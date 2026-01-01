نشر Littlelink-Server بنقرة واحدة.
بديل Linktree ذاتي الاستضافة وعديم الحالة لصفحات السيرة الذاتية للمبدعين مع عشرات أزرار العلامات التجارية الاجتماعية المدمجة.
اختر خطة VPS لـ Littlelink-Server
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Littlelink-Server؟
Littlelink-Server هو خدمة خفيفة الوزن، مفتوحة المصدر، عديمة الحالة للروابط التعريفية، تم بناؤها كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Linktree. يعرض صفحة هبوط واحدة تجمع كل روابطك المهمة - ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي، قنوات المحتوى، البريد الإلكتروني، صفحات التبرع - خلف عنوان URL قصير واحد يمكنك وضعه في أي سيرة ذاتية.
نظرًا لأن الصفحة بأكملها يتم إنشاؤها من متغيرات البيئة، فلا توجد قاعدة بيانات، ولا لوحة تحكم إدارية، ولا تسعير لكل مستخدم. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على حركة مرور الزوار، والعلامة التجارية، والتحليلات على بنية تحتية تتحكم فيها، مع الملكية الكاملة للنطاق وعدم مشاركة أي بيانات مع منصة خارجية.
الميزات الأساسية في Littlelink-Server
حاوية عديمة الحالة
لا يلزم وجود قاعدة بيانات أو تخزين دائم - يتم عرض الصفحة بأكملها من متغيرات البيئة، مما يجعل عمليات النشر سريعة وقابلة للتصرف.
150+ أزرار علامات تجارية
يأتي مزودًا بأزرار أصلية ومعروفة لـ GitHub، يوتيوب، ماستودون، بلوسكاي، باتريون، سبوتيفاي، وأكثر من مائة خدمة أخرى جاهزة للاستخدام.
قوالب فاتحة وداكنة
اختر بين أوضاع العرض الفاتحة والداكنة المدمجة لتناسب علامتك التجارية الشخصية دون الحاجة لكتابة أكواد CSS مخصصة.
ترتيب الأزرار المخصص
أعد ترتيب الروابط التي تظهر أولاً باستخدام قائمة بسيطة مفصولة بفواصل، بحيث تبقى الوجهات الأكثر أهمية مرئية دون الحاجة للتمرير.
بيانات Open Graph الوصفية
يتضمن علامات Open Graph و Twitter Card قابلة للتكوين، بحيث تعرض المعاينات على المنصات الاجتماعية صورتك الرمزية واسمك ونبذتك الشخصية بوضوح.
تحليلات Umami اختيارية
يتكامل مع Umami المستضاف ذاتيًا لتتبع نقرات الروابط بشكل خاص دون ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية أو أدوات التتبع الخارجية.
لماذا تشغّل Littlelink-Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.