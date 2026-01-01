Karakeep هو مدير إشارات مرجعية حديث ذاتي الاستضافة مصمم لأرشفة المعلومات الشاملة. بالإضافة إلى حفظ الروابط، فإنه يلتقط الملاحظات والصور وملفات PDF ومحتوى الصفحة بالكامل مع استخراج البيانات الوصفية تلقائيًا. يعمل وضع العلامات والتلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي — عبر نماذج OpenAI أو Ollama المحلية — على تنظيم مجموعتك تلقائيًا، بينما يجعل البحث عن النص الكامل المدعوم بـ Meilisearch الاسترجاع فوريًا حتى مع آلاف العناصر المحفوظة.

تُبقي استضافة Karakeep ذاتيًا على VPS الخاص بك سجل التصفح والمحتوى المحفوظ خاصًا تمامًا. لا توجد رسوم لكل إشارة مرجعية، ولا حصص تخزين، ولا وصول لأي طرف ثالث إلى بياناتك. تحافظ ملحقات المتصفح لـ Chrome و Firefox وتطبيقات الهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS و Android على مزامنة كل شيء عبر جميع أجهزتك.