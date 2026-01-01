9router هو وكيل واجهة برمجة تطبيقات للذكاء الاصطناعي مستضاف ذاتيًا يقع بين أدواتك البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأي مزود لنموذج لغوي كبير (LLM). يوفر نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI بحيث تتصل أدوات مثل Claude Code وCursor وCline وCopilot دون الحاجة لإعادة التكوين. يضغط RTK Token Saver مخرجات الأدوات الكبيرة — فروقات Git، نتائج grep، هياكل الدلائل — قبل أن تصل إلى النموذج، مما يقلل رموز الإدخال بنسبة 20-40% لكل طلب. يتدرج التوجيه الاحتياطي التلقائي عبر المزودين ذوي الاشتراكات والميزانيات والطبقات المجانية بترتيب الأولوية عند الوصول إلى الحصص المقررة.

تتيح لك استضافة 9router ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بجميع بيانات اعتماد المزود وقواعد التوجيه تحت سيطرتك. يمكنك إدارة الحسابات عبر لوحة تحكم ويب، وتعيين ميزانيات الرموز لكل نموذج، وتوزيع الطلبات عبر حسابات متعددة بجدولة دورية (round-robin) — مما يقلل التكاليف دون المساس بتكوينات أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.