FreeCAD هو برنامج نمذجة CAD ثلاثي الأبعاد بارامتري مجاني ومفتوح المصدر يستخدمه المهندسون ومصممو المنتجات والمهندسون المعماريون في جميع أنحاء العالم. على عكس الأدوات القائمة على الشبكة، يعمل FreeCAD بهندسة دقيقة تعتمد على القيود بحيث يمكن تعديل كل بُعد في أي نقطة دون إعادة بناء النموذج من الصفر. يقوم هذا القالب بتشغيل FreeCAD في بيئة سطح مكتب يمكن الوصول إليها عبر المتصفح عن طريق KasmVNC، مما يحول أي جهاز متصل بالإنترنت إلى محطة عمل CAD قادرة.

استضافة FreeCAD ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيئة الهندسة الخاصة بك — بما في ذلك وحدات الماكرو المخصصة ومكتبات الأجزاء وملفات المشروع — متاحة دائمًا من أي جهاز دون الحاجة إلى إدارة تثبيتات البرامج عبر أجهزة متعددة. يحافظ تخزين الحجم الدائم على جميع أعمالك سليمة عبر تحديثات الحاويات وإعادة التشغيل.