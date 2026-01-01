Hostinger التجارة الإلكترونية

بيع في كل مكان. أدر كل شيء في مكان واحد.

اربط منتجاتك وطلباتك ومخزونك وقنوات مبيعاتك في لوحة تحكم واحدة بسيطة

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بيع في كل مكان. أدر كل شيء في مكان واحد.

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سمِّ عملك

سمِّ عملك

اختر اسم متجرك وأنشئ عملك التجاري الإلكتروني في دقائق.
تحويل صور المنتج إلى قوائم

تحويل صور المنتج إلى قوائم

حمّل صورة منتج، وسيساعدك الذكاء الاصطناعي في كتابة الوصف، واقتراح التسعير، وتجهيز منتجك للبيع بشكل أسرع.
اربط كل الطرق التي تبيع بها

اربط كل الطرق التي تبيع بها

استقبل المدفوعات عبر موقعك الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والروابط السريعة، دون التبديل بين الأدوات.
توسع في طرق جديدة للبيع

توسع في طرق جديدة للبيع

أضف المزيد من الطرق للوصول إلى العملاء مع نمو عملك، مع الحفاظ على ترابط المنتجات والطلبات والعمليات.
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منتجات رقمية
لـ Horizons

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أنشئ متجرك الإلكتروني باستخدام Horizons أو Website Builder، أو شارك رابطًا سريعًا وابدأ البيع فورًا.

بع حيث يتسوق العملاء

قم بتشغيله من لوحة تحكم واحدة

قم بتشغيله من لوحة تحكم واحدة. أدر أعمال تجارة إلكترونية متعددة وأضف المزيد من طرق البيع كلما نمت.

قم بتشغيله من لوحة تحكم واحدة

ادفع 0% رسوم معاملات

اقبل أكثر من 100 طريقة دفع، واحتفظ بما تكسبه. لا تأخذ Hostinger أي نسبة من مبيعاتك.

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تسليم فوري

إرسال المنتجات الرقمية إلى العملاء تلقائيًا بعد الشراء.

تسليم فوري
بِع حيث يتسوق عملاؤك

بِع حيث يتسوق عملاؤك

البيع عبر الروابط السريعة

أنشئ روابط سريعة لمنتجاتك وشاركها في الرسائل المباشرة أو رسائل البريد الإلكتروني أو تطبيقات الدردشة أو المنشورات الاجتماعية.

بيع على موقعك الإلكتروني

أنشئ متجرًا إلكترونيًا ذا علامة تجارية باستخدام Horizons أو Website Builder، حيث يمكن للعملاء اكتشاف منتجاتك والشراء مباشرة.
قريباً

البيع على وسائل التواصل الاجتماعي

تواصل مع متاجر تيك توك وميتا ومنصات اجتماعية أخرى عند توفر عمليات التكامل.

قنوات بيع مخصصة

أنشئ واجهات متاجر مخصصة، اربط أدواتك المفضلة، ووسع نطاق عملك باستخدام منصة تجارة إلكترونية مفتوحة.

بغض النظر عن نقطة انطلاقك، هناك خطة لذلك.

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

دعم 24/7

خصم 24%
Starter
للبائعين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحتاجون إلى طريقة سريعة ومنخفضة التكلفة لبدء تلقي الطلبات.
MAD 36.99
MAD 27.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل MAD 335.88 (السعر العادي MAD 443.88). يتم التجديد بسعر MAD 27.99/الشهر.
بِع ما يصل إلى 5 منتجًا

ميزات Starter:

بيع المنتجات المادية والرقمية
اقبل أكثر من 100 طريقة دفع آمنة
ادفع 0% رسوم معاملات Hostinger
إنشاء أوصاف المنتجات وأسعار مقترحة من الصور باستخدام AI
أنشئ روابط إتمام الشراء باستخدام Hostinger.store
احصل على دعم روبوت الدردشة من Kodee
الأكثر شهرة
خصم 50%
Growth
للبائعين الذين يبنون أعمالاً ذات علامة تجارية عبر متاجر ومواقع إلكترونية متعددة.
MAD 148.99
MAD 74.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل MAD 899.88 (السعر العادي MAD 1,787.88). يتم التجديد بسعر MAD 111.99/الشهر.
بِع ما يصل إلى 300 منتجًا
أدر إلى غاية 3 عمل
ربط ما يصل إلى 3 قنوات مبيعات لكل عمل تجاري

كل شيء في Starter، بالإضافة إلى

بيع الاشتراكات مع واجهات متاجر Horizons
بيع البضائع المخصّصة مع الطباعة حسب الطلب
دومين مخصص مجاني لمدة سنة
بريد إلكتروني للأعمال ذو علامة تجارية
استضافة Premium
أكثر من 300 قالب مُحسَّن للجوال
إنشاء متجر إلكتروني بالـAI
حسابات العملاء وسجل الطلبات
مخزون مركزي عبر المتاجر
Kodee AI — إدارة متجرك عبر الدردشة
خصم 33%
Scale
للبائعين الذين يديرون علامات تجارية ومتاجر متعددة، ولديهم احتياجات اتصال متقدمة.
MAD 278.99
MAD 185.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل MAD 2,231.88 (السعر العادي MAD 3,347.88). يتم التجديد بسعر MAD 231.99/الشهر.
بِع عددًا غير محدود من المنتجات
إدارة أعمال غير محدودة
ربط قنوات بيع غير محدودة

كل شيء في Growth، بالإضافة إلى:

اتصالات API
قريباً
استضافة قابلة للتطوير
دعم متعدد اللغات ذو أولوية 24/7
خصم 24%
Starter
للبائعين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحتاجون إلى طريقة سريعة ومنخفضة التكلفة لبدء تلقي الطلبات.
MAD 36.99
MAD 27.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل MAD 335.88 (السعر العادي MAD 443.88). يتم التجديد بسعر MAD 27.99/الشهر.
بِع ما يصل إلى 5 منتجًا

ميزات Starter:

بيع المنتجات المادية والرقمية
اقبل أكثر من 100 طريقة دفع آمنة
ادفع 0% رسوم معاملات Hostinger
إنشاء أوصاف المنتجات وأسعار مقترحة من الصور باستخدام AI
أنشئ روابط إتمام الشراء باستخدام Hostinger.store
احصل على دعم روبوت الدردشة من Kodee
الأكثر شهرة
خصم 50%
Growth
للبائعين الذين يبنون أعمالاً ذات علامة تجارية عبر متاجر ومواقع إلكترونية متعددة.
MAD 148.99
MAD 74.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل MAD 899.88 (السعر العادي MAD 1,787.88). يتم التجديد بسعر MAD 111.99/الشهر.
بِع ما يصل إلى 300 منتجًا
أدر إلى غاية 3 عمل
ربط ما يصل إلى 3 قنوات مبيعات لكل عمل تجاري

كل شيء في Starter، بالإضافة إلى

بيع الاشتراكات مع واجهات متاجر Horizons
بيع البضائع المخصّصة مع الطباعة حسب الطلب
دومين مخصص مجاني لمدة سنة
بريد إلكتروني للأعمال ذو علامة تجارية
استضافة Premium
أكثر من 300 قالب مُحسَّن للجوال
إنشاء متجر إلكتروني بالـAI
حسابات العملاء وسجل الطلبات
مخزون مركزي عبر المتاجر
Kodee AI — إدارة متجرك عبر الدردشة
خصم 33%
Scale
للبائعين الذين يديرون علامات تجارية ومتاجر متعددة، ولديهم احتياجات اتصال متقدمة.
MAD 278.99
MAD 185.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل MAD 2,231.88 (السعر العادي MAD 3,347.88). يتم التجديد بسعر MAD 231.99/الشهر.
بِع عددًا غير محدود من المنتجات
إدارة أعمال غير محدودة
ربط قنوات بيع غير محدودة

كل شيء في Growth، بالإضافة إلى:

اتصالات API
قريباً
استضافة قابلة للتطوير
دعم متعدد اللغات ذو أولوية 24/7
عرض كافة الميزات
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

اعمل بسرعة أكبر باستخدام أدوات التجارة الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وفر وقتك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على الكتابة والتحسين والتحديث وتطوير متجرك بينما تبيع.

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كودي هو مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. اطلب منه تحديث الأسعار، إطلاق تخفيضات سريعة، إصلاح تحسين محركات البحث (SEO)، والمساعدة في المهام التجارية اليومية في ثوانٍ، دون الحاجة إلى مهارات تقنية.

احصل على المساعدة واتخذ الإجراء في ثوانٍ
اجعل العثور عليك على الإنترنت

لوحة تحكم واحدة لتطوير عملك

اجعل العثور عليك على الإنترنت

استخدم أدوات SEO المدمجة لمساعدة المتسوقين على العثور على منتجاتك.

اعرف ما يباع

تتبع المبيعات والطلبات ومتوسط قيمة الطلب في مكان واحد.

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استخدم التسويق عبر البريد الإلكتروني وMeta Pixel لاستعادة المتسوقين، واسترجاع سلات التسوق المهجورة، وبناء جماهير للحملات المستقبلية.
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Haralabos Lukatos

Review provider

تتميز هذه الشركة بميزات رائعة سهلة الاستخدام في وضع تحرير الموقع الإلكتروني. وأيضًا عند إضافة متجر إلكتروني، تكون الخطوات بسيطة وخالية من التعقيد.

Mitul

Review provider

الخوادم سريعة بشكل لا يصدق - موقع التجارة الإلكترونية الخاص بي يتم تحميله في 1.8 ثانية باستمرار. لوحة تحكم hPanel الخاصة بهم بديهية وتجعل إدارة المواقع بسيطة، حتى للمبتدئين.

Andrea King

Review provider

Hostinger هي منصة تصميم مواقع ويب متعددة الاستخدامات. إنها سهلة الاستخدام ويمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم أجزاء فردية من تخطيط صفحتك. أوصي بالتأكيد بـ Hostinger لتصميم موقع ويب للتجارة الإلكترونية أو محفظة أعمال.

بِع في كل مكان، وكل شيء متصل.

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الأسئلة الشائعة حول التجارة الإلكترونية من Hostinger

اعثر على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول كيف يمكنك بدء أو توسيع أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك مع Hostinger

ما هو Hostinger Ecommerce؟

Hostinger Ecommerce هي منصة متكاملة لإدارة الأعمال تركز على التجارة الإلكترونية أولاً، وتمنحك التحكم الكامل في أعمالك التجارية عبر الإنترنت من لوحة تحكم واحدة.

على عكس المنصات التقليدية التي تبدأ بالموقع الإلكتروني، تبدأ Hostinger Ecommerce من عملك – حيث تقوم بإعداد منتجاتك ومدفوعاتك وعملياتك أولاً، ثم تختار أين وكيف تبيع – سواء كان ذلك عبر موقعك الإلكتروني الخاص، وسائل التواصل الاجتماعي، الأسواق الإلكترونية، أو عبر رابط بسيط قابل للمشاركة. لا ترتبط Hostinger Ecommerce بواجهة متجر واحدة، مما يسمح لعملك بالنمو أينما يتواجد عملاؤك.

لمن تم تصميم حل Hostinger للتجارة الإلكترونية؟

Hostinger للتجارة الإلكترونية مصمم للبائعين في كل مرحلة – بدءًا من أول عملية بيع لك وصولاً إلى إدارة عمل تجاري متعدد القنوات.

  • البائعون لأول مرة. هل ترغب في البيع عبر الإنترنت دون عناء تقني أو إضافات مكلفة؟ ستكون جاهزًا للعمل في دقائق، دون الحاجة إلى خبرة سابقة.
  • البائعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت تبيع حاليًا عبر رسائل Instagram المباشرة، أو WhatsApp، أو TikTok، يوفر لك Hostinger للتجارة الإلكترونية إعداد متجر مناسب — بسيط، وسريع، وبدون تعقيد.
  • البائعون متعددو القنوات. هل تبيع بالفعل في أماكن متعددة وتعبت من التعامل مع أدوات منفصلة؟ يجمع Hostinger للتجارة الإلكترونية منتجاتك ومخزونك وطلباتك في لوحة تحكم واحدة.

لا تتطلب مهارات تقنية. سمِّ عملك، أضف منتجك الأول، قم بإعداد المدفوعات، واختر كيف تريد البيع – سواء كان ذلك عبر موقعك الإلكتروني الخاص، أو متجر موجود، أو مجرد رابط قابل للمشاركة. الأدوات موجودة للتعامل مع المهام الصعبة، حتى تتمكن من التركيز على تنمية عملك.

هل أحتاج إلى موقع إلكتروني للبدء بالبيع؟

لا – وهذا ما يجعل التجارة الإلكترونية من Hostinger مختلفة. يمكنك البدء في البيع على الفور عن طريق إنشاء رابط منتج سريع – وهو عنوان URL بسيط وقابل للمشاركة يأخذ العملاء مباشرة إلى منتجك، دون الحاجة إلى موقع ويب. شاركه على واتساب، إنستغرام، أو أي قناة أخرى تستخدمها بالفعل. عندما تكون مستعدًا لإضافة موقع ويب أو ربط قنوات بيع إضافية، فإن هذا الخيار متاح دائمًا.

كيف يمكنني إنشاء متجر إلكتروني مع Hostinger؟

لديك ثلاث طرق لإنشاء متجرك – اختر الأنسب لك، لا حاجة للبرمجة.

هل يمكنني استخدام Hostinger Ecommerce إذا كان لدي موقع إلكتروني بالفعل؟

نعم. تخيل Hostinger Ecommerce كالمطبخ الذي يدعم مطعمك – فهو يدير منتجاتك ومخزونك وطلباتك خلف الكواليس، بينما موقعك الإلكتروني هو مجرد إحدى غرف الطعام التي يدخلها العملاء. اربط موقعك الإلكتروني الحالي – سواء كان مبنيًا باستخدام Hostinger Website Builder، أو Horizons vibe coding builder، أو WordPress، أو أي منصة أخرى – وسيعمل كل شيء من نفس المكان. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من قنوات البيع بجانب موقعك الحالي دون البدء من الصفر.

هل يمكنني إدارة قنوات بيع متعددة؟

نعم. هذه إحدى أكبر مزايا التجارة الإلكترونية من Hostinger. سواء كنت تبيع على موقعك الإلكتروني، TikTok، Instagram، أو في سوق مثل Etsy أو Amazon، فإنه يوفر لك إدارة مخزون مركزية لجميع متاجرك – مما يعني أن منتجاتك ومخزونك وطلباتك تُدار كلها من لوحة تحكم واحدة. لا مزيد من التبديل بين الأدوات أو القلق بشأن عدم تزامن المخزون.

ماذا يمكنني أن أبيع باستخدام Hostinger Ecommerce؟

أي شيء تقريبًا. منتجات مادية، تنزيلات رقمية (مثل الكتب الإلكترونية، الموسيقى، أو القوالب)، خدمات تتطلب حجوزات، بضائع مطبوعة حسب الطلب، وعروض قائمة على الاشتراك. مهما كان نموذج عملك، هناك خطة مصممة له.

لست متأكدًا مما ستبيعه بعد؟ لقد أعددنا قائمة بـ أفكار المنتجات الشائعة لمساعدتك في العثور على تخصصك.

هل هناك أي رسوم معاملات؟

لا شيء. أنت تحتفظ بنسبة 100% مما تكسبه. لا تفرض Hostinger Ecommerce أي رسوم معاملات على المنصة، لذا سواء كنت تجري أول عملية بيع لك أو الألف، فإن كل دولار يذهب إليك مباشرةً.

ما هي وسائل الدفع المتاحة لعملائي؟

يمكنك قبول أكثر من 100 طريقة دفع عالميًا، بما في ذلك Stripe (Visa، Mastercard، Apple Pay، و Google Pay)، PayPal، RazorPay، و Alipay – كل ذلك مع تجربة دفع آمنة ومتكاملة.

كيف يعمل الشحن؟

بالنسبة للمنتجات المادية، يمكنك ربط Shippo لأتمتة عملية التنفيذ بأكملها – طباعة الملصقات في ثوانٍ، وتقديم تتبع في الوقت الفعلي، والشحن مع أكثر من 40 شركة نقل بما في ذلك DHL وFedEx وUPS. أما بالنسبة للمنتجات المطبوعة حسب الطلب، تتولى Printful الإنتاج والشحن تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب.

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