز، وإعدادات الأجهزة المتصلة من أي متصفح. لا يلزم وجود قاعدة بيانات خارجية — يقوم Universal Media Server بتخزين تكوينه محليًا وينشئ ذاكرات تخزين مؤقتة للبيانات الوصفية تلقائيًا. تبقي الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل حركة مرور الوسائط تحت سيطرتك.