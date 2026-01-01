انشر وكيل هيرميس بتثبيت بنقرة واحدة.
وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التحسين مزود بلوحة تحكم إدارية عبر المتصفح، وإمكانية المراسلة عبر منصات متعددة، مع دعم لأكثر من 200 نموذج من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
اختر باقة VPS المناسبة لـ Hermes Agent
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Hermes Agent
Hermes Agent هو وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التحسين بناه Nous Research، يقوم بإنشاء المهارات من التجربة ويصقلها أثناء الاستخدام. على عكس مساعدي الذكاء الاصطناعي الثابتين، فهو يبني ذاكرة دائمة تزداد قيمتها بمرور الوقت. يتصل في وقت واحد بـ Telegram و Discord و Slack و WhatsApp و Signal والبريد الإلكتروني في وضع البوابة، مع دعم لـ OpenRouter و OpenAI و Anthropic ونقاط نهاية LLM المخصصة.
استضافة Hermes Agent ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع مفاتيح API وسجل المحادثات وسياق العمل على البنية التحتية الخاصة بك، مع موارد مخصصة لتصفح الويب وتنفيذ التعليمات البرمجية وسير عمل متعدد الوكلاء التي تعمل دون قيود خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Hermes Agent
لوحة تحكم إدارية تعمل عبر المتصفح.
أدِر الإعدادات، ومفاتيح واجهة البرمجة (API keys)، والجلسات، والمهارات من لوحة تحكم ويب متكاملة، إلى جانب وحدة التحكم داخل المتصفح.
حلقة تعلم ذاتية التطوير.
يقوم الوكيل بإنشاء وتحسين المهارات من كل تفاعل، مع وجود مركز مهارات للنقر عليه ومشاركة القدرات القابلة لإعادة الاستخدام عبر عمليات النشر المختلفة.
المراسلة عبر منصات متعددة.
اتصل في آنٍ واحد بـ Telegram وDiscord وSlack وWhatsApp وSignal والبريد الإلكتروني دون الحاجة إلى إدارة روبوتات منفصلة.
أكثر من 200 نموذج LLM
وجّه طلباتك عبر OpenRouter أو اتصل مباشرة بـ Anthropic وOpenAI ونقاط النهاية المخصصة لتحقيق أقصى درجات المرونة.
جدولة المهام المدمجة.
أتمت المهام المتكررة باستخدام مجدول cron المدمج، وشغّل مسارات عمل متوازية بدعم من الوكلاء الفرعيين.
الذاكرة المستمرة وخاصية التراجع.
تظل المهارات، وسجل الجلسات، والذاكرة محفوظة بعد إعادة التشغيل؛ ويمكنك التراجع عن أي جزء في المحادثة باستخدام أمر /undo عند انحراف المسار.
لماذا تشغّل Hermes Agent على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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