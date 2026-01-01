نشر StarRocks بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات تحليلية عالية الأداء مصممة للاستعلامات في أجزاء من الثانية على بيانات بحجم البيتابايت.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام StarRocks؟
StarRocks هو مستودع بيانات تحليلي من الجيل التالي يقدم استجابات استعلام في أقل من ثانية من خلال بنية معالجة متوازية ضخمة (MPP) ومحرك تنفيذ متجه بالكامل. مصمم للتحليلات في الوقت الفعلي، والتحليل متعدد الأبعاد، وأعباء العمل المتزامنة للغاية، يتعامل مع مجموعات البيانات من الجيجابايت إلى البيتابايت دون التضحية بسرعة الاستعلام. تُحدّث طرق العرض المادية الذكية تلقائيًا عند إدخال البيانات ويتم اختيارها بشفافية في وقت الاستعلام، بينما يضمن مُحسّن التكلفة المخصص بالكامل خطط تنفيذ فعالة عبر عمليات الربط والتجميع المعقدة.
متوافق سلكيًا مع بروتوكول MySQL، يتصل StarRocks بشكل أصلي بأدوات ذكاء الأعمال (BI) مثل Apache Superset وGrafana وTableau دون الحاجة إلى برامج تشغيل إضافية. وهو يدعم الاستعلام المباشر عن بحيرات البيانات الخارجية بما في ذلك Apache Hive وIceberg وDelta Lake وHudi، ويتكامل مع Kafka وFlink وSpark لإدخال البيانات المتدفقة — كل ذلك من خلال مثيل واحد مستضاف ذاتيًا تتحكم فيه بالكامل.
الميزات الأساسية في StarRocks
استعلامات في جزء من الثانية
يقدم محرك التنفيذ المتجه والمُحسِّن الذكي القائم على التكلفة تحليلات في أقل من ثانية على مجموعات البيانات الضخمة دون تجميع مسبق أو تكعيب البيانات.
الاستيعاب في الوقت الفعلي
نموذج المفتاح الأساسي يدعم عمليات الإدخال/التحديث عالية الإنتاجية وعمليات البحث الفردية، مما يتيح استيعاب البيانات المتزامن وتنفيذ الاستعلامات على نطاق واسع.
استعلامات بحيرة البيانات
استعلم عن جداول Apache Hive وIceberg وDelta Lake وHudi مباشرة باستخدام الكتالوجات الخارجية — لا يلزم ترحيل البيانات أو مسارات ETL.
متوافق مع MySQL
قم بتوصيل أي عميل MySQL أو أداة ذكاء الأعمال أو خط أنابيب البيانات مباشرة بـ StarRocks باستخدام بروتوكول MySQL القياسي دون الحاجة إلى برامج تشغيل إضافية.
طرق العرض المادية
تُحدّث طرق العرض المادية الذكية تلقائيًا عند تغيير البيانات، وتُعاد استخدامها بشفافية وقت الاستعلام لتسريع لوحات المعلومات والتقارير.
لماذا تشغّل StarRocks على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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