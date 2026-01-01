نشر خادم الوسائط العالمي بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم وسائط مفتوح المصدر متوافق مع DLNA لبث الفيديو والموسيقى والصور إلى أي تلفزيون أو جهاز ألعاب أو مشغل متوافق.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Universal Media Server؟
Universal Media Server هو خادم وسائط مفتوح المصدر ومتوافق مع DLNA يقوم ببث الفيديو والموسيقى والصور إلى أي جهاز تشغيل متوافق — بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية، وأجهزة الألعاب، ومشغلات Blu-ray، وتطبيقات الهاتف المحمول. يتعامل مع تحويل الترميز الفوري للتنسيقات غير المدعومة من قبل الجهاز المستهدف، باستخدام FFmpeg و MEncoder و tsMuxeR و AviSynth و VLC كواجهات خلفية للمعالجة.
تتيح لك واجهة الويب المدمجة تهيئة مجلدات الوسائط، وملفات تعريف تحويل الترميز، وإعدادات الأجهزة المتصلة من أي متصفح. لا يلزم وجود قاعدة بيانات خارجية — يقوم Universal Media Server بتخزين تكوينه محليًا وينشئ ذاكرات تخزين مؤقتة للبيانات الوصفية تلقائيًا. تبقي الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل حركة مرور الوسائط تحت سيطرتك.
الميزات الأساسية في Universal Media Server
بث DLNA و UPnP
يبث الفيديو والصوت والصور إلى أي جهاز متوافق مع DLNA أو UPnP — أجهزة التلفزيون الذكية، وأجهزة الألعاب، ومشغلات Blu-ray، وتطبيقات الهاتف المحمول.
تحويل الترميز الفوري
يقوم بتحويل الوسائط تلقائيًا إلى تنسيق يدعمه الجهاز المستهدف باستخدام FFmpeg و MEncoder و VLC ومحولات ترميز أخرى مجمعة.
واجهة إدارة الويب
قم بتكوين مجلدات الوسائط، وملفات تعريف الجهاز، وإعدادات تحويل الترميز من واجهة إدارة قائمة على المتصفح دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر.
دعم شامل للتنسيقات
يتعامل مع كل صيغ الفيديو والصوت تقريبًا، بما في ذلك MKV و AVI و MP4 و FLAC والمزيد، مع الكشف التلقائي عن برامج الترميز لكل جهاز.
لا يتطلب قاعدة بيانات
يتم تخزين ذاكرات التخزين المؤقت للتكوين والبيانات الوصفية كملفات محلية — لا توجد حاجة إلى خدمة قاعدة بيانات منفصلة لتشغيل الخادم.
لماذا تشغّل Universal Media Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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