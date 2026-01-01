Hermes Agent

أتمتة المهام اليومية باستخدام وكيل Hermes

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
ابدأ الآن
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

آمن افتراضيًا

يعمل وكيلك الذكي في بيئة آمنة تماماً ومحمية بالتحديثات الأمنية والضمانات الوقائية المستمرة.

صيانة دون أي تدخل منك

نحن نتولى التحديثات، والنسخ الاحتياطي، وفحوصات التوافق؛ ليبقى وكيلك دائماً جاهزاً للاستخدام.

جاهز للاستخدام عبر Telegram

ابدأ الدردشة مع وكيلك على الفور، مع تطبيق Telegram المتصل مسبقاً.

واجهة مستخدم مرئية سهلة الاستخدام

أدِر وكيل Hermes عبر واجهة مرئية، دون الحاجة لأي برمجة أو كتابة أكواد.

اختر باقة وكيل Hermes الخاصة بك

تم إطلاق أكثر من 10000 وكيل من وكلاء Hermes
خصم 75%
تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي
MAD196.99
MAD49.99/الشهر
ابدأ الآن
تتجدّد مقابل MAD ⁦98.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!

إدارة نيابة عنك

أطلق التطبيق الذي اخترته بدون أي إعداد أو صيانة أو إدارة للبنية التحتية.

مضمن في خطتك

إعدادات جاهزة مسبقاً للتنفيذ الفوري.
لا حاجة للصيانة
واجهة مرئية مضمنة
الوصول إلى واجهة سطر الأوامر CLI متضمّن
ميزة ربط Telegram مدمجة
رصيد الذكاء الاصطناعي متضمّن
استخدم نقاط ChatGPT الخاصة بك
يتضمن البحث على الويب
مع بريد إلكتروني للوكيل مكوّن مسبقاً وجاهز للخدمة.
إدارة الأمن نيابة عنك
خصم 75%
تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي
MAD196.99
MAD49.99/الشهر
ابدأ الآن
تتجدّد مقابل MAD ⁦98.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!

إدارة نيابة عنك

أطلق التطبيق الذي اخترته بدون أي إعداد أو صيانة أو إدارة للبنية التحتية.

مضمن في خطتك

إعدادات جاهزة مسبقاً للتنفيذ الفوري.
لا حاجة للصيانة
واجهة مرئية مضمنة
الوصول إلى واجهة سطر الأوامر CLI متضمّن
ميزة ربط Telegram مدمجة
رصيد الذكاء الاصطناعي متضمّن
استخدم نقاط ChatGPT الخاصة بك
يتضمن البحث على الويب
مع بريد إلكتروني للوكيل مكوّن مسبقاً وجاهز للخدمة.
إدارة الأمن نيابة عنك

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما الذي يمكن أن يقدمه لك وكيل Hermes Agent؟

مساعد شخصي

مساعد شخصي

حافظ على تنظيم مهامك، وتذكيراتك، ومحادثاتك. وكيلك الذكي يتعلم ويتذكر كل شيء.

مساعد برمجة

مساعد برمجة

برمج وصحح الأخطاء بشكل أسرع مع وكيل ذكي يمكنه فهم واستيعاب كودك البرمجي بالكامل.

أداة البحث

أداة البحث

تلخيص المواضيع ومقارنة الخيارات مع الحفاظ على سياق البيانات عبر مختلف الجلسات.

مساعد مبيعات

مساعد مبيعات

جذب العملاء المحتملين وتأهيلهم بالكامل عبر بنيتك التحتية الخاصة.

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لماذا تبدأ مع Managed Hermes على Hostinger؟

لماذا تبدأ مع Managed Hermes على Hostinger؟

إعداد بنقرة واحدة

أطلق وكيلك المستقل فوراً، ودون الحاجة لكتابة أي كود برميجي. إعدادنا الجاهز والمدمج ينقلك من مرحلة التسجيل إلى الأتمتة الكاملة بنقرة زر واحدة.
تجاوز تعقيدات واجهات برمجة التطبيقات (API). أدر رصيد الذكاء الاصطناعي واشحنه مباشرة من لوحة التحكم الخاصة بك، دون الحاجة للتسجيل في منصات خارجية، أو التعامل مع مفاتيح برمجية معقدة، أو القيام بربط يدوي بعد التثبيت.
احمِ بياناتك عبر نظام العزل بالحاويات المغلقة وبوابة أمان مخصصة تساعد على تقليل المخاطر الخارجية ومنع التغييرات غير المصرح بها منذ اليوم الأول.
ابدأ بمراسلة وكيلك على الفور، مع دمج تطبيق Telegram من اليوم الأول، ولا حاجة إلى إعداد روابط الويب أو واجهة برمجة التطبيقات.
أدر وكيل Hermes وتفاعل معه عبر واجهة مرئية بالكامل، ودون الحاجة لأي خبرة في البرمجة.
حافظ على كامل تحكم المطورين عند الحاجة. استخدم واجهة السطر البرمجي (CLI) لتشغيل البرمجيات المخصصة أو للتعمق أكثر في إعدادات منصتك المدارة.
ابدأ الآن

اختر كيفية تشغيل Hermes Agent

اختر الاستضافة المدارة لإعداد أسهل وصيانة معدومة، أو اختر خادم (VPS) للحصول على التحكم الكامل والتخصيص الشامل.
وكيل Hermes المُدار
وكيل Hermes على خادم VPS

تثبيت

تثبيت بنقرة واحدة
قالب مثبت مسبقًا، جاهز للإطلاق

أرصدة الذكاء الاصطناعي

مدمج وجاهز للاستخدام
مدمج وجاهز للاستخدام

منصات المراسلة

اقتران مدمج مع تطبيق Telegram
اتصل باستخدام الطرفية

تحكّم

واجهة ويب، وصول كامل إلى الطرفية
صلاحية الوصول الكامل إلى الجذر وتحكم كامل في الخادم

الأمان

بروتوكول SSL، والتحديثات، وجدار الحماية - نُديرها بالكامل بالنيابة عنك
جدار الحماية والحماية من هجمات DDoS (إدارة ذاتية)
ابدأ الآنابدأ الآن

الميزات الرئيسية في Hermes Agent

الميزات الرئيسية في Hermes Agent

حلقة تعلم ذاتية التطوير

يطوّر ويصقل مهاراته مع كل تفاعل، ليرتقي بقاعدة قدراته ويمنحك أداءً أفضل بمرور الوقت.
يحفظ المهارات، وسجل الجلسات، والذاكرة عبر عمليات إعادة التشغيل والترقية، لضمان انتقال المعرفة بسلاسة بين مختلف بيئات التشغيل.
اتصل بتطبيقات Telegram وDiscord وSlack وWhatsApp وSignal والبريد الإلكتروني في نفس الوقت، دون الحاجة إلى إدارة روبوتات منفصلة.
استخدم OpenRouter، أو اتصل مباشرة بـ Anthropic و OpenAI ونقاط النهاية المخصصة للوصول المرن إلى النموذج.
أتمت المهام المتكررة عبر مجدول المهام المدمج Cron، وشغّل مسارات عمل متوازية بدعم من الوكلاء الفرعيين.

أطلق برنامج Hermes Agent اليوم

جرّب الخدمة خالية من المخاطر مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يوماً. راجع سياسة الاسترداد الخاصة بنا لمعرفة التفاصيل.

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الأسئلة الشائعة حول Hermes Agent من Hostinger

اعثر على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول وكيل Hermes المدار.

لا على الإطلاق. تم تصميم Managed Hermes خصيصاً لمن لم يتعاملوا مع الخوادم من قبل. تتولى عملية التثبيت بنقرة واحدة بكل شيء — بدءاً من إعداد بيئة الخادم ووصولاً إلى ضبط إعدادات الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى النقر على زر التثبيت، ليصبح مساعدك جاهزاً ومتاحاً على الإنترنت في غضون دقائق معدودة. بدون أكواد برمجية، بدون سطور أوامر، وبدون أي تعقيدات تقنية.

يأتي رصيدك مدمجاً مسبقاً لتبدأ تجربتك بكل سلاسة ودون أي تعقيدات، فلا حاجة لإنشاء حسابات خارجية أو إعداد مفاتيح API معقدة. كل ما عليك فعله هو شحن رصيدك مباشرة من لوحة التحكم والبدء في الأتمتة فوراً. ومع ذلك، فإن الخيار يعود إليك دائماً: يمكنك الاعتماد على هذا الرصيد المدمج لراحة بال قصوى وسهولة مطلقة، أو ربط حساباتك الخارجية يدوياً من مزودين مثل OpenAI أو Anthropic عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) إذا كنت تفضل ذلك.

بالتأكيد. يعمل كل وكيل من وكلاء Hermes في بيئة معزولة، مما يضمن الحفاظ على الخصوصية المطلقة لبياناتك ومحادثاتك. نحن نقوم بتأمين كل حاوية لمنع أي وصول غير مصرح به، ونوفر بوابة أمان مخصصة بشكل افتراضي. أنت تحصل على حماية بمستوى احترافي دون الحاجة إلى أي إعدادات.

تمنحك خوادم (VPS) صلاحية الوصول الكامل للجذر، ولكنها تضع على عاتقك مسؤولية الإعداد، والأمان، والتحديثات. وهنا يأتي دور Managed Hermes ليخلصك من هذه التعقيدات؛ حيث نتولى إدارة البنية التحتية، والتحديثات، والنسخ الاحتياطي لتتفرغ تماماً لاستخدام ذكائك الاصطناعي بدلاً من إدارة الخادم. إذا كنت بحاجة إلى تخصيص كامل وشامل للبيئة، فإن خادم (VPS) هو الخيار الأنسب لك؛ أما في الحالات الأخرى، فإن الخيار المُدار هو السبيل الأمثل.

إنَّ Hermes هو وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التطوير يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما يكون حاسوبك المحمول مغلقاً. وخلافاً للأدوات التقليدية الساكنة، يتميز هذا الوكيل بحلقة تعلم ذاتي وذاكرة مستمرة؛ مما يعني أنه يتعلم من التجارب ويصقل مهاراته مع توالي استخدامك له. يمكنك ربطه بتطبيقات مثل Telegram لأتمتة المهام، وإدارة العملاء المحتملين، وتشغيل عمليات الأتمتة على المتصفح. اعتبره بمثابة فرد رقمي في فريق عملك، لا ينام أبداً وتزداد قيمته وفائدته بمرور الوقت.

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