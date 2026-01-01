لماذا يختار المعلمون هوستينجر؟
نموذج عالي التحويل
الأرباح القائمة على الأداء
الأدوات التي يستخدمها الطلاب بالفعل
سهل البدء والتوسع
انضم إلى البرنامج في أربع خطوات بسيطة
1. قدم طلبك
2. الحصول على الموافقة
3. إعداد حساب الشريك
4. الترويج والربح
أود أن أعرب عن امتناني لهذه الشراكة مع هوستينجر. لقد أصبحت اليوم ليس فقط المحرك الرئيسي لشركتي، بل أيضاً مصدراً للسهولة والنتائج لطلابي.
معظم طلابي لم يسبق لهم إنشاء موقع ويب في حياتهم، ولكن بفضل أداة إنشاء مواقع الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر، تمكنوا من إطلاق صفحاتهم الأولى بنجاح وكانوا متحمسين للغاية.
الأسئلة الشائعة حول برنامج الشراكة التعليمية
ما هو برنامج الشراكة التعليمية لشركة هوستينجر؟
من يمكنه أن يصبح شريكاً؟
هذا البرنامج مناسب تمامًا إذا كنت تُنشئ محتوى تعليميًا، وكان جمهورك يشمل متعلمين مهتمين بأي من المواضيع التالية: تطوير مواقع الويب أو البرمجة، أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، التسويق الرقمي، البرمجة التفاعلية، العمل الحر وريادة الأعمال، أو الربح عبر الإنترنت.
لست بحاجة إلى قاعدة جماهيرية ضخمة. فالتفاعل أهم من الوصول - إذ يمكن لمجتمع موثوق به يضم 1000 طالب أن يتفوق على جمهور سلبي يضم مليون شخص. إذا كانت توصياتك مؤثرة، فنحن نرغب بالعمل معك.
ما نوع الشراكات التي يشملها البرنامج؟
يغطي برنامج الشراكة التعليمية نوعين رئيسيين من الشراكات: دورات يقودها المؤثرون والمعلمون (B2C) - للمبدعين الأفراد والمدربين والمؤثرين الذين يقدمون دروسًا عبر الإنترنت أو من خلال المجتمعات أو قنوات المحتوى. وبرامج تقودها المؤسسات (B2B) - للجامعات وشركات تكنولوجيا التعليم ومدارس البرمجة ومنصات التعلم الإلكتروني التي ترغب في دمج Hostinger في مناهجها الدراسية الرسمية أو مواردها الطلابية.
سواء كنت مبدعًا فرديًا لديك 1000 متابع أو مؤسسة تخدم آلاف الطلاب، ستجد لك مكانًا في هذا البرنامج.
كيف يمكن لطلابي الاستفادة من هذا البرنامج؟
يحصل طلابك على إمكانية الوصول إلى أدوات متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّنهم من إنشاء مواقع إلكترونية، وإطلاق مشاريع تجارية، وتحويلها إلى واقع ملموس، حتى بدون أي خبرة تقنية سابقة. صُممت منصة هوستينجر لمساعدة المبتدئين على الانتقال من الفكرة إلى الموقع الإلكتروني الفعلي في دقائق، وليس شهورًا.
من خلال التعلّم باستخدام الأدوات التي يستخدمها المحترفون بالفعل، يكتسب طلابك ميزة عملية حقيقية. فهم لا يكتفون بإكمال التمارين، بل يبنون أشياءً تعمل في العالم الحقيقي. وهذا يُعدّ إضافة قيّمة لأي منهج دراسي يركز على التسويق الرقمي، أو تطوير المواقع الإلكترونية، أو ريادة الأعمال، أو الذكاء الاصطناعي.
ما هي منتجات هوستينجر التي سيستخدمها طلابي؟
تقدم هوستينجر منظومة متكاملة من الأدوات التي تناسب المتعلمين في جميع مراحلهم، بدءًا من إنشاء أول موقع ويب لهم وصولًا إلى نشر عمليات سير العمل الآلية المعقدة. بناءً على منهجك الدراسي، يمكن لطلابك العمل مع استضافة المواقع الإلكترونية واستضافة ووردبريس لإطلاق أي نوع من المواقع أو المدونات؛ أو استخدام أداة إنشاء المواقع الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء موقع احترافي المظهر في دقائق دون الحاجة إلى كتابة أي كود؛ أو Hostinger Horizons، وهي أداة إنشاء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للطلاب إنشاء تطبيقات ويب ونشرها بمجرد وصف ما يريدونه؛ أو استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) للمشاريع الأكثر تقدمًا وبيئات الخوادم المخصصة؛ أو استضافة Node.js للتطبيقات القائمة على جافا سكريبت؛ أو n8n ذاتية الاستضافة لأتمتة سير العمل، وهي مثالية للدورات التدريبية التي تركز على الأتمتة والذكاء الاصطناعي؛ أو OpenClaw بنقرة واحدة لنشر التطبيقات الشائعة بسرعة دون إعداد يدوي؛ بالإضافة إلى تسجيل النطاقات وبريد هوستينجر الإلكتروني لإنشاء حضور احترافي على الإنترنت من اليوم الأول.
مهما كان محتوى دورتك التدريبية، ستجد منتجًا من هوستينجر يتناسب بسلاسة مع رحلة التعلم.
ما هي المواد الترويجية والدعم الذي سأحصل عليه؟
لدي بالفعل حساب تسويق بالعمولة لدى هوستينجر - هل هذا مختلف؟
نعم، برنامج الشراكة التعليمية هو برنامج منفصل ومستقل عن برنامج التسويق بالعمولة القياسي لشركة هوستينجر. وهو مصمم خصيصًا للمعلمين والمؤسسات التعليمية، ويتميز بتجربة انضمام مختلفة، ودعم مخصص، وموارد مصممة خصيصًا لمنشئي المحتوى التعليمي.
إذا كان لديك حاليًا حساب تسويق بالعمولة قياسي وتعتقد أنك مناسب تمامًا لهذا البرنامج، فنرحب بك للتقديم بشكل منفصل.
كيف أصبح شريكاً؟
البدء سهل للغاية. أولاً، املأ طلب الشراكة في هذه الصفحة - لن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق. سيقوم فريقنا بعد ذلك بمراجعة طلبك والتواصل معك لإطلاعك على الخطوات التالية. بمجرد الموافقة، ستتمكن من الوصول إلى لوحة تحكم الشركاء، والمواد الترويجية، وكل ما تحتاجه لبدء الترويج لـ Hostinger ضمن محتواك.