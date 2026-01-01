StarRocks هو مستودع بيانات تحليلي من الجيل التالي يقدم استجابات استعلام في أقل من ثانية من خلال بنية معالجة متوازية ضخمة (MPP) ومحرك تنفيذ متجه بالكامل. مصمم للتحليلات في الوقت الفعلي، والتحليل متعدد الأبعاد، وأعباء العمل المتزامنة للغاية، يتعامل مع مجموعات البيانات من الجيجابايت إلى البيتابايت دون التضحية بسرعة الاستعلام. تُحدّث طرق العرض المادية الذكية تلقائيًا عند إدخال البيانات ويتم اختيارها بشفافية في وقت الاستعلام، بينما يضمن مُحسّن التكلفة المخصص بالكامل خطط تنفيذ فعالة عبر عمليات الربط والتجميع المعقدة.

متوافق سلكيًا مع بروتوكول MySQL، يتصل StarRocks بشكل أصلي بأدوات ذكاء الأعمال (BI) مثل Apache Superset وGrafana وTableau دون الحاجة إلى برامج تشغيل إضافية. وهو يدعم الاستعلام المباشر عن بحيرات البيانات الخارجية بما في ذلك Apache Hive وIceberg وDelta Lake وHudi، ويتكامل مع Kafka وFlink وSpark لإدخال البيانات المتدفقة — كل ذلك من خلال مثيل واحد مستضاف ذاتيًا تتحكم فيه بالكامل.