نشر Karakeep بنقرة واحدة.
مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع وضع علامات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبحث بالنص الكامل، وأرشفة الصفحات للروابط والملاحظات وملفات PDF.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Karakeep؟
Karakeep هو مدير إشارات مرجعية حديث ذاتي الاستضافة مصمم لأرشفة المعلومات الشاملة. بالإضافة إلى حفظ الروابط، فإنه يلتقط الملاحظات والصور وملفات PDF ومحتوى الصفحة بالكامل مع استخراج البيانات الوصفية تلقائيًا. يعمل وضع العلامات والتلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي — عبر نماذج OpenAI أو Ollama المحلية — على تنظيم مجموعتك تلقائيًا، بينما يجعل البحث عن النص الكامل المدعوم بـ Meilisearch الاسترجاع فوريًا حتى مع آلاف العناصر المحفوظة.
تُبقي استضافة Karakeep ذاتيًا على VPS الخاص بك سجل التصفح والمحتوى المحفوظ خاصًا تمامًا. لا توجد رسوم لكل إشارة مرجعية، ولا حصص تخزين، ولا وصول لأي طرف ثالث إلى بياناتك. تحافظ ملحقات المتصفح لـ Chrome و Firefox وتطبيقات الهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS و Android على مزامنة كل شيء عبر جميع أجهزتك.
الميزات الأساسية في Karakeep
الوسم المدعوم بالذكاء الاصطناعي
وضع علامات وتلخيص العناصر المحفوظة تلقائيًا باستخدام OpenAI أو نموذج Ollama يعمل محليًا — لا يلزم تنظيم يدوي.
البحث بالنص الكامل
يقوم Meilisearch بفهرسة جميع المحتويات المحفوظة بما في ذلك الصفحات المؤرشفة وملفات PDF، حتى تتمكن من العثور على أي شيء في مجموعتك في غضون أجزاء من الثانية.
أرشفة الصفحات و OCR
الحفاظ على محتوى الصفحة كاملاً حتى لو اختفت المصادر الأصلية، واستخراج نص قابل للبحث من الصور باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المدمجة.
مزامنة المتصفح والجوال
احفظ الإشارات المرجعية بنقرة واحدة من إضافات Chrome أو Firefox، وادخل إلى مجموعتك الكاملة من تطبيقات iOS و Android مع المزامنة التلقائية.
استيراد خلاصة RSS
استورد المحتوى تلقائيًا من خلاصات RSS إلى مجموعات منظمة، مما يحافظ على تحديث قاعدة معارفك دون الحاجة إلى الحفظ اليدوي.
لماذا تشغّل Karakeep على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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