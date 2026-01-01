نشر Paperclip بنقرة واحدة.
منصة تنسيق الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لبناء منظمات وكلاء مستقلة بأدوار محددة، وتسلسلات هرمية للأهداف، وضوابط للميزانية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Paperclip
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Paperclip
Paperclip هي منصة تنسيق مستضافة ذاتيًا تتيح لك بناء وإدارة منظمات مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بدلاً من التعامل مع روبوتات الدردشة الفردية، يمنح Paperclip وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك أدوارًا محددة، وخطوط إبلاغ، وتسلسلات هرمية للأهداف حتى يعملوا معًا لتحقيق أهداف العمل المشتركة. يمكنك تحديد ميزانيات شهرية لكل وكيل، والاحتفاظ بسجلات تدقيق غير قابلة للتغيير لكل قرار، والاحتفاظ بقدرة تجاوز على مستوى مجلس الإدارة في جميع الأوقات.
تشغيل Paperclip على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العمل الحساسة، وذاكرة الوكيل، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) بالكامل على بنيتك التحتية. يمكنك إحضار مفاتيح API الخاصة بك لـ Claude، GPT-4o، Gemini، Cursor، أو أي وقت تشغيل وكيل مخصص — بدون أي ترميز وسيط على تكاليف النموذج وبدون الحاجة إلى اشتراك SaaS خارجي.
الميزات الرئيسية لـ Paperclip
الهياكل التنظيمية الهرمية
حدد أدوار الوكلاء ومسمياتهم وخطوط إبلاغهم التي تعكس هيكل شركة حقيقي، مما يتيح التشغيل الذاتي المنسق عبر الأقسام.
نظام تدرج الأهداف
تتبع المهام من مهمة الشركة وصولاً إلى أهداف الفريق ثم إلى مهام الوكلاء الفردية، مما يضمن توافق كل إجراء يقوم به الوكيل مع أهداف العمل العليا.
ضوابط الميزانية لكل وكيل
تعيين حدود الإنفاق الشهري لواجهة برمجة التطبيقات (API) لكل وكيل مع الإيقاف المؤقت التلقائي عند 100% وتحذيرات مرنة عند 80%، مما يمنع ارتفاع التكاليف بشكل غير متحكم فيه دون الحاجة إلى مراقبة يدوية.
سجل تدقيق غير قابل للتغيير
يتم تسجيل كل إجراء وكيل واستدعاء أداة في نظام تذاكر مقاوم للتلاعب، مما يمنحك شفافية كاملة ومساءلة عن القرارات المستقلة.
أحضر وكيلك الخاص
يدعم Claude وGPT-4o وGemini وCursor وCodex، وأي نص برمجي مخصص بواجهة نبض، بحيث يمكنك اختيار أفضل نموذج لكل دور دون تقييد.
عزل متعدد الشركات
تشغيل مؤسسات ذكاء اصطناعي منفصلة لعدة شركات من عملية نشر واحدة، مع عزل كامل للبيانات بين كل شركة.
لماذا تشغّل Paperclip على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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