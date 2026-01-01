ScyllaDB هي قاعدة بيانات NoSQL مفتوحة المصدر وموزعة ذات أعمدة واسعة، مكتوبة بلغة C++ على إطار عمل Seastar shard-per-core. تتحدث لغة استعلام Cassandra (CQL) وواجهة برمجة تطبيقات Amazon DynamoDB بشكل أصلي، لذلك تتصل تطبيقات Cassandra و DynamoDB الحالية دون تغييرات في التعليمات البرمجية بينما تعمل على جزء صغير من الأجهزة.

تمنح استضافة ScyllaDB ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك التطبيقات زمن استجابة يمكن التنبؤ به في حدود أجزاء من الألف من الثانية (أقل من 10 مللي ثانية) لأعباء عمل السلاسل الزمنية، وإنترنت الأشياء، والمراسلة، واكتشاف الاحتيال، وملفات تعريف المستخدمين — بدون تسعير لكل عملية، ولا حدود لسعة القراءة/الكتابة، ولا قيود على الموردين لطبقة Cassandra أو DynamoDB مُدارة.