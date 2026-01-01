أي شيء تقريبًا. منتجات مادية، تنزيلات رقمية (مثل الكتب الإلكترونية، الموسيقى، أو القوالب)، خدمات تتطلب حجوزات، بضائع مطبوعة حسب الطلب، وعروض قائمة على الاشتراك. مهما كان نموذج عملك، هناك خطة مصممة له.

لست متأكدًا مما ستبيعه بعد؟ لقد أعددنا قائمة بـ أفكار المنتجات الشائعة لمساعدتك في العثور على تخصصك.