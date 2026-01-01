نشر FreeCAD بنقرة واحدة.
مصمم نماذج CAD ثلاثي الأبعاد بارامتري مجاني يمكن الوصول إليه من أي متصفح عبر KasmVNC، دون الحاجة إلى تثبيت محلي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FreeCAD؟
FreeCAD هو برنامج نمذجة CAD ثلاثي الأبعاد بارامتري مجاني ومفتوح المصدر يستخدمه المهندسون ومصممو المنتجات والمهندسون المعماريون في جميع أنحاء العالم. على عكس الأدوات القائمة على الشبكة، يعمل FreeCAD بهندسة دقيقة تعتمد على القيود بحيث يمكن تعديل كل بُعد في أي نقطة دون إعادة بناء النموذج من الصفر. يقوم هذا القالب بتشغيل FreeCAD في بيئة سطح مكتب يمكن الوصول إليها عبر المتصفح عن طريق KasmVNC، مما يحول أي جهاز متصل بالإنترنت إلى محطة عمل CAD قادرة.
استضافة FreeCAD ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيئة الهندسة الخاصة بك — بما في ذلك وحدات الماكرو المخصصة ومكتبات الأجزاء وملفات المشروع — متاحة دائمًا من أي جهاز دون الحاجة إلى إدارة تثبيتات البرامج عبر أجهزة متعددة. يحافظ تخزين الحجم الدائم على جميع أعمالك سليمة عبر تحديثات الحاويات وإعادة التشغيل.
الميزات الأساسية في FreeCAD
وصول عبر المتصفح
سطح مكتب FreeCAD الكامل مقدم عبر KasmVNC، يمكن الوصول إليه من أي متصفح حديث دون الحاجة لتثبيت أي شيء محليًا.
النمذجة البارامترية
يتيح لك برنامج الرسم التخطيطي القائم على القيود وورشة عمل تصميم الأجزاء تعديل أي بُعد في أي وقت دون إعادة بناء النموذج.
بيئة ورش عمل متعددة
مساحات عمل مخصصة للنمذجة الصلبة، والتجميعات، والرسومات الفنية، وتحليل العناصر المحدودة (FEM)، والمزيد في تطبيق واحد.
دعم التنسيق القياسي
استيراد وتصدير ملفات STEP وIGES وSTL وDXF وSVG للتوافق مع أدوات CAD الأخرى وسير عمل التصنيع.
برمجة بايثون النصية
أتمتة المهام المتكررة، وإنشاء وحدات ماكرو مخصصة، وبناء مساحات عمل جديدة باستخدام محرك برمجة بايثون المدمج.
لماذا تشغّل FreeCAD على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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