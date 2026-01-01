تقدم لك خدمة Hostinger Agents تطبيقاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يضع رهن إشارتك فريقاً من الوكلاء المتخصصين. تم تصميم كل وكيل لمجال عمل محدد، مثل: الاستراتيجية، الكتابة، الـ SEO، التسويق، الشؤون القانونية، التواصل مع الزبناء، والمبيعات. بدلاً من التعامل مع شات بوت واحد وبشكل عام، ستحصل على خبراء متخصصين يمكنك التواصل معهم في أي وقت بلغة بسيطة وواضحة. لا يتطلب الأمر أي مهارات تقنية مسبقة.