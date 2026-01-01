Littlelink-Server هو خدمة خفيفة الوزن، مفتوحة المصدر، عديمة الحالة للروابط التعريفية، تم بناؤها كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Linktree. يعرض صفحة هبوط واحدة تجمع كل روابطك المهمة - ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي، قنوات المحتوى، البريد الإلكتروني، صفحات التبرع - خلف عنوان URL قصير واحد يمكنك وضعه في أي سيرة ذاتية.

نظرًا لأن الصفحة بأكملها يتم إنشاؤها من متغيرات البيئة، فلا توجد قاعدة بيانات، ولا لوحة تحكم إدارية، ولا تسعير لكل مستخدم. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على حركة مرور الزوار، والعلامة التجارية، والتحليلات على بنية تحتية تتحكم فيها، مع الملكية الكاملة للنطاق وعدم مشاركة أي بيانات مع منصة خارجية.