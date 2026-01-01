آمن افتراضيًا
صيانة دون أي تدخل منك
جاهز للاستخدام عبر Telegram
واجهة مستخدم مرئية سهلة الاستخدام
اختر باقة وكيل Hermes الخاصة بك
إدارة نيابة عنك
مضمن في خطتك
إدارة نيابة عنك
مضمن في خطتك
ما الذي يمكن أن يقدمه لك وكيل Hermes Agent؟
مساعد شخصي
حافظ على تنظيم مهامك، وتذكيراتك، ومحادثاتك. وكيلك الذكي يتعلم ويتذكر كل شيء.
مساعد برمجة
برمج وصحح الأخطاء بشكل أسرع مع وكيل ذكي يمكنه فهم واستيعاب كودك البرمجي بالكامل.
أداة البحث
تلخيص المواضيع ومقارنة الخيارات مع الحفاظ على سياق البيانات عبر مختلف الجلسات.
مساعد مبيعات
جذب العملاء المحتملين وتأهيلهم بالكامل عبر بنيتك التحتية الخاصة.
لماذا تبدأ مع Managed Hermes على Hostinger؟
إعداد بنقرة واحدة
رصيد الذكاء الاصطناعي مثبت مسبقًا
آمن افتراضيًا
جاهز للاستخدام عبر Telegram
واجهة مستخدم مرئية سهلة الاستخدام
الوصول لواجهة السطر البرمجي لـ Hermes Agent
اختر كيفية تشغيل Hermes Agent
الميزات الرئيسية في Hermes Agent
حلقة تعلم ذاتية التطوير
الذاكرة المستمرة
المراسلة عبر منصات متعددة
أكثر من 200 نموذج LLM
مجدول مهام مدمج
الأسئلة الشائعة حول Hermes Agent من Hostinger
هل أحتاج إلى أي معرفة تقنية لإعداد وكيل Hermes؟
لا على الإطلاق. تم تصميم Managed Hermes خصيصاً لمن لم يتعاملوا مع الخوادم من قبل. تتولى عملية التثبيت بنقرة واحدة بكل شيء — بدءاً من إعداد بيئة الخادم ووصولاً إلى ضبط إعدادات الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى النقر على زر التثبيت، ليصبح مساعدك جاهزاً ومتاحاً على الإنترنت في غضون دقائق معدودة. بدون أكواد برمجية، بدون سطور أوامر، وبدون أي تعقيدات تقنية.
كيف تعمل أرصدة الذكاء الاصطناعي؟ وهل أحتاج إلى حسابات خارجية؟
يأتي رصيدك مدمجاً مسبقاً لتبدأ تجربتك بكل سلاسة ودون أي تعقيدات، فلا حاجة لإنشاء حسابات خارجية أو إعداد مفاتيح API معقدة. كل ما عليك فعله هو شحن رصيدك مباشرة من لوحة التحكم والبدء في الأتمتة فوراً. ومع ذلك، فإن الخيار يعود إليك دائماً: يمكنك الاعتماد على هذا الرصيد المدمج لراحة بال قصوى وسهولة مطلقة، أو ربط حساباتك الخارجية يدوياً من مزودين مثل OpenAI أو Anthropic عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) إذا كنت تفضل ذلك.
هل بياناتي آمنة وتتمتع بالخصوصية؟
بالتأكيد. يعمل كل وكيل من وكلاء Hermes في بيئة معزولة، مما يضمن الحفاظ على الخصوصية المطلقة لبياناتك ومحادثاتك. نحن نقوم بتأمين كل حاوية لمنع أي وصول غير مصرح به، ونوفر بوابة أمان مخصصة بشكل افتراضي. أنت تحصل على حماية بمستوى احترافي دون الحاجة إلى أي إعدادات.
ما الفرق بين Managed Hermes المُدار ووكيل Hermes Agent على خادم (VPS)؟
تمنحك خوادم (VPS) صلاحية الوصول الكامل للجذر، ولكنها تضع على عاتقك مسؤولية الإعداد، والأمان، والتحديثات. وهنا يأتي دور Managed Hermes ليخلصك من هذه التعقيدات؛ حيث نتولى إدارة البنية التحتية، والتحديثات، والنسخ الاحتياطي لتتفرغ تماماً لاستخدام ذكائك الاصطناعي بدلاً من إدارة الخادم. إذا كنت بحاجة إلى تخصيص كامل وشامل للبيئة، فإن خادم (VPS) هو الخيار الأنسب لك؛ أما في الحالات الأخرى، فإن الخيار المُدار هو السبيل الأمثل.
ما الذي يمكنني فعله باستخدام وكيل Managed Hermes المُدار؟
إنَّ Hermes هو وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التطوير يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما يكون حاسوبك المحمول مغلقاً. وخلافاً للأدوات التقليدية الساكنة، يتميز هذا الوكيل بحلقة تعلم ذاتي وذاكرة مستمرة؛ مما يعني أنه يتعلم من التجارب ويصقل مهاراته مع توالي استخدامك له. يمكنك ربطه بتطبيقات مثل Telegram لأتمتة المهام، وإدارة العملاء المحتملين، وتشغيل عمليات الأتمتة على المتصفح. اعتبره بمثابة فرد رقمي في فريق عملك، لا ينام أبداً وتزداد قيمته وفائدته بمرور الوقت.