نشر 9router بنقرة واحدة.
وكيل توجيه واجهة برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي يقلل تكاليف الرمز المميز ويوزع الطلبات تلقائيًا عبر أكثر من 40 مزودًا لنموذج اللغة الكبير (LLM).
اختر باقة VPS المناسبة لـ 9router
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام 9router
9router هو وكيل واجهة برمجة تطبيقات للذكاء الاصطناعي مستضاف ذاتيًا يقع بين أدواتك البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأي مزود لنموذج لغوي كبير (LLM). يوفر نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI بحيث تتصل أدوات مثل Claude Code وCursor وCline وCopilot دون الحاجة لإعادة التكوين. يضغط RTK Token Saver مخرجات الأدوات الكبيرة — فروقات Git، نتائج grep، هياكل الدلائل — قبل أن تصل إلى النموذج، مما يقلل رموز الإدخال بنسبة 20-40% لكل طلب. يتدرج التوجيه الاحتياطي التلقائي عبر المزودين ذوي الاشتراكات والميزانيات والطبقات المجانية بترتيب الأولوية عند الوصول إلى الحصص المقررة.
تتيح لك استضافة 9router ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بجميع بيانات اعتماد المزود وقواعد التوجيه تحت سيطرتك. يمكنك إدارة الحسابات عبر لوحة تحكم ويب، وتعيين ميزانيات الرموز لكل نموذج، وتوزيع الطلبات عبر حسابات متعددة بجدولة دورية (round-robin) — مما يقلل التكاليف دون المساس بتكوينات أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ 9router
ضغط رمز RTK
يضغط مخرجات استدعاء الأداة مثل فروقات Git وأشجار الدلائل قبل إرسالها إلى النموذج، مما يوفر 20-40% من رموز الإدخال لكل طلب.
توجيه متعدد المزودين
يوجه الطلبات عبر أكثر من 40 مزودًا لنموذج اللغة الكبير (LLM) مع الرجوع التلقائي من المستويات المدفوعة إلى المجانية عندما تستنفد حصص الاشتراك.
جدولة تناوبية
يوزع الطلبات عبر حسابات متعددة لكل مزود لزيادة استخدام الحصص إلى أقصى حد قبل إعادة تعيين الحدود الشهرية.
API متوافق مع OpenAI
نقطة نهاية بديلة مباشرة عند /v1 بحيث تتصل أي أداة تستخدم بروتوكول OpenAI دون الحاجة لإعادة التكوين.
وضع رجل الكهف
يحقن تعليمات إخراج موجزة في المطالبات الصادرة لخفض طول استجابة النموذج بنسبة تصل إلى 65%.
لماذا تشغّل 9router على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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