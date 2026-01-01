انشر ScyllaDB بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات NoSQL عالية الإنتاجية، متوافقة تمامًا مع Apache Cassandra وAmazon DynamoDB.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ScyllaDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ScyllaDB
ScyllaDB هي قاعدة بيانات NoSQL مفتوحة المصدر وموزعة ذات أعمدة واسعة، مكتوبة بلغة C++ على إطار عمل Seastar shard-per-core. تتحدث لغة استعلام Cassandra (CQL) وواجهة برمجة تطبيقات Amazon DynamoDB بشكل أصلي، لذلك تتصل تطبيقات Cassandra و DynamoDB الحالية دون تغييرات في التعليمات البرمجية بينما تعمل على جزء صغير من الأجهزة.
تمنح استضافة ScyllaDB ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك التطبيقات زمن استجابة يمكن التنبؤ به في حدود أجزاء من الألف من الثانية (أقل من 10 مللي ثانية) لأعباء عمل السلاسل الزمنية، وإنترنت الأشياء، والمراسلة، واكتشاف الاحتيال، وملفات تعريف المستخدمين — بدون تسعير لكل عملية، ولا حدود لسعة القراءة/الكتابة، ولا قيود على الموردين لطبقة Cassandra أو DynamoDB مُدارة.
الميزات الرئيسية لـ ScyllaDB
متوافق مع Cassandra
يتحدث CQL أصلاً ويدعم كل مشغل Cassandra، بحيث تتصل تطبيقات Cassandra الحالية بتغيير عنوان المضيف فقط.
DynamoDB API
تقبل واجهة Alternator المدمجة بروتوكول Amazon DynamoDB السلكي، مما يسمح لعملاء DynamoDB بالعمل دون تعديل على بنية تحتية مستضافة ذاتيًا.
محرك الشارد لكل نواة
يثبت إطار عمل Seastar جزءًا واحدًا لكل نواة معالج مركزي لتنفيذ خالٍ من الأقفال ولا يتشارك أي شيء، مما يشبع جميع النوى تحت الحمل.
مقاييس بروميثيوس المدمجة
نقطة نهاية /metrics المدمجة تعرض المئات من مكونات قاعدة البيانات الداخلية لـ Prometheus و Grafana و ScyllaDB Monitoring Stack.
التفويض على مستوى الصفوف
يفرض CassandraAuthorizer أذونات لكل دور على مساحات المفاتيح والجداول والصفوف بحيث يتصل كل تطبيق بأقل امتياز مطلوب.
قابل للتوسع خطيًا
أضف العُقد لتوسيع نطاق الإنتاجية والتخزين أفقيًا — تمتد المجموعات بشكل روتيني على عشرات العُقد تخدم ملايين العمليات في الثانية.
لماذا تشغّل ScyllaDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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