مدير رمز المصادقة الثنائية ذاتي الاستضافة للويب والجوالنشر
وكيل توجيه API للذكاء الاصطناعي مع تحسين التوكنات لأكثر من 40 مزودًا لـ LLMنشر
Ackee هي أداة تحليلات Node.js مستضافة ذاتيًا لتتبع مواقع الويب التي تركز على الخصوصية.نشر
أتمتة سير العمل مفتوحة المصدر وبدون كود مع أكثر من 200 تكامل للتطبيقاتنشر
تطبيق تمويل شخصي يركز على الخصوصية مع ميزانية الظرفنشر
واجهة إدارة قواعد بيانات كاملة الميزات تدعم أكثر من 11 نظام قاعدة بياناتنشر
أداة تتبع السفر والتخطيط للرحلات ذاتية الاستضافة مع خرائط تفاعليةنشر
مساحة عمل شاملة تجمع الوثائق، واللوحات البيضاء، وقواعد البيانات مع الذكاء الاصطناعينشر
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryنشر
منصة LLMOps مفتوحة المصدر للموجهات والتقييم ومراقبة LLMنشر
ذاكرة دائمة لوكلاء ترميز الذكاء الاصطناعي مع بحث هجين BM25 متجه ورسم بيانينشر
بث مكتبات الموسيقى الشخصية عبر خادم API متوافق مع Subsonicنشر
سجل رحلات شخصي مع خريطة تفاعلية وإحصائيات ودعم متعدد المستخدميننشر
وكيل تسويق محتوى بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر للنشر عبر منصات متعددة وتحقيق الدخلنشر
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersنشر
منصة إدارة التنبيهات مفتوحة المصدر لتوحيد تنبيهات المراقبةنشر
قاعدة معرفية مستضافة ذاتيًا مع Markdown موسّع وصلاحيات لكل مستندنشر
خادم WebDAV وقائمة ملفات ذاتي الاستضافة يدعم أكثر من 30 واجهة تخزين خلفيةنشر
واجهة ويب لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب ومواقع أخرىنشر
Ampache هو تطبيق بث صوتي/مرئي عبر الويب ومدير وسائطنشر
ويكي خفيف الوزن ذاتي الاستضافة بصفحات مدعومة بـ Git وتحرير Markdownنشر
AnonUpload هو تطبيق آمن لمشاركة الملفات بشكل مجهول دون متطلبات قاعدة بياناتنشر
تطبيق ذكاء اصطناعي شامل لـ RAG، والوكلاء، وروبوتات الدردشة مع أي مزود LLMنشر
منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر لمشاركة المعرفة الجماعية وبناء المجتمعنشر
منصة مفتوحة المصدر لمقاييس DORA وتحليلات فريق الهندسةنشر
بوابة سطح مكتب بعيد قائمة على الويب لا تتطلب عميلاً لبروتوكولات RDP و VNC و SSH و Telnetنشر
منصة بحث مفتوحة المصدر للمؤسسات مبنية على Apache Luceneنشر
Apache Superset عبارة عن منصة حديثة لاستكشاف البيانات وتصورها لذكاء الأعمالنشر
AppFlowy هو مساحة عمل مفتوحة المصدر مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبديل لـ Notionنشر
REST API خفيفة الوزن لإرسال إشعارات الدفع إلى أكثر من 120 خدمةنشر
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء الأدوات والتطبيقات الداخليةنشر
تحليلات SDK التي تضع الخصوصية أولاً لتطبيقات الجوال، سطح المكتب، والويبنشر
قاعدة بيانات أصلية متعددة النماذج للرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمةنشر
قاعدة بيانات متعددة النماذج للرسوم البيانية والمستندات والمفتاح-القيمة وبيانات السلاسل الزمنيةنشر
حل أرشفة إنترنت مستضاف ذاتيًا لحفظ صفحات الويب والوسائطنشر
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsنشر
نظام تعليقات خفيف الوزن ذاتي الاستضافة بواجهة خلفية Go وودجت JavaScript قابل للتضميننشر
AstrBot عبارة عن إطار عمل مفتوح المصدر ومتعدد المنصات لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعينشر
خادم الكتب الصوتية والبودكاست المستضاف ذاتيًا مع دعم لعدة مستخدميننشر
مزود هوية مفتوح المصدر يركز على المرونة والتنوعنشر
خادم مصادقة مفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا مع تسجيل الدخول الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول المستند إلى الدور.نشر
منصة قاعدة بيانات كخدمة مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة لأتمتة PostgreSQLنشر
أداة حديثة لأتمتة التنزيل لملفات التورنت و Usenet مع مراقبة IRC في الوقت الفعلينشر
بديل Zapier مفتوح المصدر لربط التطبيقات وأتمتة سير العملنشر
تطبيق تتبع الأطفال يساعد الآباء على مراقبة الأنشطة اليومية والصحةنشر
واجهة مستخدم ويب لنسخ restic الاحتياطية مع الجدولة والتشفير والاستعادة على مستوى الملفاتنشر
خادم CalDAV و CardDAV مستضاف ذاتيًا للتقويمات وجهات الاتصالنشر
مدير وصفات الكوكتيل المستضاف ذاتيًا ومتتبع مخزون البار المنزلينشر
قاعدة بيانات مفتوحة المصدر بدون كود وبديل لـ Airtable للفرقنشر
إدارة الترجمة التلقائية ورفيق التنزيل لـ Sonarr و Radarrنشر
متتبع عادات بسيط ومستضاف ذاتيًا يركز على تسجيلات الدخول اليومية والسلاسل.نشر
مجموعة أدوات PDF تعتمد على المتصفح وتراعي الخصوصية لدمج وتقسيم وتحويل وتعديل ملفات PDFنشر
منصة مراقبة الخادم خفيفة الوزن مع إحصائيات وتنبيهات Dockerنشر
وكيل مراقبة خفيف الوزن لنظام مراقبة خادم Beszelنشر
تخزين سحابي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع مزامنة الملفات ودعم CalDAV/CardDAVنشر
منصة محاسبة مالية مستضافة ذاتيًا مع تقارير ذكية ودعم العملات المتعددةنشر
خادم بث موسيقى ذاتي الاستضافة مع مشغل ويب وتطبيقات الهاتف المحمولنشر
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteنشر
منصة لتدوين الملاحظات والتدوين المصغر مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع دعم Markdown وإدارة المهامنشر
خادم البيانات الشخصية لشبكة التواصل الاجتماعي اللامركزية Blueskyنشر
مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي مستضاف ذاتيًا لتوليد تطبيقات كاملة المكدس في المتصفحنشر
مدير مجموعة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، وإحياء مجتمعي لـ Readarrنشر
ويكي مهيكل ذاتي الاستضافة للفرق مع كتب وفصول وصفحات وبحثنشر
حوّل أي قناة تليجرام عامة إلى مدونة مصغرة صديقة لمحركات البحث (SEO) مع RSSنشر
متصفح Chrome بدون واجهة رسومية كخدمة لاستخلاص بيانات الويب والأتمتةنشر
تطبيق ميزانية التمويل الشخصي لتتبع النفقات والتخطيط المالينشر
منصة تطوير بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الأعمال وسير العمل في دقائقنشر
منصة تتبع الأخطاء ذاتية الاستضافة لمراقبة التطبيقاتنشر
إطار عمل CI/CD مستضاف ذاتيًا لعمليات البناء والنشر الآليةنشر
منصة مفتوحة المصدر لإدارة تغييرات مخطط قاعدة البيانات و DevOpsنشر
منصة مفتوحة المصدر لتكامل API منخفضة التعليمات البرمجية وأتمتة سير العملنشر
مدير مقتطفات الشفرة المستضاف ذاتيًا مع تمييز بناء الجملة والبحثنشر
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsنشر
Calibre-Web هو تطبيق ويب لتصفح وقراءة وإدارة مكتبة كتبك الإلكترونيةنشر
بديل CAPTCHA قائم على إثبات العمل يركز على الخصوصية أولاً، مع عدم وجود أي تتبعنشر
منصة IAM مفتوحة المصدر مع دعم SSO و OAuth 2.0 و OIDC و SAMLنشر
منصة استضافة بودكاست مفتوحة المصدر مع تحليلات وميزات اجتماعيةنشر
Centrifugo هو خادم مراسلة في الوقت الفعلي قابل للتطوير لإنشاء تطبيقات مباشرةنشر
أداة كشف ومراقبة تغييرات المواقع مع التحديد البصري والإشعاراتنشر
محرر رسوم بيانية لقواعد البيانات مفتوح المصدر مع تصدير DDL المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتصور المخططنشر
واجهة ويب لـ ChatGPT تركز على الخصوصية مع تخزين البيانات محليًا وإدارة المحادثاتنشر
مراقبة توفر المكدس الكامل والبنية التحتية مع صفحات الحالة العامةنشر
تطبيق مفتوح المصدر لمراقبة الخادم وتتبع وقت التشغيلنشر
مراقبة البنية التحتية والتطبيقات مع الاكتشاف التلقائي والتنبيهاتنشر
خزانة ملفات ذاتية الاستضافة لرفع ومشاركة الملفات بروابط قابلة للمشاركةنشر
منصة مفتوحة المصدر لتهيئة الموظفين الجدد مع روبوت Slack وأتمتة سير العملنشر
قاعدة بيانات تضمين مفتوحة المصدر لتطبيقات AI والبحث الدلالينشر
ووردبريس يركّز على الاستقرار دون الاعتماد على Gutenbergنشر
قاعدة بيانات OLAP عمودية للتحليلات في الوقت الفعلي بزمن استجابة للاستعلام بالمللي ثانيةنشر
أداة إدارة قواعد البيانات المستندة إلى الويب للإدارة الشاملة للبياناتنشر
برنامج Cloudflare Tunnel الخفي للوصول الآمن عن بعد دون فتح منافذنشر
منصة تخزين سحابي ذاتية الاستضافة مع إمكانيات إدارة الملفات والمشاركةنشر
منصة CMS خفيفة الوزن بدون واجهة عرض لإدارة المحتوى وAPIsنشر
تشغيل VS Code في المتصفح للتطوير عن بُعد من أي جهازنشر
منصة مفتوحة المصدر لتوفير بيئات تطوير سحابية مستضافة ذاتيًانشر
محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي للتوثيق وتدوين الملاحظاتنشر
حزمة مكتبية قائمة على المتصفح ومستضافة ذاتيًا لتحرير المستندات التعاونينشر
قارئ RSS مستضاف ذاتيًا ومستوحى من Google Reader، مع اختصارات لوحة المفاتيح وتطبيقات الجوالنشر
محول ملفات عبر الإنترنت ذاتي الاستضافة يدعم أكثر من 1000 صيغةنشر
منصة قاعدة بيانات تفاعلية مفتوحة المصدر لتطوير التطبيقات الحديثةنشر
خادم PHP OPDS و HTML خفيف الوزن يعرض مكتبة كتب Calibre الإلكترونية للقراء المتنقلين والمتصفحاتنشر
لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا لإدارة الخوادم، ووقت التشغيل، والبنية التحتية للشبكةنشر
تحليلات المنتج التي تضع الخصوصية أولاً لتطبيقات الهاتف المحمول والويب وسطح المكتبنشر
أداة استخلاص ويب مفتوح المصدر لتطبيقات AI مع مخرجات جاهزة لنموذج اللغة الكبير (LLM)نشر
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceنشر
منصة OSINT تدمج 27 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في لوحة تحكم موحدةنشر
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteنشر
مجموعة مكتبية تعاونية مشفرة من طرف إلى طرف مع تخزين بمعرفة صفريةنشر
أداة مستندة إلى الويب لعمليات التشفير والترميز والضغط وتحليل البياناتنشر
مجدول سير عمل يعتمد على DAG مع واجهة ويب لإدارة مهام كرون وخطوط أنابيب المهامنشر
مدير صور مستضاف ذاتيًا مع التعرف على الوجه واكتشاف الكائناتنشر
لوحة معلومات خادم مبسطة مع إحصائيات في الوقت الفعلي لوحدة المعالجة المركزية، والذاكرة العشوائية، والتخزين، والشبكةنشر
لوحة تحكم شخصية قابلة للاستضافة الذاتية مع أدوات مصغرة وسمات ومراقبة للحالة.نشر
تطبيق مراسلة موحد ذاتي الاستضافة مع التشفير الشامل وسلاسل المحادثات القائمة على المواضيعنشر
Databasus هو أداة نسخ احتياطي لقواعد البيانات لـ PostgreSQL و MySQL و MongoDBنشر
واجهة دردشة SQL مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف وتصور أي قاعدة بياناتنشر
أداة تتبع سجل المواقع ذاتية الاستضافة مع خرائط حرارية وإحصائيات السفرنشر
DB Browser for SQLite هي أداة مرئية لإنشاء وتصميم وتحرير ملفات قواعد بيانات SQLite.نشر
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportنشر
قاعدة بيانات Denoland للقيم المفتاحية لـ Deno Deployنشر
منصة مفتوحة المصدر لبناء تطبيقات LLM مع RAG، وكلاء، وسير العملنشر
نظام إدارة المحتوى بدون واجهة عرض يغلف قواعد البيانات بـAPI ديناميكي وتطبيق إدارةنشر
منصة تفاعل العملاء مفتوحة المصدر للمراسلة الآلية متعددة القنواتنشر
مُنبّه تحديث صور دوكر لتلقي الإشعارات عند تحديث الصورنشر
نظام خبير مفتوح المصدر للمقابلات الموجهة وتجميع المستندات الآلينشر
سجل Docker خاص لتخزين وتوزيع صور الحاوياتنشر
Dockge هو مدير stack Docker Compose ذاتي الاستضافة فاخر وسهل الاستخدام ومتفاعلنشر
ويكي تشاركي ومنصة توثيق مع تحرير آنينشر
منظم مستندات مستضاف ذاتيًا مع التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، واستخراج معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وبحث بالنص الكاملنشر
منصة مفتوحة المصدر لتوقيع المستندات من أجل التوقيعات الرقميةنشر
منصة مفتوحة المصدر لتوقيع المستندات مع إمكانيات التوقيع الإلكترونينشر
منصة مفتوحة المصدر وبدون برمجة لبناء وكلاء صوتيين بالذكاء الاصطناعي في دقائقنشر
منصة ويكي خفيفة الوزن تعتمد على الملفات للتوثيق وقواعد المعرفةنشر
منصة ERP/CRM مفتوحة المصدر لإدارة العمليات التجاريةنشر
منصة موحدة لإدارة ومراقبة محافظ أسماء النطاقاتنشر
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesنشر
نزّل موسيقى Spotify من YouTube مع صورة الألبوم وكلمات الأغاني والبيانات الوصفيةنشر
واجهة مستخدم ويب خفيفة الوزن لعرض سجلات حاويات Docker في الوقت الفعلينشر
مخزن بيانات عالي الأداء يعتمد على الذاكرة الحية ومتوافق مع Redis للأجهزة الحديثةنشر
أداة رسم تخطيطي مجانية ومفتوحة المصدر لمخططات التدفق، UML، ومخططات الشبكةنشر
محرر مخططات قواعد البيانات المستند إلى المتصفح مع تصدير واستيراد SQLنشر
Drizzle Studio مجاني ومستضاف ذاتيًا بقدرات فائقة لإدارة قواعد البياناتنشر
نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر لإنشاء وإدارة مواقع إلكترونية ديناميكيةنشر
خدمة DNS ديناميكية مجانية لربط عناوين IP بالنطاقاتنشر
DumbDo هي قائمة مهام ذاتية الاستضافة بسيطة جدا تعمل ببساطةنشر
حل نسخ احتياطي مشفر يدعم التخزين السحابي والخوادم البعيدةنشر
نظام مجاني لجدولة المواعيد للشركات والمهنييننشر
وسيط MQTT خفيف الوزن لتطبيقات إنترنت الأشياء والمراسلةنشر
قاعدة بيانات رسومية علائقية من الجيل التالي مبنية على PostgreSQLنشر
محرك بحث وتحليلات موزع مبني على Apache Luceneنشر
عميل Matrix آمن مع التشفير الشامل والمراسلة عبر الأنظمة الأساسيةنشر
وكيل واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني المستضاف ذاتيًا يربط IMAP و SMTP بنقاط نهاية RESTنشر
Personal media server with automatic streaming and device conversionنشر
أداة إحصائيات وتحليلات لخوادم الوسائط Emby و Jellyfinنشر
تطبيق ويب بسيط لإرسال ملاحظات مشفرة خاصة وآمنةنشر
خادم IPTV ذاتي الاستضافة ينشئ قنوات بث مباشر من مكتبة الوسائط الخاصة بكنشر
منصة مشاركة ملفات مستضافة ذاتيًا مع حماية بكلمة مرور وضوابط انتهاء الصلاحيةنشر
نظام للتحكم في المتحكمات الدقيقة ESP8266/ESP32 باستخدام YAMLنشر
نظام CRM مجاني مفتوح المصدر لإدارة جهات الاتصال والصفقات وعلاقات العملاءنشر
محرر مستندات تعاوني في الوقت الفعلي مع التحرير المباشر وسجل الإصداراتنشر
منصة تجارة إلكترونية حديثة مفتوحة المصدر تعمل على Node.js و React و GraphQL و PostgreSQLنشر
API واتساب مفتوحة المصدر لروبوتات الدردشة والأتمتة وتكاملات المراسلةنشر
بوابة WhatsApp API فائقة الأداء، مطورة بلغة Go لأتمتة المراسلات.نشر
لوحة بيضاء افتراضية لرسم المخططات المرسومة يدويًا والأفكار التعاونيةنشر
تطبيق تتبع النفقات الشخصية والعائليةنشر
متتبع مصاريف شخصي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع لوحة تحكم واستيراد ملفات CSVنشر
يحول توصيات ListenBrainz إلى قوائم تشغيل في مكتبة الموسيقى الخاصة بكنشر
متتبع مالي شخصي خفيف الوزن مع PWA للجوال ومسح الإيصالاتنشر
منصة مفتوحة المصدر لإدارة الثغرات الأمنية لفرق الأمننشر
نظام إدارة السجلات الطبية الإلكترونية الشخصية والعائلية المستضاف ذاتيًانشر
منصة ملاحظات مفتوحة المصدر لجمع وإدارة ملاحظات المستخدميننشر
مدير ملفات قائم على الويب لتصفح وتحميل وإدارة الملفات على الخادم الخاص بكنشر
مشاركة الملفات اللامركزية من نظير إلى نظير باستخدام تقنية IPFSنشر
معالج ملفات الوسائط الآلي الذي يقلل أحجام الملفات بنسبة تصل إلى 90%نشر
مدير ملفات متعدد المستخدمين مستضاف ذاتيًا مع أذونات قائمة على الأدوار وبدون قاعدة بياناتنشر
مدير ملفات مستضاف ذاتيًا لـ FTP و SFTP و S3 و WebDAV وأكثر من 20 واجهة خلفية للتخزيننشر
خادم WireGuard VPN بسيط مع واجهة إدارة الويبنشر
مدير احترافي للتمويل الشخصي والميزانية مستضاف ذاتيًانشر
متصفح فايرفوكس المستضاف ذاتيًا يمكن الوصول إليه عبر واجهة الويبنشر
خدمة علامات الميزات مفتوحة المصدر والتكوين عن بعد مع اختبار A/Bنشر
صفحة بداية ولوحة معلومات تطبيقات مستضافة ذاتيًا لمختبرك المنزلينشر
خادم وكيل لتجاوز حماية Cloudflare لكشط الويبنشر
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesنشر
تطبيق لتدوين الملاحظات باستخدام Markdown بدون قاعدة بيانات مع روابط ويكي والبحث عن النص الكاملنشر
منصة مفتوحة المصدر لإدارة الأجهزة وأمان نقطة النهاية مدعومة بـ osqueryنشر
أداة أتمتة مدعومة بـ YAML لتنزيل الوسائط من RSS، والتورنت، ويوزنتنشر
منصة إدارة علامات الميزات ذاتية الاستضافة مع تكامل Gitنشر
أداة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية لبناء تدفقات تنسيق LLM ووكلاء AIنشر
أداة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مع لوحات كانبان وجداول وطرق عرض التقويمنشر
خدمة Git خفيفة الوزن ذاتية الاستضافة مع واجهة ويب وميزات تعاونيةنشر
منصة مفتوحة المصدر لإنشاء النماذج وإدارة البيانات مع واجهة برمجة تطبيقات RESTنشر
منصة استبيان مفتوحة المصدر لملاحظات داخل التطبيق، والروابط، والمواقع الإلكترونية، والبريد الإلكترونينشر
أداة رسم تخطيطي متساوي القياس قائمة على المتصفح لتصور البنية التحتيةنشر
طاولة لعب افتراضية ذاتية الاستضافة لحملات ألعاب تقمص الأدوار (RPG) عبر الإنترنت بالخرائط والنردنشر
مصمم نماذج CAD ثلاثية الأبعاد بارامتري يمكن الوصول إليه عبر المتصفح للهندسة والتصميمنشر
نظام مفتوح المصدر وخفيف الوزن لمكتب المساعدة وصندوق البريد المشتركنشر
مجمع خلاصات RSS ذاتي الاستضافة لإدارة وقراءة خلاصاتكنشر
صفحة حالة موجهة للمطورين مع مراقبة التوفر متعددة البروتوكولات والتنبيهنشر
نظام مراجعة كود قائم على الويب بمستوى المؤسسات، مبني على Gitنشر
Ghost هي منصة قوية للنشر الاحترافينشر
برنامج مفتوح المصدر لإدارة الثروات لتتبع المحافظ الاستثماريةنشر
محرر صور احترافي وأداة تصميم رسومي يمكن الوصول إليه عبر المتصفحنشر
Gitea هو منصة استضافة Git خفيفة الوزن ومفتوحة المصدرنشر
محول نصي من Git إلى نص متوافق مع LLM لتحليل الكود المدعوم بالـAIنشر
GitLab هي منصة DevOps متكاملة لإدارة مستودعات Git و CI/CDنشر
لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا تضع جميع خلاصاتك في مكان واحدنشر
Glances هو أداة لمراقبة النظام متعددة المنصات بواجهة ويبنشر
منصة لتتبع الأخطاء ومراقبة الأداء متوافقة مع Sentryنشر
برنامج مفتوح المصدر لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات ومكتب المساعدة لعمليات تكنولوجيا المعلوماتنشر
تحليلات ويب تركز على الخصوصية، بدون ملفات تعريف الارتباط أو تتبع البيانات الشخصيةنشر
خادم التسليم المستمر مع تخطيط تدفق القيمة ونمذجة خط الأنابيبنشر
Gogs هي خدمة Git ذاتية الاستضافة لإدارة المشاريع بسهولة.نشر
خادم مشاركة ملفات مستضاف ذاتيًا مع روابط تنتهي صلاحيتها ودعم S3نشر
خادم بث موسيقى Subsonic خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مكتوب بلغة Goنشر
API عديمة الحالة تعمل بـ Docker لتحويل وإنشاء ملفات PDF بسلاسةنشر
خادم إشعارات دفع مستضاف ذاتيًا مع واجهة برمجة تطبيقات REST بسيطةنشر
WhatsApp REST API وواجهة ويب لأتمتة الرسائل متعددة الأجهزةنشر
منصة مراقبة مفتوحة المصدر لتصور المقاييس ورصدهانشر
منصة أنساب ذاتية الاستضافة لبناء ومشاركة أشجار العائلةنشر
نظام إدارة محتوى حديث بملفات مسطحة لا يتطلب قاعدة بيانات، بل مجرد ملفات ومجلدات.نشر
مدير مجموعة كتب مستضاف ذاتيًا مع قارئ مدمج ومزامنة الأجهزةنشر
مدير إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا مع استخراج تلقائي للبيانات الوصفية وبحث نصي كاملنشر
هجين جدول بيانات وقاعدة بيانات مفتوح المصدر لبناء تطبيقات البياناتنشر
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryنشر
منصة مفتوحة المصدر لإدارة الميزات واختبار A/Bنشر
مدير مهام مُلَعَّب يحوّل الإنتاجية إلى مغامرة آر بي جينشر
نظام إدارة محتوى حديث ومفتوح المصدر مع سوق للمكونات الإضافية ومحرر قائم على الكتلنشر
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsنشر
محرك GraphQL مفتوح المصدر مع واجهات برمجة تطبيقات فورية على أي قاعدة بياناتنشر
خادم تحكم مستضاف ذاتيًا متوافق مع Tailscale لشبكات WireGuard المتشابكةنشر
مراقبة مهام Cron مفتوحة المصدر ومهام الخلفية مع تنبيهات فوريةنشر
محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي لتوثيق الفريقنشر
لوحة معلومات التطبيق لتنظيم خدمات الويب الخاصة بك والوصول إليهانشر
وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التحسين مع حلقة تعلم مدمجة ومراسلة متعددة المنصاتنشر
وكيل هيرميس للذكاء الاصطناعي المستضاف ذاتيًا وواجهة مستخدم الدردشة الويب مجمعة في نشر Docker واحدنشر
مركز قيادة واجهة المستخدم الويب مفتوح المصدر لوكيل الذكاء الاصطناعي Hermesنشر
منشئ نماذج محادثة مفتوح المصدر مع منطق شرطي وتحليلاتنشر
منصة مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة لإدارة الفعاليات والتذاكرنشر
لوحة تحكم حديثة ذاتية الاستضافة لتنظيم ومراقبة جميع خدماتكنشر
منصة أتمتة المنزل مفتوحة المصدر للتحكم في الأجهزة الذكيةنشر
نظام الجرد والتنظيم مصمم للمستخدمين المنزلييننشر
جسر HomeKit لأجهزة المنزل الذكي غير التابعة لـ Apple باستخدام الإضافاتنشر
لوحة تحكم تطبيق حديثة وقابلة للتخصيص مع دمج Dockerنشر
لوحة معلومات ثابتة وبسيطة ذاتية الاستضافة لتنظيم جميع خدمات الخادم الخاصة بك.نشر
بوابة الوصول إلى البنية التحتية مع إخفاء البيانات التلقائي ومسارات التدقيقنشر
Open-source API development and testing platform for developers and teamsنشر
نظام إدارة النباتات ذاتي الاستضافة لتتبع إجراءات الرعاية وتنظيم الحديقةنشر
منصة أتمتة ذاتية الاستضافة لبناء وكلاء المراقبةنشر
مولد مواقع ثابتة فائق السرعة مبني بلغة Goنشر
منصة شبكة اجتماعية وإنترانت مفتوحة المصدر للمؤسسات للفرقنشر
خادم سريع لمعالجة الصور لحظيًا لتغيير الحجم والقص وتحويل التنسيقنشر
Immich هو حل لإدارة الصور ومقاطع الفيديو مستضاف ذاتيًا وعالي الأداءنشر
مدير أسرار مفتوح المصدر لمزامنة متغيرات البيئة ومفاتيح API عبر المجموعات والبنية التحتيةنشر
منصة سلسلة زمنية موحدة مع استعلامات Flux وواجهة مستخدم ويب متكاملةنشر
محرر رسومات متجهية متاح عبر المتصفح للرسوم التوضيحية وتصميم SVGنشر
منصة خلفية مفتوحة المصدر مع المصادقة وقاعدة البيانات والتخزين لوكلاء AIنشر
إدارة مخزون المكونات وقوائم المواد مفتوحة المصدر للفرق الهندسيةنشر
واجهة أمامية بديلة تحترم الخصوصية ليوتيوب بدون إعلانات أو تتبعنشر
نظام فواتير مبسط مستضاف ذاتيًا للمستقلين والفرق الصغيرةنشر
منصة فواتير وفوترة مفتوحة المصدر للمستقلين والشركات الصغيرةنشر
منصة فواتير مفتوحة المصدر مع تقديرات ومصاريف وبوابة دفعنشر
بديل خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لـ Disqus للمدونات والمواقع الثابتةنشر
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsنشر
منصة PSA مفتوحة المصدر لمقدمي الخدمات المدارة، مع وثائق تكنولوجيا المعلومات، وإدارة التذاكر، والفوترة.نشر
منصة ITSM و CMDB مفتوحة المصدر لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتيةنشر
وكيل تعقب التورنت الذي يترجم الاستعلامات لـ Sonarr و Radarr وأدوات الأتمتة الأخرىنشر
Jaeger هو نظام تتبع موزع مفتوح المصدر لمراقبة الخدمات المصغرةنشر
خادم وسائط مجاني ومفتوح المصدر لتنظيم وبث مكتبتك الإعلاميةنشر
أداة إدارة طلبات الوسائط لـ Jellyfin و Emby و Plex مع سير عمل الموافقةنشر
Jenkins هو خادم أتمتة مفتوح المصدر لمسارات CI/CDنشر
منصة مؤتمرات فيديو مستضافة ذاتيًا مع مشاركة الشاشة والتسجيلنشر
منصة بيانات العملاء مفتوحة المصدر ومسار تدفق الأحداث للمهندسيننشر
مسار بحث عن عمل مستضاف ذاتيًا يبحث في منصات التوظيف ويخصص السير الذاتيةنشر
نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر لإنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات ويب ديناميكيةنشر
خادم مزامنة ذاتي الاستضافة لتطبيق Joplin لتدوين الملاحظاتنشر
تطبيق خفيف الوزن لتدوين الملاحظات وقوائم المهام مع Markdown ولوحات كانباننشر
خادم تقارير ذاتي الاستضافة لملفات PDF و Excel و DOCX من قوالب HTMLنشر
بوابة وصول مركزي مميز لجلسات SSH و RDP وقواعد البياناتنشر
بيئة ويب تفاعلية للتعليمات البرمجية المباشرة وتحليل البيانات والتصوراتنشر
JupyterLab هي بيئة تطوير تفاعلية قائمة على الويب لدفاتر الملاحظات والتعليمات البرمجيةنشر
موجّه إشعارات ذاتي الاستضافة يربط خطافات الويب بمنصات المراسلةنشر
لوحة كانبان مفتوحة المصدر وأداة لإدارة المشاريع، بديل لـ Trelloنشر
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareنشر
إدارة المشاريع مفتوحة المصدر مع لوحات كانبان وتكامل GitHubنشر
مدير القصص المصورة ذاتي الاستضافة للتنزيل والتنظيم التلقائينشر
Karakeep هو مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع وضع علامات وبحث مدعومين بالـAIنشر
مكتبة رقمية ذاتية الاستضافة للقصص المصورة والمانجا والكتب الإلكترونيةنشر
منصة رسائل إخبارية ذاتية الاستضافة مع محرر سحب وإفلات وتوصيل SMTPنشر
منصة مفتوحة المصدر لصفحة الحالة ومراقبة وقت التشغيل مع إدارة الحوادثنشر
منصة مفتوحة المصدر لتنسيق سير العمل لخطوط أنابيب البيانات والأتمتةنشر
إدارة الهوية والوصول مفتوحة المصدر مع SSO و OAuth2 و SAMLنشر
مساعد ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر للدردشة مع مستنداتك والويبنشر
واجهة مستخدم للتصور مفتوحة المصدر لـ Elasticsearch مع لوحات المعلومات والبحثنشر
منصة مفتوحة المصدر لفوترة الاشتراكات والدفع لخدمات البرمجيات كخدمة (SaaS) والأسواقنشر
تتبع الوقت ذاتي الاستضافة للمستقلين والوكالات والفرقنشر
قائمة تسوق مشتركة، إدارة وصفات، وتخطيط وجبات مستضاف ذاتيًانشر
مدير مجموعات مستضاف ذاتيًا لفهرسة الكتب والألعاب والفينيل والمزيدنشر
لوحة تحكم لمراقبة الخادم خفيفة الوزن وذاتية الاستضافة مع مقاييس في الوقت الفعلينشر
خادم وسائط مستضاف ذاتيًا للقصص المصورة والمانجا والمجلات والكتب الإلكترونية مع دعم OPDS والمزامنةنشر
بوابة API سحابية أصيلة مصممة للبيئات الهجينة ومتعددة السحاباتنشر
روبوت دردشة للأسئلة والأجوبة حول المستندات مفتوح المصدر مع دعم LLM متعدد و OCRنشر
واجهة برمجة تطبيقات موحدة للرسوم البيانية ككود تعرض أكثر من 30 نوعًا من الرسوم البيانية عبر HTTPنشر
أداة اختصار روابط حديثة مستضافة ذاتيًا مع نطاقات مخصصة وتحليلات وواجهة برمجة تطبيقات RESTنشر
منصة مفتوحة المصدر لوسم البيانات والتعليق التوضيحي عليها لمشاريع التعلم الآلينشر
منصة مفتوحة المصدر للقياس والفوترة القائمة على الاستخدامنشر
Langflow هو منشئ سير عمل مرئي للذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيقات LLMنشر
منصة هندسة نماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر للمراقبة والتقييمنشر
مدقق نحوي وأسلوبي وإملائي مفتوح المصدر لأكثر من 25 لغةنشر
أتمتة ذاتية الاستضافة لتنزيلات الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية مع تتبع المؤلفنشر
نظام إدارة مشاريع مفتوح المصدر مصمم لغير مديري المشاريعنشر
مجمع روابط موحد ومنصة نقاش للمنتديات المستضافة ذاتيًانشر
LibreChat هي واجهة دردشة AI مع دعم RAG للاستخدام مع نماذج لغوية كبيرة متعددة المزوديننشر
مكتب مساعدة مفتوح المصدر مع نظام تذاكر متعدد القنوات ودردشة مباشرة وإدارة اتفاقيات مستوى الخدمةنشر
إدارة الصور ذاتية الاستضافة مع التعرف على الوجوه وبحث مدعوم بالـAIنشر
خادم اختبار سرعة الإنترنت مستضاف ذاتيًا بتقنية HTML5 مع قاعدة بيانات نتائج مدمجةنشر
API ترجمة آلية مجانية ومفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا بالكاملنشر
مدير ومنظم آلي لمجموعة الموسيقى ليوزنت والتورنتنشر
منصة ذكاء أعمال مفتوحة المصدر مبنية حول dbt لاستكشاف البيانات ولوحات المعلوماتنشر
منصة استبيانات احترافية عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة الاستبياناتنشر
Linkding هو مدير إشارات مرجعية بسيط وسريع وذاتي الاستضافةنشر
بديل Linktree مستضاف ذاتيًا لصفحات الروابط في السيرة الذاتية ذات العلامة التجاريةنشر
Linkwarden هو مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع أرشفة كاملة للصفحة.نشر
مدير عالي الأداء وذاتي الاستضافة للنشرات الإخبارية والقوائم البريديةنشر
LiteLLM هي بوابة AI للاتصال بأكثر من 100 نموذج لغوي كبير باستخدام تنسيق OpenAIنشر
دفاتر ملاحظات Elixir مفتوحة المصدر لعلوم البيانات وتعلم الآلة والتعاون في الوقت الفعلينشر
خادم مصادقة خفيف الوزن يوفر واجهة خلفية LDAP مبسطة للتطبيقات المستضافة ذاتيًانشر
خادم بث موسيقى خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا مع واجهة برمجة تطبيقات Subsonicنشر
إطار عمل دردشة ذكاء اصطناعي حديث ومفتوح المصدر يدعم العديد من مزودي نماذج اللغة الكبيرة (LLM)نشر
مساعد بحث عميق AI مستضاف ذاتيًا مدعوم من مزودي LLM السحابيةنشر
خادم API متوافق مع OpenAI ومستضاف ذاتيًا لاستدلال نماذج الذكاء الاصطناعي المحليةنشر
أداة اختبار تحميل موزع مبنية على بايثون مع واجهة مستخدم ويب في الوقت الفعلينشر
قاعدة معرفية مستضافة ذاتيًا تركز على الخصوصية ومخطط تفصيلي قائم على الكتلنشر
Logto هو منصة هوية ومصادقة شاملة تدعم OAuth و OIDCنشر
نظام شامل لصيانة المركبات وإدارة الوقودنشر
منصة إدارة صور مستضافة ذاتيًا مع تنظيم الألبومات، وتصفح بيانات EXIF، وضوابط مشاركة دقيقة.نشر
Mage AI هي أداة مسار بيانات لبناء وإدارة مسارات عمل ETL.نشر
أرشفة البريد الإلكتروني المستضافة ذاتيًا مع مزامنة IMAP، والبحث بالنص الكامل، والتصديرنشر
أداة اختبار بريد SMTP الإلكتروني مفتوحة المصدر مع صندوق بريد وارد قائم على المتصفح للمطوريننشر
قاعدة بيانات لتسجيل الاستماع للموسيقى مستضافة ذاتيًا مع مخططات استماع شخصيةنشر
محرك بحث مفتوح المصدر مع بحث نصي كامل وبحث متجه عبر بروتوكول MySQLنشر
خادم قاعدة بيانات علائقية مفتوح المصدر وبديل مباشر لـ MySQLنشر
دفتر بايثون تفاعلي مفتوح المصدر مع دعم SQL وتنفيذ قابل للتكرارنشر
وكيل مقالات مستضاف ذاتيًا لقراءة نظيفة وخالية من الإعلانات مع التخزين المؤقت الذكينشر
خادم تدوين مصغر اتحادي مستضاف ذاتيًا يستند إلى معيار ActivityPubنشر
واجهة ويب على غرار جداول البيانات لاستكشاف وتحرير قواعد بيانات PostgreSQLنشر
منصة تحليلات ويب رائدة مفتوحة المصدر تتمتع بملكية كاملة للبيانات والخصوصيةنشر
خادم Matrix المنزلي مفتوح المصدر للاتصالات اللامركزية والمشفرةنشر
منصة تعاون جماعي مفتوحة المصدر مع مراسلة ومشاركة ملفات وتكاملاتنشر
أتمتة التسويق مفتوحة المصدر لحملات البريد الإلكتروني، وتسجيل نقاط العملاء المحتملين، والرحلاتنشر
MaxKB عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لبناء وكلاء قاعدة معارف AI على مستوى المؤسساتنشر
إدارة المستندات مفتوحة المصدر مع التعرف الضوئي على الحروف (OCR) والبحث بالنص الكامل وسير العملنشر
تطبيق مفتوح المصدر للتمويل الشخصي وإدارة الثرواتنشر
مُحسِّن صور يعمل في المتصفح مع تحويل التنسيق وإزالة بيانات EXIFنشر
Mealie هو مدير وصفات ذاتي الاستضافة مع تخطيط الوجبات وقوائم التسوقنشر
مدير مكتبة الفيديو التلقائي للمسلسلات التلفزيونية مع دعم Plex و Jellyfinنشر
محرك بحث فائق السرعة للتطبيقات الحديثةنشر
قاعدة بيانات رسوم بيانية في الذاكرة لتحليلات آنية على البيانات المترابطةنشر
Memos هو تطبيق لتدوين الملاحظات خفيف الوزن ويراعي الخصوصية أولاًنشر
منصة للمراقبة والإدارة عن بعد ذاتية الاستضافة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم وأجهزة إنترنت الأشياءنشر
منصة مفتوحة المصدر لتحليل الأعمال لتصور البيانات والتحليلاتنشر
منصة تداول MetaTrader 5 يمكن الوصول إليها عبر المتصفح لتداول الفوركس وعقود الفروقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوعنشر
MeTube هو أداة ويب لتحميل الفيديوهات من يوتيوب والمنصات الأخرىنشر
بيستبين خفيف الوزن ذاتي الاستضافة، ومشارك ملفات، ومختصر عناوين URL بلغة Rustنشر
قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر مصممة لتطبيقات AI والبحث عن التشابهنشر
MindsDB هي منصة ذكاء اصطناعي لبناء نماذج التعلم الآلي من بيانات المؤسساتنشر
مولد رمز الاستجابة السريعة ذاتي الاستضافة مع أنماط مخصصة وتصدير مجمعنشر
قارئ خلاصات RSS بسيط وذو توجه محدد بواجهة ويب نظيفةنشر
محرك تنبؤ بالـAI مدعوم بمحاكاة ذكاء السرب متعدد الوكلاءنشر
مؤتمرات فيديو P2P ذاتية الاستضافة مع غرف غير محدودة ومشاركة الشاشةنشر
واجهة مستخدم إدارية لـ MongoDB قائمة على الويب لتصفح قواعد البيانات وتحريرها وإدارتهانشر
قاعدة بيانات NoSQL موجهة بالمستندات مع تخزين مستندات شبيهة بـ JSONنشر
نظام إدارة العلاقات الشخصية لتوثيق حياتكنشر
خلاط أصوات محيطة مع أدوات إنتاجية للتركيز العميق والاسترخاءنشر
نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يحظى بثقة أكثر من 489 مليون مستخدم حول العالمنشر
محرك بحث بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر مع إجابات توليدية واستشهادات المصدرنشر
خادم بث موسيقى خفيف الوزن ذاتي الاستضافة مع تطبيقات iOS و Android أصليةنشر
أداة تنزيل كتب قصص مصورة آلية ومستضافة ذاتيًا ومدير مكتبةنشر
قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر سريعة وموثوقة لأعباء عمل الويب والتطبيقاتنشر
منصة أتمتة سير العمل بواجهة مرئية قائمة على العقدنشر
منصة مفتوحة المصدر لتكامل OAuth و API لأكثر من 300 خدمةنشر
نظام مراسلة سحابي أصيل مع نشر/اشتراك، وطلب-رد، و JetStreamنشر
Navidrome هو خادم موسيقى ذاتي الاستضافة يتيح البث عبر الويب والهواتف المحمولةنشر
متصفح افتراضي مستضاف ذاتيًا لتصفح الويب التعاوني والبث المباشرنشر
قاعدة بيانات الرسوم البيانية مفتوحة المصدر الرائدة عالميًا للبيانات المتصلةنشر
عميل VPN شبكي آمن يعتمد على WireGuard مع تسجيل الدخول الموحد (SSO) وضوابط وصول دقيقةنشر
نمذجة البنية التحتية للشبكة مفتوحة المصدر لـ IPAM و DCIM والتوثيقنشر
وكيل مراقبة البنية التحتية لحظيًا مع أكثر من 800 عملية تكاملنشر
API جديد هو بوابة LLM ونظام إدارة أصول AI لمقدمي خدمات متعدديننشر
Nextcloud هي منصة إنتاجية قوية مستضافة ذاتيًانشر
إدارة الخوادم المستندة إلى المتصفح لاتصالات SSH و VNC و RDPنشر
مدير مستودع عالمي للبيانات الاصطناعية لـ Maven و npm و Docker و PyPIنشر
NocoBase هي منصة قابلة للتوسيع لا تتطلب برمجة/قليلة البرمجة لبناء التطبيقاتنشر
بديل Airtable مفتوح المصدر يحول قواعد البيانات إلى جداول بيانات ذكيةنشر
أداة مرئية منخفضة التعليمات البرمجية لربط أجهزة إنترنت الأشياء وAPIs والخدمات عبر الإنترنتنشر
NodeBB هي منصة نقاش عصرية وفورية مصممة لبناء المنتديات المجتمعية.نشر
مدير وصفات مستضاف ذاتيًا مع استيراد من وسائل التواصل الاجتماعي ومزامنة منزليةنشر
قاعدة معرفة بماركداون مستضافة ذاتيًا مع عرض بياني وتكامل الذكاء الاصطناعينشر
منصة مستضافة ذاتيًا للتسويق عبر البريد الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني للمعاملاتنشر
بنية تحتية مفتوحة المصدر للإشعارات لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفوريةنشر
خادم إشعارات دفع مستضاف ذاتيًا لإرسال التنبيهات عبر طلبات HTTP بسيطةنشر
أداة تنزيل ثنائيات يوزنت (Usenet) فعالة بلغة C++ مع إصلاح PAR2 وواجهة مستخدم ويبنشر
مجمع بحث ميتا لـ Usenet يوحد الفهارس خلف واجهة برمجة تطبيقات Newznab واحدة.نشر
نظام إدارة محتوى (CMS) بلغة PHP يعتمد على Laravel لإنشاء مواقع وتطبيقات ويب مرنةنشر
منصة ERP و CRM مفتوحة المصدر لإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونيةنشر
مساحة عمل للذكاء الاصطناعي مستضافة ذاتيًا مع الدردشة والوكلاء والبحث المتعمق والذاكرة الدائمةنشر
واجهة مستخدم ويب مستضافة ذاتيًا لتنفيذ أوامر shell محددة مسبقًا بأماننشر
شغّل نماذج اللغة الكبيرة محليًا باستخدام API بسيط لتطبيقات AI.نشر
نظام طلبات مستضاف ذاتيًا لـ Plex و Emby و Jellyfin مع التلبية التلقائيةنشر
OmniTools هي مجموعة أدوات ويب شاملة ومتكاملة تضم أكثر من 80 أداة مساعدة للمهام اليومية.نشر
OneDev هو خادم Git ذاتي الاستضافة مع CI/CD مدمج وإدارة المشاريعنشر
شارك أسرارًا ذاتية التدمير عبر روابط عرض لمرة واحدةنشر
مجموعة مكتبية عبر الإنترنت ذاتية الاستضافة مع تحرير تعاوني متوافق مع MS Officeنشر
منصة دردشة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر وبحث للمؤسسات تعمل مع كل LLMنشر
منصة مفتوحة المصدر لإدارة المجلات الأكاديمية والنشر مفتوح الوصولنشر
تطبيق تدوين ملاحظات قائم بالكامل على الذكاء الاصطناعي للكتابة، والبحث، وتنظيم المعرفة في مساحة عمل واحدة.نشر
واجهة دردشة ذكاء اصطناعي ذاتية الاستضافة تدعم العديد من مزودي نماذج اللغة الكبيرة (LLM) مع إمكانيات RAGنشر
مدير أسرار مفتوح المصدر لتخزين والوصول إلى بيانات الاعتماد الحساسةنشر
مساعد ذكاء اصطناعي شخصي مع دعم المراسلة عبر قنوات متعددة (المعروف سابقاً بـ Moltbot/Clawdbot)نشر
مزامنة الملفات والتعاون مفتوح المصدر مع إدارة مدمجة للهويةنشر
سجلات صحية إلكترونية مفتوحة المصدر وإدارة ممارسات للعياداتنشر
باستبين ذاتي الاستضافة مدعوم بـ Git، بديل مفتوح المصدر لـ GitHub Gistنشر
وكيل ذكاء اصطناعي مستقل مفتوح المصدر لمهام هندسة البرمجياتنشر
نواة ذكاء اصطناعي شخصية مستضافة ذاتيًا مع ذاكرة ووكلاء وأكثر من 118 تكاملًا للتطبيقاتنشر
منصة مراقبة سحابية الأصل للسجلات والمقاييس والتتبعات ولوحات المعلوماتنشر
تحليلات منتج تراعي الخصوصية مع لوحات معلومات في الوقت الفعلي وإعادة تشغيل الجلسةنشر
إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مع مخططات جانت، ولوحات أجايل، وتتبع الوقتنشر
محرك بحث وتحليلات مفتوح المصدر، نسخة مجتمعية من Elasticsearchنشر
بديل مجاني ومفتوح المصدر لـ DocuSign لتوقيع المستندات الملزمة قانونًانشر
اختبار سرعة الشبكة ذاتي الاستضافة بتقنية HTML5 بدون فلاش أو جافانشر
OpenViking عبارة عن قاعدة بيانات سياقية مفتوحة المصدر مبنية لوكلاء الذكاء الاصطناعي.نشر
خادم VPN كامل الميزات مع إدارة عبر الويب وإدارة العملاءنشر
منشئ نماذج مفتوح المصدر مع منطق شرطي وتضمينات وإدارة الاستجاباتنشر
منصة موارد بشرية مفتوحة المصدر لإدارة الموظفين والإجازات والتوظيفنشر
Outline هو ويكي فريق حديث وقاعدة معرفية مع التعاون في الوقت الفعلينشر
محرر LaTeX تعاوني مفتوح المصدر للكتابة العلمية والأكاديميةنشر
أداة إدارة واكتشاف طلبات الوسائط لـ Plex مع سير عمل الموافقةنشر
خادم بث مباشر ودردشة مستضاف ذاتيًا مع دعم RTMP و Fediverseنشر
منصة مزامنة ومشاركة الملفات والتعاون المستضافة ذاتيًا للفرقنشر
تخزين سحابي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا يعتمد على Rust مع دعم عميل Nextcloudنشر
PairDrop هو أداة لمشاركة الملفات عبر الويب لنقل فوري بين الأجهزةنشر
متتبع مالي شخصي مع محاسبة القيد المزدوج وتتبع الاستثماراتنشر
عميل نفق WireGuard في مساحة المستخدم للوصول الآمن عن بعد عبر Pangolinنشر