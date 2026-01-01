انشر OpenClaw بتثبيت بنقرة واحدة.
مساعد ذكاء اصطناعي شخصي يعمل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مع تحكم موحد عبر واتساب، تيليجرام، سلاك، ديسكورد، والمزيد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenClaw
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenClaw
OpenClaw هو منصة مساعد ذكاء اصطناعي شخصي مستضافة ذاتيًا تتصل بقنوات المراسلة التي تستخدمها بالفعل — واتساب، تيليجرام، سلاك، ديسكورد، جوجل شات، سيجنال، آي ماسج، ومايكروسوفت تيمز — من خلال بوابة واحدة تعمل على بنيتك التحتية الخاصة. على عكس المساعدين المستندين إلى السحابة، يحافظ OpenClaw على جميع المحادثات والسياق والبيانات تحت سيطرتك مع البقاء متاحًا دائمًا عبر كل منصة.
تدعم بنية البوابة العديد من مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي بما في ذلك Anthropic Claude و OpenAI، لتختار النموذج الذي يناسب كل مهمة. تعني إمكانيات الصوت، وأتمتة المتصفح، ومنصة المهارات القابلة للتوسيع أن OpenClaw يمكنه التعامل مع كل شيء بدءًا من الردود السريعة على الرسائل وصولاً إلى مهام سير العمل المؤتمتة المعقدة.
الميزات الرئيسية لـ OpenClaw
رسائل متعددة القنوات
مساعد واحد يمكن الوصول إليه عبر واتساب، تيليجرام، سلاك، ديسكورد، و10+ منصات أخرى من بوابة واحدة.
مقدمو خدمات ذكاء اصطناعي متعددون
التبديل بين Anthropic Claude وOpenAI GPT وGoogle Gemini ونماذج أخرى حسب المهمة المطلوبة.
التحكم في الصوت والمتصفح
وضع التحدث الدائم التشغيل وأتمتة كروم المخصصة يتيحان التفاعلات الصوتية وتنفيذ المهام المستندة إلى الويب.
لوحة تفاعلية
تتيح مساحات العمل المرئية التي يديرها الوكيل للمساعد عرض واجهات تفاعلية غنية تتجاوز الردود النصية العادية.
منصة مهارات قابلة للتوسيع
أضف مهارات مجمعة أو مُدارة أو مخصصة على مستوى مساحة العمل لتوسيع ما يمكن لمساعدك فعله دون إعادة البناء من الصفر.
لماذا تشغّل OpenClaw على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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