انشر TaskTrove بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير مهام شخصي ذاتي الاستضافة مع تحليل اللغة الطبيعية، ومهام متكررة، وعروض كانبان والتقويم.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TaskTrove؟
TaskTrove هو تطبيق خفيف الوزن لإدارة المهام، مستضاف ذاتيًا، يخزن جميع البيانات كملفات JSON عادية — لا يتطلب قاعدة بيانات. يقوم بتحليل مدخلات اللغة الطبيعية للتواريخ والأوقات، ويدعم المهام الفرعية غير المحدودة وأنماط المهام المتكررة، وينظم العمل في مشاريع ذات تسميات مرمزة بالألوان. تتيح لك طرق العرض المتعددة — القائمة، لوحة كانبان، والتقويم — العمل مع المهام بأي تخطيط يناسب اللحظة.
على عكس تطبيقات المهام السحابية التي تزامن البيانات عبر خوادم طرف ثالث، يعمل TaskTrove بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون تتبع، ولا تحليلات استخدام، ولا تبعيات واجهة برمجة تطبيقات خارجية. يتم تخزين بيانات المهام كملفات JSON قابلة للقراءة يمكن نسخها احتياطيًا أو نقلها أو فحصها باستخدام أي محرر نصوص.
الميزات الأساسية في TaskTrove
تحليل اللغة الطبيعية
اكتب "غدًا الساعة 2 ظهرًا" أو "كل يوم جمعة" لتعيين تواريخ الاستحقاق والجداول المتكررة دون الحاجة إلى استخدام منتقي التاريخ.
طرق عرض كانبان والتقويم
التبديل بين تخطيطات القائمة ولوحة كانبان والتقويم للعمل على مهامك في العرض الذي يناسب تركيزك الحالي بشكل أفضل.
أنماط المهام المتكررة
قم بتعيين قواعد تكرار يومية أو أسبوعية أو شهرية أو مخصصة بالكامل بحيث تتم إعادة جدولة المهام الروتينية تلقائيًا دون إدخال يدوي.
تنظيم المشروع
قم بتجميع المهام في مشاريع مع أقسام وتصنيفات مرمزة بالألوان ومهام فرعية غير محدودة للحفاظ على العمل المعقد منظمًا وسهل التصفح.
تخزين قائم على الملفات
يتم تخزين جميع المهام كملفات JSON عادية — سهلة النسخ الاحتياطي، أو النقل إلى مثيل آخر، أو القراءة مباشرة دون الحاجة إلى أداة قاعدة بيانات.
لماذا تشغّل TaskTrove على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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