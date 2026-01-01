نشر Snapdrop بنقرة واحدة.
مشاركة الملفات المحلية عبر المتصفح مستوحاة من AirDrop — لا تتطلب حسابات، لا تتطلب تطبيقات، تعمل على كل منصة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Snapdrop؟
Snapdrop هو أداة بسيطة وجميلة لمشاركة الملفات عبر الويب تزيل عوائق نقل الملفات بين الأجهزة. مستوحاة من Apple AirDrop ولكنها تعمل عبر جميع المنصات والمتصفحات، تكتشف Snapdrop الأجهزة تلقائيًا على نفس الشبكة وتتيح عمليات نقل فورية من نظير إلى نظير — لا تتطلب حسابات، ولا تثبيت تطبيقات، ولا إعدادات.
استضافة Snapdrop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تنشئ بيئة خاصة لمشاركة الملفات، متاحة دائمًا، بالكامل ضمن بنيتك التحتية. على عكس خدمة Snapdrop.net العامة، تحتفظ نسختك المستضافة ذاتيًا بجميع بيانات الاكتشاف والنقل على شبكتك الخاصة، وهو أمر بالغ الأهمية للمؤسسات التي تتعامل مع معلومات سرية أو تعمل في بيئات ذات متطلبات صارمة لمعالجة البيانات.
الميزات الأساسية في Snapdrop
تكوين صفري
الأجهزة على نفس الشبكة تكتشف بعضها البعض تلقائيًا — افتح المتصفح، شاهد أجهزتك، وابدأ المشاركة فورًا.
دعم متعدد المنصات
يعمل على أنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android من أي متصفح حديث دون الحاجة إلى تثبيت أي تطبيق على أي جهاز.
تحويلات من نظير إلى نظير
تحافظ عمليات النقل المباشر المدعومة بتقنية WebRTC على نقل الملفات بين الأجهزة دون توجيهها عبر خادمك، مما يزيد من السرعة والخصوصية.
لا توجد قيود على حجم الملف
نقل الملفات بأي حجم دون قيود التحميل أو الضغط التي تفرضها خدمات المشاركة السحابية.
لا يلزم وجود حسابات
مشاركة مجهولة تمامًا — لا يتطلب تسجيلًا، ولا معلومات شخصية، ولا تخزين دائم للملفات المنقولة.
لماذا تشغّل Snapdrop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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