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التطبيقات الشائعة

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Hermes Agent

Hermes Agent

وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التحسين مع حلقة تعلم مدمجة ومراسلة متعددة المنصات

نشر
n8n

n8n

منصة أتمتة سير العمل بواجهة مرئية قائمة على العقد

نشر
OpenClaw

OpenClaw

مساعد ذكاء اصطناعي شخصي مع دعم المراسلة عبر قنوات متعددة (المعروف سابقاً بـ Moltbot/Clawdbot)

نشر
Paperclip

Paperclip

Paperclip هي منصة تنسيق للذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة للفرق المستقلة

نشر

استكشف جميع التطبيقات

2FAuth

2FAuth

مدير رمز المصادقة الثنائية ذاتي الاستضافة للويب والجوال

نشر
9router

9router

وكيل توجيه API للذكاء الاصطناعي مع تحسين التوكنات لأكثر من 40 مزودًا لـ LLM

نشر
Ackee

Ackee

Ackee هي أداة تحليلات Node.js مستضافة ذاتيًا لتتبع مواقع الويب التي تركز على الخصوصية.

نشر
Activepieces

Activepieces

أتمتة سير العمل مفتوحة المصدر وبدون كود مع أكثر من 200 تكامل للتطبيقات

نشر
Actual Budget

Actual Budget

تطبيق تمويل شخصي يركز على الخصوصية مع ميزانية الظرف

نشر
Adminer

Adminer

واجهة إدارة قواعد بيانات كاملة الميزات تدعم أكثر من 11 نظام قاعدة بيانات

نشر
AdventureLog

AdventureLog

أداة تتبع السفر والتخطيط للرحلات ذاتية الاستضافة مع خرائط تفاعلية

نشر
AFFiNE

AFFiNE

مساحة عمل شاملة تجمع الوثائق، واللوحات البيضاء، وقواعد البيانات مع الذكاء الاصطناعي

نشر
Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

نشر
Agenta

Agenta

منصة LLMOps مفتوحة المصدر للموجهات والتقييم ومراقبة LLM

نشر
agentmemory

agentmemory

ذاكرة دائمة لوكلاء ترميز الذكاء الاصطناعي مع بحث هجين BM25 متجه ورسم بياني

نشر
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

بث مكتبات الموسيقى الشخصية عبر خادم API متوافق مع Subsonic

نشر
AirTrail

AirTrail

سجل رحلات شخصي مع خريطة تفاعلية وإحصائيات ودعم متعدد المستخدمين

نشر
AiToEarn

AiToEarn

وكيل تسويق محتوى بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر للنشر عبر منصات متعددة وتحقيق الدخل

نشر
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

نشر
Alerta

Alerta

منصة إدارة التنبيهات مفتوحة المصدر لتوحيد تنبيهات المراقبة

نشر
Alexandrie

Alexandrie

قاعدة معرفية مستضافة ذاتيًا مع Markdown موسّع وصلاحيات لكل مستند

نشر
AList

AList

خادم WebDAV وقائمة ملفات ذاتي الاستضافة يدعم أكثر من 30 واجهة تخزين خلفية

نشر
AllTube

AllTube

واجهة ويب لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب ومواقع أخرى

نشر
Ampache

Ampache

Ampache هو تطبيق بث صوتي/مرئي عبر الويب ومدير وسائط

نشر
An Otter Wiki

An Otter Wiki

ويكي خفيف الوزن ذاتي الاستضافة بصفحات مدعومة بـ Git وتحرير Markdown

نشر
AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload هو تطبيق آمن لمشاركة الملفات بشكل مجهول دون متطلبات قاعدة بيانات

نشر
AnythingLLM

AnythingLLM

تطبيق ذكاء اصطناعي شامل لـ RAG، والوكلاء، وروبوتات الدردشة مع أي مزود LLM

نشر
Apache Answer

Apache Answer

منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر لمشاركة المعرفة الجماعية وبناء المجتمع

نشر
Apache DevLake

Apache DevLake

منصة مفتوحة المصدر لمقاييس DORA وتحليلات فريق الهندسة

نشر
Apache Guacamole

Apache Guacamole

بوابة سطح مكتب بعيد قائمة على الويب لا تتطلب عميلاً لبروتوكولات RDP و VNC و SSH و Telnet

نشر
Apache Solr

Apache Solr

منصة بحث مفتوحة المصدر للمؤسسات مبنية على Apache Lucene

نشر
Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset عبارة عن منصة حديثة لاستكشاف البيانات وتصورها لذكاء الأعمال

نشر
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy هو مساحة عمل مفتوحة المصدر مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبديل لـ Notion

نشر
Apprise API

Apprise API

REST API خفيفة الوزن لإرسال إشعارات الدفع إلى أكثر من 120 خدمة

نشر
Appsmith

Appsmith

منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء الأدوات والتطبيقات الداخلية

نشر
Aptabase

Aptabase

تحليلات SDK التي تضع الخصوصية أولاً لتطبيقات الجوال، سطح المكتب، والويب

نشر
ArangoDB

ArangoDB

قاعدة بيانات أصلية متعددة النماذج للرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمة

نشر
ArcadeDB

ArcadeDB

قاعدة بيانات متعددة النماذج للرسوم البيانية والمستندات والمفتاح-القيمة وبيانات السلاسل الزمنية

نشر
ArchiveBox

ArchiveBox

حل أرشفة إنترنت مستضاف ذاتيًا لحفظ صفحات الويب والوسائط

نشر
Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

نشر
Artalk

Artalk

نظام تعليقات خفيف الوزن ذاتي الاستضافة بواجهة خلفية Go وودجت JavaScript قابل للتضمين

نشر
AstrBot

AstrBot

AstrBot عبارة عن إطار عمل مفتوح المصدر ومتعدد المنصات لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي

نشر
Audiobookshelf

Audiobookshelf

خادم الكتب الصوتية والبودكاست المستضاف ذاتيًا مع دعم لعدة مستخدمين

نشر
Authentik

Authentik

مزود هوية مفتوح المصدر يركز على المرونة والتنوع

نشر
Authorizer

Authorizer

خادم مصادقة مفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا مع تسجيل الدخول الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول المستند إلى الدور.

نشر
Autobase

Autobase

منصة قاعدة بيانات كخدمة مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة لأتمتة PostgreSQL

نشر
autobrr

autobrr

أداة حديثة لأتمتة التنزيل لملفات التورنت و Usenet مع مراقبة IRC في الوقت الفعلي

نشر
Automatisch

Automatisch

بديل Zapier مفتوح المصدر لربط التطبيقات وأتمتة سير العمل

نشر
Baby Buddy

Baby Buddy

تطبيق تتبع الأطفال يساعد الآباء على مراقبة الأنشطة اليومية والصحة

نشر
Backrest

Backrest

واجهة مستخدم ويب لنسخ restic الاحتياطية مع الجدولة والتشفير والاستعادة على مستوى الملفات

نشر
Baikal

Baikal

خادم CalDAV و CardDAV مستضاف ذاتيًا للتقويمات وجهات الاتصال

نشر
Bar Assistant

Bar Assistant

مدير وصفات الكوكتيل المستضاف ذاتيًا ومتتبع مخزون البار المنزلي

نشر
Baserow

Baserow

قاعدة بيانات مفتوحة المصدر بدون كود وبديل لـ Airtable للفرق

نشر
Bazarr

Bazarr

إدارة الترجمة التلقائية ورفيق التنزيل لـ Sonarr و Radarr

نشر
BeaverHabits

BeaverHabits

متتبع عادات بسيط ومستضاف ذاتيًا يركز على تسجيلات الدخول اليومية والسلاسل.

نشر
BentoPDF

BentoPDF

مجموعة أدوات PDF تعتمد على المتصفح وتراعي الخصوصية لدمج وتقسيم وتحويل وتعديل ملفات PDF

نشر
Beszel

Beszel

منصة مراقبة الخادم خفيفة الوزن مع إحصائيات وتنبيهات Docker

نشر
Beszel Agent

Beszel Agent

وكيل مراقبة خفيف الوزن لنظام مراقبة خادم Beszel

نشر
bewCloud

bewCloud

تخزين سحابي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع مزامنة الملفات ودعم CalDAV/CardDAV

نشر
Bigcapital

Bigcapital

منصة محاسبة مالية مستضافة ذاتيًا مع تقارير ذكية ودعم العملات المتعددة

نشر
Black Candy

Black Candy

خادم بث موسيقى ذاتي الاستضافة مع مشغل ويب وتطبيقات الهاتف المحمول

نشر
Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

نشر
Blinko

Blinko

منصة لتدوين الملاحظات والتدوين المصغر مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع دعم Markdown وإدارة المهام

نشر
Bluesky PDS

Bluesky PDS

خادم البيانات الشخصية لشبكة التواصل الاجتماعي اللامركزية Bluesky

نشر
bolt.diy

bolt.diy

مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي مستضاف ذاتيًا لتوليد تطبيقات كاملة المكدس في المتصفح

نشر
Bookshelf

Bookshelf

مدير مجموعة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، وإحياء مجتمعي لـ Readarr

نشر
BookStack

BookStack

ويكي مهيكل ذاتي الاستضافة للفرق مع كتب وفصول وصفحات وبحث

نشر
BroadcastChannel

BroadcastChannel

حوّل أي قناة تليجرام عامة إلى مدونة مصغرة صديقة لمحركات البحث (SEO) مع RSS

نشر
Browserless

Browserless

متصفح Chrome بدون واجهة رسومية كخدمة لاستخلاص بيانات الويب والأتمتة

نشر
Budge

Budge

تطبيق ميزانية التمويل الشخصي لتتبع النفقات والتخطيط المالي

نشر
Budibase

Budibase

منصة تطوير بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الأعمال وسير العمل في دقائق

نشر
BugSink

BugSink

منصة تتبع الأخطاء ذاتية الاستضافة لمراقبة التطبيقات

نشر
Buildbot

Buildbot

إطار عمل CI/CD مستضاف ذاتيًا لعمليات البناء والنشر الآلية

نشر
Bytebase

Bytebase

منصة مفتوحة المصدر لإدارة تغييرات مخطط قاعدة البيانات و DevOps

نشر
ByteChef

ByteChef

منصة مفتوحة المصدر لتكامل API منخفضة التعليمات البرمجية وأتمتة سير العمل

نشر
ByteStash

ByteStash

مدير مقتطفات الشفرة المستضاف ذاتيًا مع تمييز بناء الجملة والبحث

نشر
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

نشر
Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web هو تطبيق ويب لتصفح وقراءة وإدارة مكتبة كتبك الإلكترونية

نشر
Cap

Cap

بديل CAPTCHA قائم على إثبات العمل يركز على الخصوصية أولاً، مع عدم وجود أي تتبع

نشر
Casdoor

Casdoor

منصة IAM مفتوحة المصدر مع دعم SSO و OAuth 2.0 و OIDC و SAML

نشر
Castopod

Castopod

منصة استضافة بودكاست مفتوحة المصدر مع تحليلات وميزات اجتماعية

نشر
Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo هو خادم مراسلة في الوقت الفعلي قابل للتطوير لإنشاء تطبيقات مباشرة

نشر
changedetection.io

changedetection.io

أداة كشف ومراقبة تغييرات المواقع مع التحديد البصري والإشعارات

نشر
ChartDB

ChartDB

محرر رسوم بيانية لقواعد البيانات مفتوح المصدر مع تصدير DDL المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتصور المخطط

نشر
Chatpad AI

Chatpad AI

واجهة ويب لـ ChatGPT تركز على الخصوصية مع تخزين البيانات محليًا وإدارة المحادثات

نشر
Checkcle

Checkcle

مراقبة توفر المكدس الكامل والبنية التحتية مع صفحات الحالة العامة

نشر
Checkmate

Checkmate

تطبيق مفتوح المصدر لمراقبة الخادم وتتبع وقت التشغيل

نشر
Checkmk

Checkmk

مراقبة البنية التحتية والتطبيقات مع الاكتشاف التلقائي والتنبيهات

نشر
Chibisafe

Chibisafe

خزانة ملفات ذاتية الاستضافة لرفع ومشاركة الملفات بروابط قابلة للمشاركة

نشر
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

منصة مفتوحة المصدر لتهيئة الموظفين الجدد مع روبوت Slack وأتمتة سير العمل

نشر
Chroma

Chroma

قاعدة بيانات تضمين مفتوحة المصدر لتطبيقات AI والبحث الدلالي

نشر
ClassicPress

ClassicPress

ووردبريس يركّز على الاستقرار دون الاعتماد على Gutenberg

نشر
ClickHouse

ClickHouse

قاعدة بيانات OLAP عمودية للتحليلات في الوقت الفعلي بزمن استجابة للاستعلام بالمللي ثانية

نشر
CloudBeaver

CloudBeaver

أداة إدارة قواعد البيانات المستندة إلى الويب للإدارة الشاملة للبيانات

نشر
Cloudflared

Cloudflared

برنامج Cloudflare Tunnel الخفي للوصول الآمن عن بعد دون فتح منافذ

نشر
Cloudreve

Cloudreve

منصة تخزين سحابي ذاتية الاستضافة مع إمكانيات إدارة الملفات والمشاركة

نشر
Cockpit CMS

Cockpit CMS

منصة CMS خفيفة الوزن بدون واجهة عرض لإدارة المحتوى وAPIs

نشر
Code-Server

Code-Server

تشغيل VS Code في المتصفح للتطوير عن بُعد من أي جهاز

نشر
Coder

Coder

منصة مفتوحة المصدر لتوفير بيئات تطوير سحابية مستضافة ذاتيًا

نشر
CodiMD

CodiMD

محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي للتوثيق وتدوين الملاحظات

نشر
Collabora Online

Collabora Online

حزمة مكتبية قائمة على المتصفح ومستضافة ذاتيًا لتحرير المستندات التعاوني

نشر
CommaFeed

CommaFeed

قارئ RSS مستضاف ذاتيًا ومستوحى من Google Reader، مع اختصارات لوحة المفاتيح وتطبيقات الجوال

نشر
ConvertX

ConvertX

محول ملفات عبر الإنترنت ذاتي الاستضافة يدعم أكثر من 1000 صيغة

نشر
Convex

Convex

منصة قاعدة بيانات تفاعلية مفتوحة المصدر لتطوير التطبيقات الحديثة

نشر
COPS

COPS

خادم PHP OPDS و HTML خفيف الوزن يعرض مكتبة كتب Calibre الإلكترونية للقراء المتنقلين والمتصفحات

نشر
CoreControl

CoreControl

لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا لإدارة الخوادم، ووقت التشغيل، والبنية التحتية للشبكة

نشر
Countly

Countly

تحليلات المنتج التي تضع الخصوصية أولاً لتطبيقات الهاتف المحمول والويب وسطح المكتب

نشر
Crawl4AI

Crawl4AI

أداة استخلاص ويب مفتوح المصدر لتطبيقات AI مع مخرجات جاهزة لنموذج اللغة الكبير (LLM)

نشر
Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

نشر
Crucix

Crucix

منصة OSINT تدمج 27 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في لوحة تحكم موحدة

نشر
Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

نشر
CryptPad

CryptPad

مجموعة مكتبية تعاونية مشفرة من طرف إلى طرف مع تخزين بمعرفة صفرية

نشر
CyberChef

CyberChef

أداة مستندة إلى الويب لعمليات التشفير والترميز والضغط وتحليل البيانات

نشر
Dagu

Dagu

مجدول سير عمل يعتمد على DAG مع واجهة ويب لإدارة مهام كرون وخطوط أنابيب المهام

نشر
Damselfly

Damselfly

مدير صور مستضاف ذاتيًا مع التعرف على الوجه واكتشاف الكائنات

نشر
dashdot

dashdot

لوحة معلومات خادم مبسطة مع إحصائيات في الوقت الفعلي لوحدة المعالجة المركزية، والذاكرة العشوائية، والتخزين، والشبكة

نشر
Dashy

Dashy

لوحة تحكم شخصية قابلة للاستضافة الذاتية مع أدوات مصغرة وسمات ومراقبة للحالة.

نشر
Databag

Databag

تطبيق مراسلة موحد ذاتي الاستضافة مع التشفير الشامل وسلاسل المحادثات القائمة على المواضيع

نشر
Databasus

Databasus

Databasus هو أداة نسخ احتياطي لقواعد البيانات لـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB

نشر
Dataline

Dataline

واجهة دردشة SQL مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف وتصور أي قاعدة بيانات

نشر
Dawarich

Dawarich

أداة تتبع سجل المواقع ذاتية الاستضافة مع خرائط حرارية وإحصائيات السفر

نشر
DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite هي أداة مرئية لإنشاء وتصميم وتحرير ملفات قواعد بيانات SQLite.

نشر
Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

نشر
DenoKV

DenoKV

قاعدة بيانات Denoland للقيم المفتاحية لـ Deno Deploy

نشر
Dify

Dify

منصة مفتوحة المصدر لبناء تطبيقات LLM مع RAG، وكلاء، وسير العمل

نشر
Directus

Directus

نظام إدارة المحتوى بدون واجهة عرض يغلف قواعد البيانات بـAPI ديناميكي وتطبيق إدارة

نشر
Dittofeed

Dittofeed

منصة تفاعل العملاء مفتوحة المصدر للمراسلة الآلية متعددة القنوات

نشر
Diun

Diun

مُنبّه تحديث صور دوكر لتلقي الإشعارات عند تحديث الصور

نشر
docassemble

docassemble

نظام خبير مفتوح المصدر للمقابلات الموجهة وتجميع المستندات الآلي

نشر
Docker Registry

Docker Registry

سجل Docker خاص لتخزين وتوزيع صور الحاويات

نشر
Dockge

Dockge

Dockge هو مدير stack Docker Compose ذاتي الاستضافة فاخر وسهل الاستخدام ومتفاعل

نشر
Docmost

Docmost

ويكي تشاركي ومنصة توثيق مع تحرير آني

نشر
Docspell

Docspell

منظم مستندات مستضاف ذاتيًا مع التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، واستخراج معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وبحث بالنص الكامل

نشر
Documenso

Documenso

منصة مفتوحة المصدر لتوقيع المستندات من أجل التوقيعات الرقمية

نشر
DocuSeal

DocuSeal

منصة مفتوحة المصدر لتوقيع المستندات مع إمكانيات التوقيع الإلكتروني

نشر
Dograh

Dograh

منصة مفتوحة المصدر وبدون برمجة لبناء وكلاء صوتيين بالذكاء الاصطناعي في دقائق

نشر
DokuWiki

DokuWiki

منصة ويكي خفيفة الوزن تعتمد على الملفات للتوثيق وقواعد المعرفة

نشر
Dolibarr

Dolibarr

منصة ERP/CRM مفتوحة المصدر لإدارة العمليات التجارية

نشر
Domain Locker

Domain Locker

منصة موحدة لإدارة ومراقبة محافظ أسماء النطاقات

نشر
Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

نشر
Downtify

Downtify

نزّل موسيقى Spotify من YouTube مع صورة الألبوم وكلمات الأغاني والبيانات الوصفية

نشر
Dozzle

Dozzle

واجهة مستخدم ويب خفيفة الوزن لعرض سجلات حاويات Docker في الوقت الفعلي

نشر
Dragonfly

Dragonfly

مخزن بيانات عالي الأداء يعتمد على الذاكرة الحية ومتوافق مع Redis للأجهزة الحديثة

نشر
draw.io

draw.io

أداة رسم تخطيطي مجانية ومفتوحة المصدر لمخططات التدفق، UML، ومخططات الشبكة

نشر
drawDB

drawDB

محرر مخططات قواعد البيانات المستند إلى المتصفح مع تصدير واستيراد SQL

نشر
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Drizzle Studio مجاني ومستضاف ذاتيًا بقدرات فائقة لإدارة قواعد البيانات

نشر
Drupal

Drupal

نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر لإنشاء وإدارة مواقع إلكترونية ديناميكية

نشر
DuckDNS

DuckDNS

خدمة DNS ديناميكية مجانية لربط عناوين IP بالنطاقات

نشر
DumbDo

DumbDo

DumbDo هي قائمة مهام ذاتية الاستضافة بسيطة جدا تعمل ببساطة

نشر
Duplicati

Duplicati

حل نسخ احتياطي مشفر يدعم التخزين السحابي والخوادم البعيدة

نشر
Easy!Appointments

Easy!Appointments

نظام مجاني لجدولة المواعيد للشركات والمهنيين

نشر
Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

وسيط MQTT خفيف الوزن لتطبيقات إنترنت الأشياء والمراسلة

نشر
EdgeDB

EdgeDB

قاعدة بيانات رسومية علائقية من الجيل التالي مبنية على PostgreSQL

نشر
Elasticsearch

Elasticsearch

محرك بحث وتحليلات موزع مبني على Apache Lucene

نشر
Element

Element

عميل Matrix آمن مع التشفير الشامل والمراسلة عبر الأنظمة الأساسية

نشر
EmailEngine

EmailEngine

وكيل واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني المستضاف ذاتيًا يربط IMAP و SMTP بنقاط نهاية REST

نشر
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

نشر
EmbyStat

EmbyStat

أداة إحصائيات وتحليلات لخوادم الوسائط Emby و Jellyfin

نشر
Enclosed

Enclosed

تطبيق ويب بسيط لإرسال ملاحظات مشفرة خاصة وآمنة

نشر
ErsatzTV

ErsatzTV

خادم IPTV ذاتي الاستضافة ينشئ قنوات بث مباشر من مكتبة الوسائط الخاصة بك

نشر
Erugo

Erugo

منصة مشاركة ملفات مستضافة ذاتيًا مع حماية بكلمة مرور وضوابط انتهاء الصلاحية

نشر
ESPHome

ESPHome

نظام للتحكم في المتحكمات الدقيقة ESP8266/ESP32 باستخدام YAML

نشر
EspoCRM

EspoCRM

نظام CRM مجاني مفتوح المصدر لإدارة جهات الاتصال والصفقات وعلاقات العملاء

نشر
Etherpad

Etherpad

محرر مستندات تعاوني في الوقت الفعلي مع التحرير المباشر وسجل الإصدارات

نشر
EverShop

EverShop

منصة تجارة إلكترونية حديثة مفتوحة المصدر تعمل على Node.js و React و GraphQL و PostgreSQL

نشر
Evolution API

Evolution API

API واتساب مفتوحة المصدر لروبوتات الدردشة والأتمتة وتكاملات المراسلة

نشر
Evolution Go

Evolution Go

بوابة WhatsApp API فائقة الأداء، مطورة بلغة Go لأتمتة المراسلات.

نشر
Excalidraw

Excalidraw

لوحة بيضاء افتراضية لرسم المخططات المرسومة يدويًا والأفكار التعاونية

نشر
Expensave

Expensave

تطبيق تتبع النفقات الشخصية والعائلية

نشر
ExpenseOwl

ExpenseOwl

متتبع مصاريف شخصي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع لوحة تحكم واستيراد ملفات CSV

نشر
Explo

Explo

يحول توصيات ListenBrainz إلى قوائم تشغيل في مكتبة الموسيقى الخاصة بك

نشر
ezBookKeeping

ezBookKeeping

متتبع مالي شخصي خفيف الوزن مع PWA للجوال ومسح الإيصالات

نشر
Faraday

Faraday

منصة مفتوحة المصدر لإدارة الثغرات الأمنية لفرق الأمن

نشر
Fasten Health

Fasten Health

نظام إدارة السجلات الطبية الإلكترونية الشخصية والعائلية المستضاف ذاتيًا

نشر
Fider

Fider

منصة ملاحظات مفتوحة المصدر لجمع وإدارة ملاحظات المستخدمين

نشر
File Browser

File Browser

مدير ملفات قائم على الويب لتصفح وتحميل وإدارة الملفات على الخادم الخاص بك

نشر
File Drop

File Drop

مشاركة الملفات اللامركزية من نظير إلى نظير باستخدام تقنية IPFS

نشر
FileFlows

FileFlows

معالج ملفات الوسائط الآلي الذي يقلل أحجام الملفات بنسبة تصل إلى 90%

نشر
FileGator

FileGator

مدير ملفات متعدد المستخدمين مستضاف ذاتيًا مع أذونات قائمة على الأدوار وبدون قاعدة بيانات

نشر
Filestash

Filestash

مدير ملفات مستضاف ذاتيًا لـ FTP و SFTP و S3 و WebDAV وأكثر من 20 واجهة خلفية للتخزين

نشر
Firefly

Firefly

خادم WireGuard VPN بسيط مع واجهة إدارة الويب

نشر
Firefly III

Firefly III

مدير احترافي للتمويل الشخصي والميزانية مستضاف ذاتيًا

نشر
Firefox

Firefox

متصفح فايرفوكس المستضاف ذاتيًا يمكن الوصول إليه عبر واجهة الويب

نشر
Flagsmith

Flagsmith

خدمة علامات الميزات مفتوحة المصدر والتكوين عن بعد مع اختبار A/B

نشر
Flame

Flame

صفحة بداية ولوحة معلومات تطبيقات مستضافة ذاتيًا لمختبرك المنزلي

نشر
FlareSolverr

FlareSolverr

خادم وكيل لتجاوز حماية Cloudflare لكشط الويب

نشر
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

نشر
flatnotes

flatnotes

تطبيق لتدوين الملاحظات باستخدام Markdown بدون قاعدة بيانات مع روابط ويكي والبحث عن النص الكامل

نشر
Fleet

Fleet

منصة مفتوحة المصدر لإدارة الأجهزة وأمان نقطة النهاية مدعومة بـ osquery

نشر
FlexGet

FlexGet

أداة أتمتة مدعومة بـ YAML لتنزيل الوسائط من RSS، والتورنت، ويوزنت

نشر
Flipt

Flipt

منصة إدارة علامات الميزات ذاتية الاستضافة مع تكامل Git

نشر
Flowise

Flowise

أداة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية لبناء تدفقات تنسيق LLM ووكلاء AI

نشر
Focalboard

Focalboard

أداة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مع لوحات كانبان وجداول وطرق عرض التقويم

نشر
Forgejo

Forgejo

خدمة Git خفيفة الوزن ذاتية الاستضافة مع واجهة ويب وميزات تعاونية

نشر
Form.io

Form.io

منصة مفتوحة المصدر لإنشاء النماذج وإدارة البيانات مع واجهة برمجة تطبيقات REST

نشر
Formbricks

Formbricks

منصة استبيان مفتوحة المصدر لملاحظات داخل التطبيق، والروابط، والمواقع الإلكترونية، والبريد الإلكتروني

نشر
FossFLOW

FossFLOW

أداة رسم تخطيطي متساوي القياس قائمة على المتصفح لتصور البنية التحتية

نشر
Foundry VTT

Foundry VTT

طاولة لعب افتراضية ذاتية الاستضافة لحملات ألعاب تقمص الأدوار (RPG) عبر الإنترنت بالخرائط والنرد

نشر
FreeCAD

FreeCAD

مصمم نماذج CAD ثلاثية الأبعاد بارامتري يمكن الوصول إليه عبر المتصفح للهندسة والتصميم

نشر
FreeScout

FreeScout

نظام مفتوح المصدر وخفيف الوزن لمكتب المساعدة وصندوق البريد المشترك

نشر
FreshRSS

FreshRSS

مجمع خلاصات RSS ذاتي الاستضافة لإدارة وقراءة خلاصاتك

نشر
Gatus

Gatus

صفحة حالة موجهة للمطورين مع مراقبة التوفر متعددة البروتوكولات والتنبيه

نشر
Gerrit

Gerrit

نظام مراجعة كود قائم على الويب بمستوى المؤسسات، مبني على Git

نشر
Ghost

Ghost

Ghost هي منصة قوية للنشر الاحترافي

نشر
Ghostfolio

Ghostfolio

برنامج مفتوح المصدر لإدارة الثروات لتتبع المحافظ الاستثمارية

نشر
GIMP

GIMP

محرر صور احترافي وأداة تصميم رسومي يمكن الوصول إليه عبر المتصفح

نشر
Gitea

Gitea

Gitea هو منصة استضافة Git خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر

نشر
GitIngest

GitIngest

محول نصي من Git إلى نص متوافق مع LLM لتحليل الكود المدعوم بالـAI

نشر
GitLab

GitLab

GitLab هي منصة DevOps متكاملة لإدارة مستودعات Git و CI/CD

نشر
Glance

Glance

لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا تضع جميع خلاصاتك في مكان واحد

نشر
Glances

Glances

Glances هو أداة لمراقبة النظام متعددة المنصات بواجهة ويب

نشر
GlitchTip

GlitchTip

منصة لتتبع الأخطاء ومراقبة الأداء متوافقة مع Sentry

نشر
GLPI

GLPI

برنامج مفتوح المصدر لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات ومكتب المساعدة لعمليات تكنولوجيا المعلومات

نشر
GoatCounter

GoatCounter

تحليلات ويب تركز على الخصوصية، بدون ملفات تعريف الارتباط أو تتبع البيانات الشخصية

نشر
GoCD

GoCD

خادم التسليم المستمر مع تخطيط تدفق القيمة ونمذجة خط الأنابيب

نشر
Gogs

Gogs

Gogs هي خدمة Git ذاتية الاستضافة لإدارة المشاريع بسهولة.

نشر
Gokapi

Gokapi

خادم مشاركة ملفات مستضاف ذاتيًا مع روابط تنتهي صلاحيتها ودعم S3

نشر
Gonic

Gonic

خادم بث موسيقى Subsonic خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مكتوب بلغة Go

نشر
Gotenberg

Gotenberg

API عديمة الحالة تعمل بـ Docker لتحويل وإنشاء ملفات PDF بسلاسة

نشر
Gotify

Gotify

خادم إشعارات دفع مستضاف ذاتيًا مع واجهة برمجة تطبيقات REST بسيطة

نشر
GoWA

GoWA

WhatsApp REST API وواجهة ويب لأتمتة الرسائل متعددة الأجهزة

نشر
Grafana

Grafana

منصة مراقبة مفتوحة المصدر لتصور المقاييس ورصدها

نشر
Gramps Web

Gramps Web

منصة أنساب ذاتية الاستضافة لبناء ومشاركة أشجار العائلة

نشر
Grav

Grav

نظام إدارة محتوى حديث بملفات مسطحة لا يتطلب قاعدة بيانات، بل مجرد ملفات ومجلدات.

نشر
Grimmory

Grimmory

مدير مجموعة كتب مستضاف ذاتيًا مع قارئ مدمج ومزامنة الأجهزة

نشر
Grimoire

Grimoire

مدير إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا مع استخراج تلقائي للبيانات الوصفية وبحث نصي كامل

نشر
Grist

Grist

هجين جدول بيانات وقاعدة بيانات مفتوح المصدر لبناء تطبيقات البيانات

نشر
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

نشر
GrowthBook

GrowthBook

منصة مفتوحة المصدر لإدارة الميزات واختبار A/B

نشر
Habitica

Habitica

مدير مهام مُلَعَّب يحوّل الإنتاجية إلى مغامرة آر بي جي

نشر
Halo

Halo

نظام إدارة محتوى حديث ومفتوح المصدر مع سوق للمكونات الإضافية ومحرر قائم على الكتل

نشر
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

نشر
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

محرك GraphQL مفتوح المصدر مع واجهات برمجة تطبيقات فورية على أي قاعدة بيانات

نشر
Headscale

Headscale

خادم تحكم مستضاف ذاتيًا متوافق مع Tailscale لشبكات WireGuard المتشابكة

نشر
Healthchecks

Healthchecks

مراقبة مهام Cron مفتوحة المصدر ومهام الخلفية مع تنبيهات فورية

نشر
HedgeDoc

HedgeDoc

محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي لتوثيق الفريق

نشر
Heimdall

Heimdall

لوحة معلومات التطبيق لتنظيم خدمات الويب الخاصة بك والوصول إليها

نشر
Hermes Agent

Hermes Agent

وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التحسين مع حلقة تعلم مدمجة ومراسلة متعددة المنصات

نشر
Hermes WebUI

Hermes WebUI

وكيل هيرميس للذكاء الاصطناعي المستضاف ذاتيًا وواجهة مستخدم الدردشة الويب مجمعة في نشر Docker واحد

نشر
Hermes Workspace

Hermes Workspace

مركز قيادة واجهة المستخدم الويب مفتوح المصدر لوكيل الذكاء الاصطناعي Hermes

نشر
HeyForm

HeyForm

منشئ نماذج محادثة مفتوح المصدر مع منطق شرطي وتحليلات

نشر
Hi.Events

Hi.Events

منصة مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة لإدارة الفعاليات والتذاكر

نشر
Homarr

Homarr

لوحة تحكم حديثة ذاتية الاستضافة لتنظيم ومراقبة جميع خدماتك

نشر
Home Assistant

Home Assistant

منصة أتمتة المنزل مفتوحة المصدر للتحكم في الأجهزة الذكية

نشر
Homebox

Homebox

نظام الجرد والتنظيم مصمم للمستخدمين المنزليين

نشر
Homebridge

Homebridge

جسر HomeKit لأجهزة المنزل الذكي غير التابعة لـ Apple باستخدام الإضافات

نشر
Homepage

Homepage

لوحة تحكم تطبيق حديثة وقابلة للتخصيص مع دمج Docker

نشر
Homer

Homer

لوحة معلومات ثابتة وبسيطة ذاتية الاستضافة لتنظيم جميع خدمات الخادم الخاصة بك.

نشر
Hoop

Hoop

بوابة الوصول إلى البنية التحتية مع إخفاء البيانات التلقائي ومسارات التدقيق

نشر
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

نشر
HortusFox

HortusFox

نظام إدارة النباتات ذاتي الاستضافة لتتبع إجراءات الرعاية وتنظيم الحديقة

نشر
Huginn

Huginn

منصة أتمتة ذاتية الاستضافة لبناء وكلاء المراقبة

نشر
Hugo

Hugo

مولد مواقع ثابتة فائق السرعة مبني بلغة Go

نشر
HumHub

HumHub

منصة شبكة اجتماعية وإنترانت مفتوحة المصدر للمؤسسات للفرق

نشر
imgproxy

imgproxy

خادم سريع لمعالجة الصور لحظيًا لتغيير الحجم والقص وتحويل التنسيق

نشر
Immich

Immich

Immich هو حل لإدارة الصور ومقاطع الفيديو مستضاف ذاتيًا وعالي الأداء

نشر
Infisical

Infisical

مدير أسرار مفتوح المصدر لمزامنة متغيرات البيئة ومفاتيح API عبر المجموعات والبنية التحتية

نشر
InfluxDB 2

InfluxDB 2

منصة سلسلة زمنية موحدة مع استعلامات Flux وواجهة مستخدم ويب متكاملة

نشر
Inkscape

Inkscape

محرر رسومات متجهية متاح عبر المتصفح للرسوم التوضيحية وتصميم SVG

نشر
InsForge

InsForge

منصة خلفية مفتوحة المصدر مع المصادقة وقاعدة البيانات والتخزين لوكلاء AI

نشر
InvenTree

InvenTree

إدارة مخزون المكونات وقوائم المواد مفتوحة المصدر للفرق الهندسية

نشر
Invidious

Invidious

واجهة أمامية بديلة تحترم الخصوصية ليوتيوب بدون إعلانات أو تتبع

نشر
Invio

Invio

نظام فواتير مبسط مستضاف ذاتيًا للمستقلين والفرق الصغيرة

نشر
Invoice Ninja

Invoice Ninja

منصة فواتير وفوترة مفتوحة المصدر للمستقلين والشركات الصغيرة

نشر
InvoiceShelf

InvoiceShelf

منصة فواتير مفتوحة المصدر مع تقديرات ومصاريف وبوابة دفع

نشر
Isso

Isso

بديل خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لـ Disqus للمدونات والمواقع الثابتة

نشر
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

نشر
ITFlow

ITFlow

منصة PSA مفتوحة المصدر لمقدمي الخدمات المدارة، مع وثائق تكنولوجيا المعلومات، وإدارة التذاكر، والفوترة.

نشر
iTop

iTop

منصة ITSM و CMDB مفتوحة المصدر لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية

نشر
Jackett

Jackett

وكيل تعقب التورنت الذي يترجم الاستعلامات لـ Sonarr و Radarr وأدوات الأتمتة الأخرى

نشر
Jaeger

Jaeger

Jaeger هو نظام تتبع موزع مفتوح المصدر لمراقبة الخدمات المصغرة

نشر
Jellyfin

Jellyfin

خادم وسائط مجاني ومفتوح المصدر لتنظيم وبث مكتبتك الإعلامية

نشر
Jellyseerr

Jellyseerr

أداة إدارة طلبات الوسائط لـ Jellyfin و Emby و Plex مع سير عمل الموافقة

نشر
Jenkins

Jenkins

Jenkins هو خادم أتمتة مفتوح المصدر لمسارات CI/CD

نشر
Jitsi Meet

Jitsi Meet

منصة مؤتمرات فيديو مستضافة ذاتيًا مع مشاركة الشاشة والتسجيل

نشر
Jitsu

Jitsu

منصة بيانات العملاء مفتوحة المصدر ومسار تدفق الأحداث للمهندسين

نشر
JobOps

JobOps

مسار بحث عن عمل مستضاف ذاتيًا يبحث في منصات التوظيف ويخصص السير الذاتية

نشر
Joomla

Joomla

نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر لإنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات ويب ديناميكية

نشر
Joplin Server

Joplin Server

خادم مزامنة ذاتي الاستضافة لتطبيق Joplin لتدوين الملاحظات

نشر
Jotty

Jotty

تطبيق خفيف الوزن لتدوين الملاحظات وقوائم المهام مع Markdown ولوحات كانبان

نشر
jsreport

jsreport

خادم تقارير ذاتي الاستضافة لملفات PDF و Excel و DOCX من قوالب HTML

نشر
JumpServer

JumpServer

بوابة وصول مركزي مميز لجلسات SSH و RDP وقواعد البيانات

نشر
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

بيئة ويب تفاعلية للتعليمات البرمجية المباشرة وتحليل البيانات والتصورات

نشر
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab هي بيئة تطوير تفاعلية قائمة على الويب لدفاتر الملاحظات والتعليمات البرمجية

نشر
Juxtapose

Juxtapose

موجّه إشعارات ذاتي الاستضافة يربط خطافات الويب بمنصات المراسلة

نشر
Kan

Kan

لوحة كانبان مفتوحة المصدر وأداة لإدارة المشاريع، بديل لـ Trello

نشر
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

نشر
Kaneo

Kaneo

إدارة المشاريع مفتوحة المصدر مع لوحات كانبان وتكامل GitHub

نشر
Kapowarr

Kapowarr

مدير القصص المصورة ذاتي الاستضافة للتنزيل والتنظيم التلقائي

نشر
Karakeep

Karakeep

Karakeep هو مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع وضع علامات وبحث مدعومين بالـAI

نشر
Kavita

Kavita

مكتبة رقمية ذاتية الاستضافة للقصص المصورة والمانجا والكتب الإلكترونية

نشر
Keila

Keila

منصة رسائل إخبارية ذاتية الاستضافة مع محرر سحب وإفلات وتوصيل SMTP

نشر
Kener

Kener

منصة مفتوحة المصدر لصفحة الحالة ومراقبة وقت التشغيل مع إدارة الحوادث

نشر
Kestra

Kestra

منصة مفتوحة المصدر لتنسيق سير العمل لخطوط أنابيب البيانات والأتمتة

نشر
Keycloak

Keycloak

إدارة الهوية والوصول مفتوحة المصدر مع SSO و OAuth2 و SAML

نشر
Khoj

Khoj

مساعد ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر للدردشة مع مستنداتك والويب

نشر
Kibana

Kibana

واجهة مستخدم للتصور مفتوحة المصدر لـ Elasticsearch مع لوحات المعلومات والبحث

نشر
Kill Bill

Kill Bill

منصة مفتوحة المصدر لفوترة الاشتراكات والدفع لخدمات البرمجيات كخدمة (SaaS) والأسواق

نشر
Kimai

Kimai

تتبع الوقت ذاتي الاستضافة للمستقلين والوكالات والفرق

نشر
KitchenOwl

KitchenOwl

قائمة تسوق مشتركة، إدارة وصفات، وتخطيط وجبات مستضاف ذاتيًا

نشر
Koillection

Koillection

مدير مجموعات مستضاف ذاتيًا لفهرسة الكتب والألعاب والفينيل والمزيد

نشر
Komari

Komari

لوحة تحكم لمراقبة الخادم خفيفة الوزن وذاتية الاستضافة مع مقاييس في الوقت الفعلي

نشر
Komga

Komga

خادم وسائط مستضاف ذاتيًا للقصص المصورة والمانجا والمجلات والكتب الإلكترونية مع دعم OPDS والمزامنة

نشر
Kong

Kong

بوابة API سحابية أصيلة مصممة للبيئات الهجينة ومتعددة السحابات

نشر
Kotaemon

Kotaemon

روبوت دردشة للأسئلة والأجوبة حول المستندات مفتوح المصدر مع دعم LLM متعدد و OCR

نشر
Kroki

Kroki

واجهة برمجة تطبيقات موحدة للرسوم البيانية ككود تعرض أكثر من 30 نوعًا من الرسوم البيانية عبر HTTP

نشر
Kutt

Kutt

أداة اختصار روابط حديثة مستضافة ذاتيًا مع نطاقات مخصصة وتحليلات وواجهة برمجة تطبيقات REST

نشر
Label Studio

Label Studio

منصة مفتوحة المصدر لوسم البيانات والتعليق التوضيحي عليها لمشاريع التعلم الآلي

نشر
Lago

Lago

منصة مفتوحة المصدر للقياس والفوترة القائمة على الاستخدام

نشر
Langflow

Langflow

Langflow هو منشئ سير عمل مرئي للذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيقات LLM

نشر
Langfuse

Langfuse

منصة هندسة نماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر للمراقبة والتقييم

نشر
LanguageTool

LanguageTool

مدقق نحوي وأسلوبي وإملائي مفتوح المصدر لأكثر من 25 لغة

نشر
LazyLibrarian

LazyLibrarian

أتمتة ذاتية الاستضافة لتنزيلات الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية مع تتبع المؤلف

نشر
Leantime

Leantime

نظام إدارة مشاريع مفتوح المصدر مصمم لغير مديري المشاريع

نشر
Lemmy

Lemmy

مجمع روابط موحد ومنصة نقاش للمنتديات المستضافة ذاتيًا

نشر
LibreChat

LibreChat

LibreChat هي واجهة دردشة AI مع دعم RAG للاستخدام مع نماذج لغوية كبيرة متعددة المزودين

نشر
LibreDesk

LibreDesk

مكتب مساعدة مفتوح المصدر مع نظام تذاكر متعدد القنوات ودردشة مباشرة وإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة

نشر
LibrePhotos

LibrePhotos

إدارة الصور ذاتية الاستضافة مع التعرف على الوجوه وبحث مدعوم بالـAI

نشر
LibreSpeed

LibreSpeed

خادم اختبار سرعة الإنترنت مستضاف ذاتيًا بتقنية HTML5 مع قاعدة بيانات نتائج مدمجة

نشر
LibreTranslate

LibreTranslate

API ترجمة آلية مجانية ومفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا بالكامل

نشر
Lidarr

Lidarr

مدير ومنظم آلي لمجموعة الموسيقى ليوزنت والتورنت

نشر
Lightdash

Lightdash

منصة ذكاء أعمال مفتوحة المصدر مبنية حول dbt لاستكشاف البيانات ولوحات المعلومات

نشر
LimeSurvey

LimeSurvey

منصة استبيانات احترافية عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة الاستبيانات

نشر
Linkding

Linkding

Linkding هو مدير إشارات مرجعية بسيط وسريع وذاتي الاستضافة

نشر
LinkStack

LinkStack

بديل Linktree مستضاف ذاتيًا لصفحات الروابط في السيرة الذاتية ذات العلامة التجارية

نشر
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden هو مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع أرشفة كاملة للصفحة.

نشر
Listmonk

Listmonk

مدير عالي الأداء وذاتي الاستضافة للنشرات الإخبارية والقوائم البريدية

نشر
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM هي بوابة AI للاتصال بأكثر من 100 نموذج لغوي كبير باستخدام تنسيق OpenAI

نشر
Livebook

Livebook

دفاتر ملاحظات Elixir مفتوحة المصدر لعلوم البيانات وتعلم الآلة والتعاون في الوقت الفعلي

نشر
LLDAP

LLDAP

خادم مصادقة خفيف الوزن يوفر واجهة خلفية LDAP مبسطة للتطبيقات المستضافة ذاتيًا

نشر
LMS

LMS

خادم بث موسيقى خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا مع واجهة برمجة تطبيقات Subsonic

نشر
LobeChat

LobeChat

إطار عمل دردشة ذكاء اصطناعي حديث ومفتوح المصدر يدعم العديد من مزودي نماذج اللغة الكبيرة (LLM)

نشر
Local Deep Research

Local Deep Research

مساعد بحث عميق AI مستضاف ذاتيًا مدعوم من مزودي LLM السحابية

نشر
LocalAI

LocalAI

خادم API متوافق مع OpenAI ومستضاف ذاتيًا لاستدلال نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية

نشر
Locust

Locust

أداة اختبار تحميل موزع مبنية على بايثون مع واجهة مستخدم ويب في الوقت الفعلي

نشر
Logseq

Logseq

قاعدة معرفية مستضافة ذاتيًا تركز على الخصوصية ومخطط تفصيلي قائم على الكتل

نشر
Logto

Logto

Logto هو منصة هوية ومصادقة شاملة تدعم OAuth و OIDC

نشر
LubeLogger

LubeLogger

نظام شامل لصيانة المركبات وإدارة الوقود

نشر
Lychee

Lychee

منصة إدارة صور مستضافة ذاتيًا مع تنظيم الألبومات، وتصفح بيانات EXIF، وضوابط مشاركة دقيقة.

نشر
Mage AI

Mage AI

Mage AI هي أداة مسار بيانات لبناء وإدارة مسارات عمل ETL.

نشر
Mail-Archiver

Mail-Archiver

أرشفة البريد الإلكتروني المستضافة ذاتيًا مع مزامنة IMAP، والبحث بالنص الكامل، والتصدير

نشر
Mailpit

Mailpit

أداة اختبار بريد SMTP الإلكتروني مفتوحة المصدر مع صندوق بريد وارد قائم على المتصفح للمطورين

نشر
Maloja

Maloja

قاعدة بيانات لتسجيل الاستماع للموسيقى مستضافة ذاتيًا مع مخططات استماع شخصية

نشر
Manticore Search

Manticore Search

محرك بحث مفتوح المصدر مع بحث نصي كامل وبحث متجه عبر بروتوكول MySQL

نشر
MariaDB

MariaDB

خادم قاعدة بيانات علائقية مفتوح المصدر وبديل مباشر لـ MySQL

نشر
Marimo

Marimo

دفتر بايثون تفاعلي مفتوح المصدر مع دعم SQL وتنفيذ قابل للتكرار

نشر
Marreta

Marreta

وكيل مقالات مستضاف ذاتيًا لقراءة نظيفة وخالية من الإعلانات مع التخزين المؤقت الذكي

نشر
Mastodon

Mastodon

خادم تدوين مصغر اتحادي مستضاف ذاتيًا يستند إلى معيار ActivityPub

نشر
Mathesar

Mathesar

واجهة ويب على غرار جداول البيانات لاستكشاف وتحرير قواعد بيانات PostgreSQL

نشر
Matomo

Matomo

منصة تحليلات ويب رائدة مفتوحة المصدر تتمتع بملكية كاملة للبيانات والخصوصية

نشر
Matrix Synapse

Matrix Synapse

خادم Matrix المنزلي مفتوح المصدر للاتصالات اللامركزية والمشفرة

نشر
Mattermost

Mattermost

منصة تعاون جماعي مفتوحة المصدر مع مراسلة ومشاركة ملفات وتكاملات

نشر
Mautic

Mautic

أتمتة التسويق مفتوحة المصدر لحملات البريد الإلكتروني، وتسجيل نقاط العملاء المحتملين، والرحلات

نشر
MaxKB

MaxKB

MaxKB عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لبناء وكلاء قاعدة معارف AI على مستوى المؤسسات

نشر
Mayan EDMS

Mayan EDMS

إدارة المستندات مفتوحة المصدر مع التعرف الضوئي على الحروف (OCR) والبحث بالنص الكامل وسير العمل

نشر
Maybe

Maybe

تطبيق مفتوح المصدر للتمويل الشخصي وإدارة الثروات

نشر
Mazanoke

Mazanoke

مُحسِّن صور يعمل في المتصفح مع تحويل التنسيق وإزالة بيانات EXIF

نشر
Mealie

Mealie

Mealie هو مدير وصفات ذاتي الاستضافة مع تخطيط الوجبات وقوائم التسوق

نشر
Medusa

Medusa

مدير مكتبة الفيديو التلقائي للمسلسلات التلفزيونية مع دعم Plex و Jellyfin

نشر
Meilisearch

Meilisearch

محرك بحث فائق السرعة للتطبيقات الحديثة

نشر
Memgraph

Memgraph

قاعدة بيانات رسوم بيانية في الذاكرة لتحليلات آنية على البيانات المترابطة

نشر
Memos

Memos

Memos هو تطبيق لتدوين الملاحظات خفيف الوزن ويراعي الخصوصية أولاً

نشر
MeshCentral

MeshCentral

منصة للمراقبة والإدارة عن بعد ذاتية الاستضافة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم وأجهزة إنترنت الأشياء

نشر
Metabase

Metabase

منصة مفتوحة المصدر لتحليل الأعمال لتصور البيانات والتحليلات

نشر
MetaTrader 5

MetaTrader 5

منصة تداول MetaTrader 5 يمكن الوصول إليها عبر المتصفح لتداول الفوركس وعقود الفروقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

نشر
MeTube

MeTube

MeTube هو أداة ويب لتحميل الفيديوهات من يوتيوب والمنصات الأخرى

نشر
MicroBin

MicroBin

بيستبين خفيف الوزن ذاتي الاستضافة، ومشارك ملفات، ومختصر عناوين URL بلغة Rust

نشر
Milvus

Milvus

قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر مصممة لتطبيقات AI والبحث عن التشابه

نشر
MindsDB

MindsDB

MindsDB هي منصة ذكاء اصطناعي لبناء نماذج التعلم الآلي من بيانات المؤسسات

نشر
Mini QR

Mini QR

مولد رمز الاستجابة السريعة ذاتي الاستضافة مع أنماط مخصصة وتصدير مجمع

نشر
Miniflux

Miniflux

قارئ خلاصات RSS بسيط وذو توجه محدد بواجهة ويب نظيفة

نشر
MiroFish

MiroFish

محرك تنبؤ بالـAI مدعوم بمحاكاة ذكاء السرب متعدد الوكلاء

نشر
MiroTalk

MiroTalk

مؤتمرات فيديو P2P ذاتية الاستضافة مع غرف غير محدودة ومشاركة الشاشة

نشر
Mongo Express

Mongo Express

واجهة مستخدم إدارية لـ MongoDB قائمة على الويب لتصفح قواعد البيانات وتحريرها وإدارتها

نشر
MongoDB 4

MongoDB 4

قاعدة بيانات NoSQL موجهة بالمستندات مع تخزين مستندات شبيهة بـ JSON

نشر
Monica

Monica

نظام إدارة العلاقات الشخصية لتوثيق حياتك

نشر
Moodist

Moodist

خلاط أصوات محيطة مع أدوات إنتاجية للتركيز العميق والاسترخاء

نشر
Moodle

Moodle

نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يحظى بثقة أكثر من 489 مليون مستخدم حول العالم

نشر
Morphic

Morphic

محرك بحث بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر مع إجابات توليدية واستشهادات المصدر

نشر
mStream

mStream

خادم بث موسيقى خفيف الوزن ذاتي الاستضافة مع تطبيقات iOS و Android أصلية

نشر
Mylar3

Mylar3

أداة تنزيل كتب قصص مصورة آلية ومستضافة ذاتيًا ومدير مكتبة

نشر
MySQL

MySQL

قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر سريعة وموثوقة لأعباء عمل الويب والتطبيقات

نشر
n8n

n8n

منصة أتمتة سير العمل بواجهة مرئية قائمة على العقد

نشر
Nango

Nango

منصة مفتوحة المصدر لتكامل OAuth و API لأكثر من 300 خدمة

نشر
NATS

NATS

نظام مراسلة سحابي أصيل مع نشر/اشتراك، وطلب-رد، و JetStream

نشر
Navidrome

Navidrome

Navidrome هو خادم موسيقى ذاتي الاستضافة يتيح البث عبر الويب والهواتف المحمولة

نشر
Neko

Neko

متصفح افتراضي مستضاف ذاتيًا لتصفح الويب التعاوني والبث المباشر

نشر
Neo4j

Neo4j

قاعدة بيانات الرسوم البيانية مفتوحة المصدر الرائدة عالميًا للبيانات المتصلة

نشر
NetBird Client

NetBird Client

عميل VPN شبكي آمن يعتمد على WireGuard مع تسجيل الدخول الموحد (SSO) وضوابط وصول دقيقة

نشر
NetBox

NetBox

نمذجة البنية التحتية للشبكة مفتوحة المصدر لـ IPAM و DCIM والتوثيق

نشر
Netdata

Netdata

وكيل مراقبة البنية التحتية لحظيًا مع أكثر من 800 عملية تكامل

نشر
New API

New API

API جديد هو بوابة LLM ونظام إدارة أصول AI لمقدمي خدمات متعددين

نشر
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud هي منصة إنتاجية قوية مستضافة ذاتيًا

نشر
Nexterm

Nexterm

إدارة الخوادم المستندة إلى المتصفح لاتصالات SSH و VNC و RDP

نشر
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

مدير مستودع عالمي للبيانات الاصطناعية لـ Maven و npm و Docker و PyPI

نشر
NocoBase

NocoBase

NocoBase هي منصة قابلة للتوسيع لا تتطلب برمجة/قليلة البرمجة لبناء التطبيقات

نشر
NocoDB

NocoDB

بديل Airtable مفتوح المصدر يحول قواعد البيانات إلى جداول بيانات ذكية

نشر
Node-RED

Node-RED

أداة مرئية منخفضة التعليمات البرمجية لربط أجهزة إنترنت الأشياء وAPIs والخدمات عبر الإنترنت

نشر
NodeBB

NodeBB

NodeBB هي منصة نقاش عصرية وفورية مصممة لبناء المنتديات المجتمعية.

نشر
Norish

Norish

مدير وصفات مستضاف ذاتيًا مع استيراد من وسائل التواصل الاجتماعي ومزامنة منزلية

نشر
NoteDiscovery

NoteDiscovery

قاعدة معرفة بماركداون مستضافة ذاتيًا مع عرض بياني وتكامل الذكاء الاصطناعي

نشر
Notifuse

Notifuse

منصة مستضافة ذاتيًا للتسويق عبر البريد الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني للمعاملات

نشر
Novu

Novu

بنية تحتية مفتوحة المصدر للإشعارات لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية

نشر
ntfy

ntfy

خادم إشعارات دفع مستضاف ذاتيًا لإرسال التنبيهات عبر طلبات HTTP بسيطة

نشر
NZBGet

NZBGet

أداة تنزيل ثنائيات يوزنت (Usenet) فعالة بلغة C++ مع إصلاح PAR2 وواجهة مستخدم ويب

نشر
NZBHydra2

NZBHydra2

مجمع بحث ميتا لـ Usenet يوحد الفهارس خلف واجهة برمجة تطبيقات Newznab واحدة.

نشر
October CMS

October CMS

نظام إدارة محتوى (CMS) بلغة PHP يعتمد على Laravel لإنشاء مواقع وتطبيقات ويب مرنة

نشر
Odoo

Odoo

منصة ERP و CRM مفتوحة المصدر لإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية

نشر
Odysseus

Odysseus

مساحة عمل للذكاء الاصطناعي مستضافة ذاتيًا مع الدردشة والوكلاء والبحث المتعمق والذاكرة الدائمة

نشر
OliveTin

OliveTin

واجهة مستخدم ويب مستضافة ذاتيًا لتنفيذ أوامر shell محددة مسبقًا بأمان

نشر
Ollama

Ollama

شغّل نماذج اللغة الكبيرة محليًا باستخدام API بسيط لتطبيقات AI.

نشر
Ombi

Ombi

نظام طلبات مستضاف ذاتيًا لـ Plex و Emby و Jellyfin مع التلبية التلقائية

نشر
OmniTools

OmniTools

OmniTools هي مجموعة أدوات ويب شاملة ومتكاملة تضم أكثر من 80 أداة مساعدة للمهام اليومية.

نشر
OneDev

OneDev

OneDev هو خادم Git ذاتي الاستضافة مع CI/CD مدمج وإدارة المشاريع

نشر
OneTimeSecret

OneTimeSecret

شارك أسرارًا ذاتية التدمير عبر روابط عرض لمرة واحدة

نشر
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

مجموعة مكتبية عبر الإنترنت ذاتية الاستضافة مع تحرير تعاوني متوافق مع MS Office

نشر
Onyx

Onyx

منصة دردشة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر وبحث للمؤسسات تعمل مع كل LLM

نشر
Open Journal Systems

Open Journal Systems

منصة مفتوحة المصدر لإدارة المجلات الأكاديمية والنشر مفتوح الوصول

نشر
Open Notebook

Open Notebook

تطبيق تدوين ملاحظات قائم بالكامل على الذكاء الاصطناعي للكتابة، والبحث، وتنظيم المعرفة في مساحة عمل واحدة.

نشر
Open WebUI

Open WebUI

واجهة دردشة ذكاء اصطناعي ذاتية الاستضافة تدعم العديد من مزودي نماذج اللغة الكبيرة (LLM) مع إمكانيات RAG

نشر
OpenBao

OpenBao

مدير أسرار مفتوح المصدر لتخزين والوصول إلى بيانات الاعتماد الحساسة

نشر
OpenClaw

OpenClaw

مساعد ذكاء اصطناعي شخصي مع دعم المراسلة عبر قنوات متعددة (المعروف سابقاً بـ Moltbot/Clawdbot)

نشر
OpenCloud

OpenCloud

مزامنة الملفات والتعاون مفتوح المصدر مع إدارة مدمجة للهوية

نشر
OpenEMR

OpenEMR

سجلات صحية إلكترونية مفتوحة المصدر وإدارة ممارسات للعيادات

نشر
Opengist

Opengist

باستبين ذاتي الاستضافة مدعوم بـ Git، بديل مفتوح المصدر لـ GitHub Gist

نشر
OpenHands

OpenHands

وكيل ذكاء اصطناعي مستقل مفتوح المصدر لمهام هندسة البرمجيات

نشر
OpenHuman

OpenHuman

نواة ذكاء اصطناعي شخصية مستضافة ذاتيًا مع ذاكرة ووكلاء وأكثر من 118 تكاملًا للتطبيقات

نشر
OpenObserve

OpenObserve

منصة مراقبة سحابية الأصل للسجلات والمقاييس والتتبعات ولوحات المعلومات

نشر
OpenPanel

OpenPanel

تحليلات منتج تراعي الخصوصية مع لوحات معلومات في الوقت الفعلي وإعادة تشغيل الجلسة

نشر
OpenProject

OpenProject

إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مع مخططات جانت، ولوحات أجايل، وتتبع الوقت

نشر
OpenSearch

OpenSearch

محرك بحث وتحليلات مفتوح المصدر، نسخة مجتمعية من Elasticsearch

نشر
OpenSign

OpenSign

بديل مجاني ومفتوح المصدر لـ DocuSign لتوقيع المستندات الملزمة قانونًا

نشر
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

اختبار سرعة الشبكة ذاتي الاستضافة بتقنية HTML5 بدون فلاش أو جافا

نشر
OpenViking

OpenViking

OpenViking عبارة عن قاعدة بيانات سياقية مفتوحة المصدر مبنية لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

نشر
OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

خادم VPN كامل الميزات مع إدارة عبر الويب وإدارة العملاء

نشر
OpnForm

OpnForm

منشئ نماذج مفتوح المصدر مع منطق شرطي وتضمينات وإدارة الاستجابات

نشر
OrangeHRM

OrangeHRM

منصة موارد بشرية مفتوحة المصدر لإدارة الموظفين والإجازات والتوظيف

نشر
Outline

Outline

Outline هو ويكي فريق حديث وقاعدة معرفية مع التعاون في الوقت الفعلي

نشر
Overleaf

Overleaf

محرر LaTeX تعاوني مفتوح المصدر للكتابة العلمية والأكاديمية

نشر
Overseerr

Overseerr

أداة إدارة واكتشاف طلبات الوسائط لـ Plex مع سير عمل الموافقة

نشر
Owncast

Owncast

خادم بث مباشر ودردشة مستضاف ذاتيًا مع دعم RTMP و Fediverse

نشر
ownCloud

ownCloud

منصة مزامنة ومشاركة الملفات والتعاون المستضافة ذاتيًا للفرق

نشر
OxiCloud

OxiCloud

تخزين سحابي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا يعتمد على Rust مع دعم عميل Nextcloud

نشر
PairDrop

PairDrop

PairDrop هو أداة لمشاركة الملفات عبر الويب لنقل فوري بين الأجهزة

نشر
Paisa

Paisa

متتبع مالي شخصي مع محاسبة القيد المزدوج وتتبع الاستثمارات

نشر
Pangolin Newt

Pangolin Newt

عميل نفق WireGuard في مساحة المستخدم للوصول الآمن عن بعد عبر Pangolin

نشر