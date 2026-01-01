الإصدار الأولي

نمِّ أعمالك باستخدام وكلاء AI

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا

مع أدوات الذكاء الاصطناعي تجد نفسك أمام صندوق محادثة فارغ وتحدي معرفة ما يجب طرحه، وكيفية صياغته، والخطوة التالية التي يجب اتخاذها.

يأتي وكلاؤنا بمهارات مدمجة. كل واحد منهم متخصص يعرف ما يجب فعله وكيفية المساعدة. فريق مكون من 7 وكلاء ذكاء اصطناعي يساعدونك على تنمية أعمالك من اليوم الأول.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

ثلاث خطوات فقط. لا غير.

01

اختر تحديك

هل تحتاج إلى تحسين الـ SEO؟ خطة محتوى؟ أو صفحات قانونية؟ اختر الوكيل المناسب لاحتياجاتك.
02

دردش مع وكيلك

حدثهم عن نشاطك التجاري؛ وسيقومون بطرح الأسئلة المناسبة ثم يبدأون في العمل فوراً.
03

احصل على نتائج حقيقية

استراتيجيات، مقالات مدونة، عمليات تدقيق، وحملات بريد إلكتروني؛ كل ذلك جاهز للنسخ، واللصق، والاستخدام الفوري.
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مصمم لأصحاب المقاولات، وليس للمهندسين

مُصمم لموقعك على Hostinger

وكلاؤك مصممون للعمل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل: موقعك الإلكتروني، الدومين الخاص بك، وعملك.

لا حاجة إلى مهارات تقنية

إذا كنت قادراً على إجراء محادثة، فأنت قادر على استخدام الوكلاء؛ لا حاجة لحفظ أوامر معقدة، ولا تتطلب أي إعدادات تقنية مسبقة.

متخصصون، لا عامون

كل عميل مُدرّب على مهمة محددة؛ ستحصل على دعم بمستوى خبير متخصص، وليس مجرد مساعد عام يحاول القيام بكل شيء.

بياناتك تبقى ملكك الخاص

محادثاتك سرية تماماً؛ فنحن لا نستخدم بياناتك لتدريب نماذجنا، ولا نشاركها مع أي أطراف خارجية

انضم إلى ملايين العملاء السعداء

Hostinger هي منصة شاملة تجد فيها كل ما تحتاجه، حيث توفر كل الأدوات التي يمكن أن تساهم في نجاح مشروعك.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

أنا أستخدم Hostinger منذ فترة وكانت تجربتي جيدة جدًا. كانت عملية الإعداد سهلة للغاية، حتى بالنسبة لشخص ليس لديه خبرة تقنية كبيرة.

Dm Rawat

Dm Rawat

خدمة مريحة، موثوقة، وتتمتع بصيانة ممتازة، مع فريق دعم فني مستعد للمساعدة في أي وقت عبر التواصل المباشر. نوصي بها بشدة.

Amir Benslama

Amir Benslama

فريق وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاص بك جاهز. هل أنت مستعد؟

انطلق
فريق وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاص بك جاهز. هل أنت مستعد؟

الأسئلة الشائعة

ما هو Hostinger Agents؟

تقدم لك خدمة Hostinger Agents تطبيقاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يضع رهن إشارتك فريقاً من الوكلاء المتخصصين. تم تصميم كل وكيل لمجال عمل محدد، مثل: الاستراتيجية، الكتابة، الـ SEO، التسويق، الشؤون القانونية، التواصل مع الزبناء، والمبيعات. بدلاً من التعامل مع شات بوت واحد وبشكل عام، ستحصل على خبراء متخصصين يمكنك التواصل معهم في أي وقت بلغة بسيطة وواضحة. لا يتطلب الأمر أي مهارات تقنية مسبقة.

لمن تم تصميم Hostinger Agents؟

تم تصميم هذا التطبيق خصيصاً لرواد الأعمال المستقلين، وأصحاب المشاريع الجانبية، وملاك المقاولات الصغرى الذين يديرون كل شيء بأنفسهم. إذا كنت قد تمنيت يوماً أن يكون لديك خبير استراتيجي، كاتب محتوى، مسوّق، أو مستشار قانوني رهن إشارتك — فهذا تماماً ما يمنحه لك Hostinger Agents.

ما الذي يميزه عن ChatGPT؟

على عكس برامج الشات بوت العامة، يتميز كل عميل في Hostinger Agent بتدريب مسبق وخبرة عميقة في مجال أعمال محدد. لن تحتاج إلى كتابة أوامر مثالية؛ كل ما عليك هو اختيار العميل والمهارة المطلوبة، وسيتولى هو توجيهك للوصول إلى نتائج احترافية وملموسة.

ما هي Skills، وكيف تعمل؟

Skills هي نماذج مهام جاهزة مدمجة داخل كل عميل. فبدلاً من تحمل عناء صياغة الأسئلة، يمكنك ببساطة اختيار مهارة معينة وسيقوم العميل بتوجيهك خطوة بخطوة لتحقيق النتيجة المحددة — مثل كتابة مقال لمدونة، أو إجراء بحث باستخدام الكلمات المفتاحية، أو صياغة سياسة خصوصية. استخدام Skills يجعل عملك أسرع، وأكثر تنظيماً، ويضمن لك نتائج أفضل بكثير مقارنة بالبدء من نقطة الصفر.

هل أحتاج إلى البدء من جديد في كل مرة أفتح التطبيق؟

لا، ليس بالضرورة. يمكنك استكمال محادثة سابقة أو بدء واحدة جديدة - الأمر يعود إليك. وفي كلتا الحالتين، يتذكر الوكيل سياق عملك، وتفضيلاتك، وقراراتك السابقة عبر جميع المحادثات. أيُّ دردشة جديدة لن تكون أبداً من نقطة الصفر.

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