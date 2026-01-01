Hostinger التجارة الإلكترونية
بيع في كل مكان. أدر كل شيء في مكان واحد.
اربط منتجاتك وطلباتك ومخزونك وقنوات مبيعاتك في لوحة تحكم واحدة بسيطة
ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا
قصص من شركات مثل شركتك
ابدأ البيع في أقل من 3 دقائق
سمِّ عملك
تحويل صور المنتج إلى قوائم
اربط كل الطرق التي تبيع بها
توسع في طرق جديدة للبيع
منصة واحدة لكل نوع منتج
بع حيث يتسوق العملاء
أنشئ متجرك الإلكتروني باستخدام Horizons أو Website Builder، أو شارك رابطًا سريعًا وابدأ البيع فورًا.
قم بتشغيله من لوحة تحكم واحدة
قم بتشغيله من لوحة تحكم واحدة. أدر أعمال تجارة إلكترونية متعددة وأضف المزيد من طرق البيع كلما نمت.
ادفع 0% رسوم معاملات
اقبل أكثر من 100 طريقة دفع، واحتفظ بما تكسبه. لا تأخذ Hostinger أي نسبة من مبيعاتك.
تسليم فوري
إرسال المنتجات الرقمية إلى العملاء تلقائيًا بعد الشراء.
بِع حيث يتسوق عملاؤك
البيع عبر الروابط السريعة
بيع على موقعك الإلكتروني
البيع على وسائل التواصل الاجتماعي
قنوات بيع مخصصة
بغض النظر عن نقطة انطلاقك، هناك خطة لذلك.
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
يمكنك الإلغاء متى أردت
دعم 24/7
ميزات Starter:
كل شيء في Starter، بالإضافة إلى
كل شيء في Growth، بالإضافة إلى:
ميزات Starter:
كل شيء في Starter، بالإضافة إلى
كل شيء في Growth، بالإضافة إلى:
اعمل بسرعة أكبر باستخدام أدوات التجارة الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
احصل على المساعدة واتخذ الإجراء في ثوانٍ
كودي هو مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. اطلب منه تحديث الأسعار، إطلاق تخفيضات سريعة، إصلاح تحسين محركات البحث (SEO)، والمساعدة في المهام التجارية اليومية في ثوانٍ، دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
لوحة تحكم واحدة لتطوير عملك
اجعل العثور عليك على الإنترنت
اعرف ما يباع
أعد المتسوقين
Haralabos Lukatos
تتميز هذه الشركة بميزات رائعة سهلة الاستخدام في وضع تحرير الموقع الإلكتروني. وأيضًا عند إضافة متجر إلكتروني، تكون الخطوات بسيطة وخالية من التعقيد.
Mitul
الخوادم سريعة بشكل لا يصدق - موقع التجارة الإلكترونية الخاص بي يتم تحميله في 1.8 ثانية باستمرار. لوحة تحكم hPanel الخاصة بهم بديهية وتجعل إدارة المواقع بسيطة، حتى للمبتدئين.
بِع في كل مكان، وكل شيء متصل.
الأسئلة الشائعة حول التجارة الإلكترونية من Hostinger
ما هو Hostinger Ecommerce؟
Hostinger Ecommerce هي منصة متكاملة لإدارة الأعمال تركز على التجارة الإلكترونية أولاً، وتمنحك التحكم الكامل في أعمالك التجارية عبر الإنترنت من لوحة تحكم واحدة.
على عكس المنصات التقليدية التي تبدأ بالموقع الإلكتروني، تبدأ Hostinger Ecommerce من عملك – حيث تقوم بإعداد منتجاتك ومدفوعاتك وعملياتك أولاً، ثم تختار أين وكيف تبيع – سواء كان ذلك عبر موقعك الإلكتروني الخاص، وسائل التواصل الاجتماعي، الأسواق الإلكترونية، أو عبر رابط بسيط قابل للمشاركة. لا ترتبط Hostinger Ecommerce بواجهة متجر واحدة، مما يسمح لعملك بالنمو أينما يتواجد عملاؤك.
لمن تم تصميم حل Hostinger للتجارة الإلكترونية؟
Hostinger للتجارة الإلكترونية مصمم للبائعين في كل مرحلة – بدءًا من أول عملية بيع لك وصولاً إلى إدارة عمل تجاري متعدد القنوات.
- البائعون لأول مرة. هل ترغب في البيع عبر الإنترنت دون عناء تقني أو إضافات مكلفة؟ ستكون جاهزًا للعمل في دقائق، دون الحاجة إلى خبرة سابقة.
- البائعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت تبيع حاليًا عبر رسائل Instagram المباشرة، أو WhatsApp، أو TikTok، يوفر لك Hostinger للتجارة الإلكترونية إعداد متجر مناسب — بسيط، وسريع، وبدون تعقيد.
- البائعون متعددو القنوات. هل تبيع بالفعل في أماكن متعددة وتعبت من التعامل مع أدوات منفصلة؟ يجمع Hostinger للتجارة الإلكترونية منتجاتك ومخزونك وطلباتك في لوحة تحكم واحدة.
لا تتطلب مهارات تقنية. سمِّ عملك، أضف منتجك الأول، قم بإعداد المدفوعات، واختر كيف تريد البيع – سواء كان ذلك عبر موقعك الإلكتروني الخاص، أو متجر موجود، أو مجرد رابط قابل للمشاركة. الأدوات موجودة للتعامل مع المهام الصعبة، حتى تتمكن من التركيز على تنمية عملك.
هل أحتاج إلى موقع إلكتروني للبدء بالبيع؟
لا – وهذا ما يجعل التجارة الإلكترونية من Hostinger مختلفة. يمكنك البدء في البيع على الفور عن طريق إنشاء رابط منتج سريع – وهو عنوان URL بسيط وقابل للمشاركة يأخذ العملاء مباشرة إلى منتجك، دون الحاجة إلى موقع ويب. شاركه على واتساب، إنستغرام، أو أي قناة أخرى تستخدمها بالفعل. عندما تكون مستعدًا لإضافة موقع ويب أو ربط قنوات بيع إضافية، فإن هذا الخيار متاح دائمًا.
كيف يمكنني إنشاء متجر إلكتروني مع Hostinger؟
لديك ثلاث طرق لإنشاء متجرك – اختر الأنسب لك، لا حاجة للبرمجة.
- منشئ مواقع التجارة الإلكترونية بالسحب والإفلات. ما عليك سوى وصف عملك للذكاء الاصطناعي واحصل على موقع إلكتروني جاهز في ثوانٍ – ثم قم بتخصيصه ليناسبك عن طريق سحب العناصر وإفلاتها في مكانها.
- صمم متجرك الإلكتروني باستخدام Horizons. أنشئ متجرك عبر الدردشة. صف رؤيتك، وحسّنها عبر المحادثة – الذكاء الاصطناعي يبني كل شيء لك.
- قوالب مواقع التجارة الإلكترونية. هل تفضل البدء بسرعة؟ اختر من مكتبة قوالب التجارة الإلكترونية الجاهزة – اختر واحدًا يناسب علامتك التجارية وخصصه ليصبح ملكك حقًا.
هل يمكنني استخدام Hostinger Ecommerce إذا كان لدي موقع إلكتروني بالفعل؟
نعم. تخيل Hostinger Ecommerce كالمطبخ الذي يدعم مطعمك – فهو يدير منتجاتك ومخزونك وطلباتك خلف الكواليس، بينما موقعك الإلكتروني هو مجرد إحدى غرف الطعام التي يدخلها العملاء. اربط موقعك الإلكتروني الحالي – سواء كان مبنيًا باستخدام Hostinger Website Builder، أو Horizons vibe coding builder، أو WordPress، أو أي منصة أخرى – وسيعمل كل شيء من نفس المكان. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من قنوات البيع بجانب موقعك الحالي دون البدء من الصفر.
هل يمكنني إدارة قنوات بيع متعددة؟
نعم. هذه إحدى أكبر مزايا التجارة الإلكترونية من Hostinger. سواء كنت تبيع على موقعك الإلكتروني، TikTok، Instagram، أو في سوق مثل Etsy أو Amazon، فإنه يوفر لك إدارة مخزون مركزية لجميع متاجرك – مما يعني أن منتجاتك ومخزونك وطلباتك تُدار كلها من لوحة تحكم واحدة. لا مزيد من التبديل بين الأدوات أو القلق بشأن عدم تزامن المخزون.
ماذا يمكنني أن أبيع باستخدام Hostinger Ecommerce؟
أي شيء تقريبًا. منتجات مادية، تنزيلات رقمية (مثل الكتب الإلكترونية، الموسيقى، أو القوالب)، خدمات تتطلب حجوزات، بضائع مطبوعة حسب الطلب، وعروض قائمة على الاشتراك. مهما كان نموذج عملك، هناك خطة مصممة له.
لست متأكدًا مما ستبيعه بعد؟ لقد أعددنا قائمة بـ أفكار المنتجات الشائعة لمساعدتك في العثور على تخصصك.
هل هناك أي رسوم معاملات؟
لا شيء. أنت تحتفظ بنسبة 100% مما تكسبه. لا تفرض Hostinger Ecommerce أي رسوم معاملات على المنصة، لذا سواء كنت تجري أول عملية بيع لك أو الألف، فإن كل دولار يذهب إليك مباشرةً.
ما هي وسائل الدفع المتاحة لعملائي؟
يمكنك قبول أكثر من 100 طريقة دفع عالميًا، بما في ذلك Stripe (Visa، Mastercard، Apple Pay، و Google Pay)، PayPal، RazorPay، و Alipay – كل ذلك مع تجربة دفع آمنة ومتكاملة.
كيف يعمل الشحن؟
بالنسبة للمنتجات المادية، يمكنك ربط Shippo لأتمتة عملية التنفيذ بأكملها – طباعة الملصقات في ثوانٍ، وتقديم تتبع في الوقت الفعلي، والشحن مع أكثر من 40 شركة نقل بما في ذلك DHL وFedEx وUPS. أما بالنسبة للمنتجات المطبوعة حسب الطلب، تتولى Printful الإنتاج والشحن تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب.