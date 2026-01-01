Hermes Agent هو وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التحسين بناه Nous Research، يقوم بإنشاء المهارات من التجربة ويصقلها أثناء الاستخدام. على عكس مساعدي الذكاء الاصطناعي الثابتين، فهو يبني ذاكرة دائمة تزداد قيمتها بمرور الوقت. يتصل في وقت واحد بـ Telegram و Discord و Slack و WhatsApp و Signal والبريد الإلكتروني في وضع البوابة، مع دعم لـ OpenRouter و OpenAI و Anthropic ونقاط نهاية LLM المخصصة.

استضافة Hermes Agent ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع مفاتيح API وسجل المحادثات وسياق العمل على البنية التحتية الخاصة بك، مع موارد مخصصة لتصفح الويب وتنفيذ التعليمات البرمجية وسير عمل متعدد الوكلاء التي تعمل دون قيود خارجية.