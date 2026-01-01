Snapdrop هو أداة بسيطة وجميلة لمشاركة الملفات عبر الويب تزيل عوائق نقل الملفات بين الأجهزة. مستوحاة من Apple AirDrop ولكنها تعمل عبر جميع المنصات والمتصفحات، تكتشف Snapdrop الأجهزة تلقائيًا على نفس الشبكة وتتيح عمليات نقل فورية من نظير إلى نظير — لا تتطلب حسابات، ولا تثبيت تطبيقات، ولا إعدادات.

استضافة Snapdrop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تنشئ بيئة خاصة لمشاركة الملفات، متاحة دائمًا، بالكامل ضمن بنيتك التحتية. على عكس خدمة Snapdrop.net العامة، تحتفظ نسختك المستضافة ذاتيًا بجميع بيانات الاكتشاف والنقل على شبكتك الخاصة، وهو أمر بالغ الأهمية للمؤسسات التي تتعامل مع معلومات سرية أو تعمل في بيئات ذات متطلبات صارمة لمعالجة البيانات.