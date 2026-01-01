تمنحك خوادم (VPS) صلاحية الوصول الكامل للجذر، ولكنها تضع على عاتقك مسؤولية الإعداد، والأمان، والتحديثات. وهنا يأتي دور Managed Hermes ليخلصك من هذه التعقيدات؛ حيث نتولى إدارة البنية التحتية، والتحديثات، والنسخ الاحتياطي لتتفرغ تماماً لاستخدام ذكائك الاصطناعي بدلاً من إدارة الخادم. إذا كنت بحاجة إلى تخصيص كامل وشامل للبيئة، فإن خادم (VPS) هو الخيار الأنسب لك؛ أما في الحالات الأخرى، فإن الخيار المُدار هو السبيل الأمثل.